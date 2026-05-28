폴라리스AI, 유비테크 '워커 S2' 기반 피지컬 AI 사업 확대

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유비테크 워커 S2 트레이닝 완료…제조·물류 현장 활용 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스AI가 글로벌 휴로봇 기업 유비테크 로보틱스(UBTECH Robotics)와 협력해 산업용 휴머노이드 로봇 실무 역량 확보에 나섰다. 회사는 기술 트레이닝과 SDK 기반 개발 교육을 통해 국내 피지컬 AI 사업화 기반 구축에 속도를 낸다는 계획이다.

28일 폴라리스AI는 최근 유비테크 본사 엔지니어들과 함께 산업용 휴머노이드 로봇 '워커 S2(Walker S2)' 구동 및 SDK(소프트웨어 개발 키트) 기반 2차 개발 교육을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육에서는 로봇 동작 제어를 위한 개발 환경과 코딩 파일 공유를 비롯해 손 관절 움직임 등 주요 동작 제어 방식 관련 기술 트레이닝이 이뤄졌다. 회사는 단순 제품 소개 수준을 넘어 실제 산업현장에서 필요한 작업 시나리오를 직접 구현·조정할 수 있는 실무 역량 확보에 초점을 맞췄다고 설명했다.

폴라리스AI본사에서 진행된 워커S2 구동 및 SDK기반 2차 개발 교육 모습/ [사진=폴라리스AI]

특히 박스 이동과 같은 기본 작업 수행 과정을 점검하며 향후 물류와 제조, 검사, 조립 공정 등 다양한 산업 현장 적용 가능성도 검토했다. 워커 S2는 유비테크가 스마트팩토리와 산업 현장 적용을 목표로 개발한 산업용 휴머노이드 로봇이다. 회사 측에 따르면 워커 S2는 자율 배터리 교체 기능과 최대 15kg 수준의 작업 하중 처리 능력을 갖춘 것이 특징이다.

글로벌 시장에서도 휴머노이드 로봇은 자동차와 항공, 물류 등 제조업 중심으로 실증 및 도입 논의가 확대되는 추세다. 업계에서는 피지컬 AI 기술 발전과 함께 산업 현장 자동화 수요가 늘어나면서 휴머노이드 로봇 시장도 점진적으로 성장할 가능성이 있다고 보고 있다.

폴라리스AI는 이번 기술 트레이닝을 기반으로 국내 산업 환경에 적합한 휴머노이드 로봇 활용 모델을 단계적으로 구축해 나간다는 방침이다. 특히 폴라리스세원과 폴라리스우노, 폴라리스AI파마 등 제조 기반 계열사를 통해 실제 공정 환경에 맞춘 로봇 적용 가능성을 검토할 수 있다는 점을 강점으로 꼽고 있다.

회사는 자동차 부품과 소재, 바이오·헬스케어 제조 등 다양한 산업 공정에서 부품 이송과 반복 조립, 포장, 검사 보조, 품질관리, 설비 점검 등 활용 시나리오를 발굴해 향후 고객사 맞춤형 피지컬 AI 솔루션으로 확대한다는 계획이다.

업계에서는 휴머노이드 로봇의 산업 현장 적용을 위해 단순 하드웨어 공급뿐 아니라 작업 환경 분석과 동작 시나리오 설계, SDK 기반 제어, 유지보수 체계 구축 등이 함께 필요하다고 보고 있다. 폴라리스AI는 소프트웨어 제어와 현장 적용 역량 확보를 우선 추진해 국내형 피지컬 AI 사업 모델을 구체화한다는 전략이다.

회사 관계자는 "이번 트레이닝은 휴머노이드 로봇을 국내 산업 환경에 맞게 이해하고 적용하기 위한 첫 실무 단계"라며 "유비테크의 로봇 하드웨어 기술과 폴라리스그룹의 AI·소프트웨어 역량을 결합해 실제 제조 현장에서 활용 가능한 피지컬 AI 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "휴머노이드 로봇 시장은 아직 초기 단계인 만큼 과장된 도입 선언보다 현장 적용 역량을 차근차근 축적하는 것이 중요하다"며 "SDK 기반 2차 개발과 작업 시나리오 설계, 고객사별 적용 검토를 통해 국내 제조·물류 현장의 생산성 개선에 기여할 수 있는 방향으로 사업을 전개하겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com