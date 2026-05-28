코오롱그룹, 전국 봉사활동 '드림 파트너스 위크' 개최

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱은 지난 18일부터 2주간 집중 봉사주간 '드림 파트너스 위크(Dream Partners Week)'를 진행하고 있다고 28일 밝혔다.

올해로 14년째를 맞이한 드림 파트너스 위크는 코오롱사회봉사단의 연중 4대 캠페인의 하나로, 가정의 달인 5월중 임직원들이 집중 봉사활동을 펼치는 주간이다. 코오롱은 '꿈을 향한 디딤돌, 드림 파트너스'라는 슬로건 아래 전 임직원이 참여하는 코오롱사회봉사단을 중심으로 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

올해 드림 파트너스 위크는 '코오롱인의 손길로 피어나는 봄, 한 장씩 쌓아 완성하는 더 나은 내일'이라는 주제로 진행됐다. 전국 사업장 인근 '헬로 드림' 지역아동센터 30곳의 시설 개보수 및 대청소를 하며 지역사회 맞춤형 정기 봉사활동을 했다.

코오롱글로벌 임직원 및 한국해비타트 직원이 독립유공자 후손 집짓기 활동을 진행하고 있다. [사진=코오롱]

계열사 최고경영자(CEO)들도 봉사활동에 발벗고 나섰다. 먼저 코오롱사회봉사단 서창희 총단장은 강서구 경향지역아동센터를 찾아 벽화 그리기 봉사를 진행했다. 코오롱FnC 김민태 대표는 장애인 자립지원 비영리단체인 굿윌스토어에서 장애인을 위한 배식 및 환경 개선 활동을 도왔다. 코오롱생명과학 이한국 대표와 임직원 50명은 등촌9종합사회복지관을 찾아 시설 환경을 개선하고 소외 이웃 가정에 생필품과 손편지를 직접 전달했다.

이외에도 코오롱인더스트리 허성 대표, 코오롱글로벌 김영범 대표, 코오롱베니트 강이구 대표, 코오롱제약 전승호 대표, 코오롱스페이스웍스 안상현 대표 등 주요 계열사 CEO들도 동참해 나눔의 의미를 더했다.

코오롱 관계자는 "벽돌을 하나씩 더해 집을 완성하듯, 임직원의 자발적인 참여가 매년 더해져 지역사회 소외 이웃의 공간과 삶에 작은 변화를 만들어가고자 한다"며 "앞으로도 드림 파트너스 위크를 통해 지속가능한 프로그램을 마련하고 봉사 문화 확산을 위한 진정성 있는 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.

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