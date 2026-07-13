신한투자증권, 3분기 퇴직연금 이벤트 실시

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IRP 신규·입금·이전 혜택

ETF 정기투자 고객 2000명 추첨



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 고객의 연금자산 관리와 은퇴 설계를 지원하기 위해 퇴직연금 고객을 대상으로 3분기 연금 혜택 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

'3분기 개인형 퇴직연금(IRP) 이벤트'는 올해 7월 1일부터 9월 30일까지 운영한다. 신한투자증권 IRP 계좌를 신규 개설한 고객에게 신세계백화점 상품권 1만원을 제공한다.

IRP 계좌에 자금을 입금하거나 다른 금융기관의 연금자산을 이전한 고객에게는 금액 구간에 따라 상품권을 지급한다. 혜택은 ▲100만원 이상~300만원 미만 1만원 ▲300만원 이상~900만원 미만 2만원 ▲900만원 이상 3만원이다.

다른 금융기관에서 이전한 금액은 이벤트 실적 산정 때 2배로 인정한다. 신규 계좌 개설과 입금·이전 조건을 충족한 고객은 최대 3만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

[사진=신한투자증권]

IRP 이벤트는 신한 SOL증권 앱과 신한금융그룹 통합 금융 플랫폼인 신한 슈퍼SOL 앱에서 참여할 수 있다. 신한 슈퍼SOL에서는 IRP 계좌 개설과 자산 이전, 연금 운용 서비스를 이용할 수 있다.

신한투자증권은 '퇴직연금 ETF 정기투자 서비스 출시 기념 이벤트'도 진행한다. 이벤트 기간은 7월 10일부터 9월 30일까지이며, 신한투자증권 확정기여형(DC)·IRP 퇴직연금 고객이 대상이다.

참여하려면 ETF 정기투자 서비스를 신청한 뒤 ▲정기투자 1회 이상 체결 ▲월 매수 체결금액 누적 10만원 이상 ▲3개월 이상 정기투자 등록 조건을 모두 충족해야 한다.

신한투자증권은 조건을 충족한 고객 가운데 2000명을 추첨해 2만원 상당의 상품권을 제공한다.

ETF 정기투자 서비스는 고객이 매월 정한 금액으로 ETF를 자동 매수할 수 있도록 구성됐다. 정기적인 ETF 매수를 통한 장기·분산 투자에 활용할 수 있다.

박세현 신한투자증권 연금사업본부장은 "IRP 계좌 개설과 자산 이전, ETF 정기투자를 통해 고객이 연금자산을 관리할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 노후 자산 형성을 지원하는 연금 서비스와 혜택을 확대하겠다"고 말했다.

이벤트 세부 내용은 신한투자증권 홈페이지와 신한 SOL증권 앱, 신한 슈퍼SOL 앱에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com