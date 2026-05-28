롯데렌탈, 장기렌터카 광고 캠페인 공개

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경제성·편리성 강조…초기 비용 없고 유지비 통합 청구

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 롯데렌탈이 28일 장기렌터카 새 광고 캠페인을 공개했다. '더 싸니까, 편하니까, 1등이니까'라는 메시지로 경제성과 편리성, 신뢰성을 강조한다.

이번 캠페인은 개인용 '마이카'와 법인용 '비즈카' 두 브랜드를 동시에 조명한다. 배우 백현진이 모델로 참여해 차량 구매와 유지 과정의 고민을 풀어내며 장기렌터카의 장점을 전달한다.

광고는 먼저 초기 비용 부담이 없다는 점을 강조한다. 신차 구매 시 발생하는 취득세와 자동차세, 보험료가 월 대여료에 포함돼 별도 납부가 필요 없다. 금융상품이 아니므로 개인과 법인의 대출 한도에도 영향을 주지 않는다. 사업자의 경우 연간 최대 1,500만 원까지 비용 처리가 가능하다.

롯데렌터카 마이카 광고 스틸컷 [사진=롯데렌탈]

보험료와 정비비도 월 대여료에 포함된다. 자동차세, 보험료, 정비비 등 모든 차량 관련 비용이 월 청구서 하나로 통합되기 때문에 납부 일정을 따로 챙기거나 각종 청구서를 관리할 필요가 없다.

정비 서비스도 제공된다. 전문 정비사가 차량이 주차된 곳으로 직접 방문해 엔진오일 무료 교체를 비롯해 배터리, 부동액, 워셔액, 브레이크 패드 등 8개 항목을 주기적으로 점검한다. 선택하는 정비 상품에 따라 연 1회에서 최대 12회까지 점검 서비스를 받을 수 있다. 사고 발생 시에는 렌터카 회사 명의로 보험이 가입돼 있어 개인 자동차 보험료 할증이 발생하지 않는다.

멤버십 혜택도 마련돼 있다. 차종에 따라 롯데스카이힐CC, 롯데리조트, 롯데호텔, 세차클링, GS칼텍스 등에서 골프부터 숙박까지 다양한 혜택을 이용할 수 있다.

광고 캠페인은 이날부터 TV와 라디오, 롯데렌탈 공식 유튜브 채널을 통해 방송된다.

y2kid@newspim.com