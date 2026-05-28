美, 이란 군사시설 타격하며 추가 압박...호르무즈 항구 폭발음

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미군이 이란의 군사시설을 추가 타격했다고 로이터통신이 27일(현지시간) 미국 관리를 인용해 보도했다.

익명을 요구한 미국 관리에 따르면 미군은 미군과 호르무즈 해협 상업 해운에 위협이 된다고 판단한 이란 군사시설을 타격했다. 미군은 아울러 유사한 위협을 가한 이란 드론 여러 대를 요격·격추했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 연계 파르스 통신은 28일 오전 1시 30분(한국시간 28일 오전 7시)께 반다르아바스 동쪽에서 폭발음 3회가 들렸다고 전했다. 방공망이 수분간 가동됐다.

반다르아바스는 이란 남부 호르모즈간주의 주도로, 호르무즈 해협 인근에 위치한 이란 최대 항구도시다. 이란 정규 해군 본부가 자리 잡고 있으며, 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군도 이 일대에서 소형 고속정과 미사일 보트 등을 운용하는 것으로 알려져 있다.

이번 타격은 미국과 이란이 3개월간의 전쟁을 끝내기 위한 협상을 벌이는 가운데 이뤄졌다. 미군은 이틀 전인 25일에도 기뢰 부설 선박과 미사일 발사 기지를 타격한 바 있으며 이란은 이를 휴전 위반이라고 비난했다.

현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부]

wonjc6@newspim.com