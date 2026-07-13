iM증권, 영업점 연금 매니저 세미나 진행

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전국 11개 영업점·임직원 40여명 참석

시황·투자전략과 연금·절세 상담 사례 교육

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 지난 9일 금융투자교육원에서 각 영업점 연금 매니저를 대상으로 '연금 전문가 세미나'를 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 세미나에는 전국 11개 영업점의 연금 매니저와 연금 업무에 관심 있는 임직원 등 40여명이 참석했다. 교육은 연금 상담과 은퇴 설계 컨설팅에 필요한 시장 전망, 투자전략, 연금계좌 활용 사례 등을 다루기 위해 마련됐다.

세미나는 두 개 세션으로 진행됐다. 첫 번째 세션에서는 이선엽 AFW파트너스 대표가 하반기 시황 전망과 투자전략을 주제로 강연했다. 이 대표는 퇴직연금 자금이 원리금보장형 상품에서 실적배당형 상품으로 이동하고 ETF 활용이 확대되는 흐름을 설명하고, 최근 시장 변동성에 대응하기 위한 투자전략을 제시했다.

[사진=iM증권]

두 번째 세션에서는 김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무가 베이비부머 세대의 은퇴에 따른 리테일 영업 현장의 역할을 주제로 강연했다. 김 상무는 연금계좌 활용과 절세 전략, 연금 포털 이용 방법, 연금 상담 사례와 컨설팅 방법 등을 설명했다.

iM증권은 영업점 직원의 연금 상담 역량을 높이기 위해 지난해부터 연간 프로그램인 '연금 전문가 육성 과정'을 운영하고 있다. 현재 2기 과정이 진행 중이며, 교육은 모두 4단계로 구성됐다.

이번 연금 전문가 세미나는 육성 과정의 3단계 프로그램이다. iM증권은 지난 4월부터 연금 기초와 관련 제도 교육을 진행했으며, 포트폴리오 전략 과정에서는 ETF와 펀드 등을 활용한 포트폴리오 설계 방법을 교육했다.

향후에는 우수 영업 사례를 공유하는 과정을 진행할 예정이다.

iM증권 관계자는 "퇴직연금 자금 이동에 대응해 연금 상담 전문성을 높이기 위한 교육을 진행하고 있다"며 "비대면 고객도 영업점 연금 전문가를 통해 상담받을 수 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com