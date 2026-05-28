[개장시황] 반도체 차익실현에 코스피 8140선 하락 출발

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반도체지수 약세·레버리지 ETF 수급 부담

코스닥 강보합…달러/원 환율 1504.0원 출발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 28일 코스피가 미국 필라델피아 반도체지수 약세와 전일 반도체 랠리에 따른 차익실현 압력이 겹치며 하락 출발했다. 코스닥은 소폭 강보합 출발했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 1분 기준 코스피는 전 거래일 대비 87.81포인트(1.07%) 내린 8140.89를 기록 중이다. 시가는 8165.73이다. 거래대금은 2조61억원이다.

수급별로는 프로그램 매매에서 비차익이 5487억원 순매도를 기록하며 전체 5236억원 순매도 우위를 보이고 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 28일 오전 코스피가 전장 종가보다 72.18 포인트(0.88%) 하락하며 8156.52로, 코스닥은 3.00 포인트(0.26%) 상승한 1136.13으로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 4.40원 상승한 1505.60원에 주간거래를 시작했다. 2026.05.28 yym58@newspim.com

시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 삼성전기(-4.42%), SK하이닉스(-2.63%), SK스퀘어(-2.82%), 삼성전자(-1.14%), 삼성전자우(-0.31%) 등이 하락하고 있다. 반면 현대차(2.94%), HD현대중공업(0.94%), 두산에너빌리티(1.47%), 삼성생명(0.99%) 등은 강세다.

장중 상승률 상위 종목으로는 서울전자통신(11.46%), 유유제약(8.79%), 메이슨캐피탈(5.53%), 졸스(4.92%), 대륙제관(4.72%), 아크릴(4.70%), 메쥬(4.51%), 채비(4.29%) 등이 이름을 올리고 있다. 반면 아이씨티케이(-5.64%), 삼화콘덴서(-5.24%), 가온전선(-4.54%), 네이처셀(-4.37%), KBI메탈(-3.80%), DB하이텍(-3.56%) 등은 약세다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 1.03포인트(0.09%) 오른 1134.16을 기록 중이다. 전문가들은 반도체 쏠림에 따른 단기 차익실현 압력과 레버리지 상장지수펀드(ETF)발 수급 블랙홀 현상을 이날 장세의 핵심 변수로 꼽았다.

한지영 키움증권 연구원은 "유가 5%대 급락과 미국 증시 장중 반등 효과에도 필라델피아 반도체지수 1%대 약세, 국내 반도체 랠리에 따른 차익실현 압력이 중첩되면서 지수 상단이 제한될 것"이라며 "단일종목 레버리지 ETF가 만들어내는 수급 블랙홀 현상이 오늘도 나타날 수 있는지도 관전 포인트"라고 말했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 2.8원 오른 1504.0원에 출발했다.

dconnect@newspim.com