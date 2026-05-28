전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.28 (목)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

방사청장, 60조원 캐나다 잠수함 사업 '총력 외교'…"한국, 장기 전략동반자"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 방위사업청장이 24일 캐나다를 찾아 CPSP 총력 지원에 나섰다
  • 이용철 청장은 산업협력·기술이전·MRO 패키지를 강조했다
  • 한국은 캐나다에 장기 전략동반자 역할을 제안했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오타와서 국방조달·CANSEC 외교 병행…"잠수함 넘어 방산·안보 협력 확대"
"도산안창호함 1만4000㎞ 항해"…CPSP 우선협상 앞두고 '전방위 세일즈'
ITB·기술이전·MRO·공급망까지…"잠수함 넘어 산업·인력·공급망 패키지 협력"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 60조원대 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주를 위해 청장급을 전면에 내세운 '총력 지원전'에 돌입했다.

이용철 방위사업청장은 현지시각 24일부터 27일까지 캐나다 빅토리아와 오타와를 방문해 캐나다 정부·군·산업계를 상대로 한국의 산업·기술협력 역량과 정부 지원 의지를 직접 설명하며 장기 전략협력 기반을 다졌다.

24일(현지 시각) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에서 열린 함상 리셉션에서 이용철 방위사업청장이 발언하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

이 청장은 도산안창호함의 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트항 입항을 계기로 24·25일 열린 캐나다 태평양사령관(소장 데이비드 펫첼) 주최 함상 리셉션과 입항 환영식에 참석했다. 두 달 동안 약 1만4000㎞ 장거리 항해를 성공적으로 마친 한국 해군 장병들을 격려하는 한편, 한국이 잠수함 건조 기술과 실전 운용 경험은 물론 정비·교육훈련·군수지원·성능개량을 아우르는 종합 지원 역량을 갖추고 있음을 강조했다. 이 청장은 "양국 간 방산협력을 한층 강화해 나갈 수 있다"고 캐나다 측에 메시지를 전달했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

25일 빅토리아에서 열린 '한화오션-브리티시 컬럼비아주 이노베이션 데이'에서는 캐나다 CPSP와 연계한 산업협력(ITB), 현지화, 공동 연구개발, 공동 수출 등 구체 협력 방안이 논의됐다. 브리티시 컬럼비아주 정부와 산업계, 대학·연구기관 등 약 95개 기관·기업이 참석했으며, 광물·에너지·조선·첨단기술·연구개발 분야에서 업무협약(MOU)과 공동연구 협약(TPA)이 잇따라 체결됐다.

방사청은 브리티시 컬럼비아 대학교(UBC), 브리티시 컬럼비아 공과대학(BCIT), 사이먼 프레이저 대학교(SFU), 빅토리아 대학교(UVIC), 워털루 대학교(UW) 등 캐나다 주요 대학들과도 CPSP 연계 협력을 논의했다. 이 청장은 캐나다 잠수함 사업이 "단순한 잠수함 획득을 넘어 산업·기술·인력양성·공급망 협력을 포괄하는 장기 전략협력 사업"이라며 "한국이 캐나다 측이 중시하는 산업협력(ITB), 기술이전, 유지·보수·정비(MRO), 공급망 협력 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너"라고 설명했다.

25일(현지 시각) 캐나다 빅토리아에서 개최된 한화오션-브리티시 컬럼비아주 이노베이션데이 행사에서 이용철 방위사업청장이 라비 칼론 브리티시 컬럼비아주 고용·경제성장부장관과 환담하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

캐나다 공영방송 CBC와의 인터뷰에서도 이 청장은 한국 정부와 산업계가 준비 중인 산업협력·기술이전·MRO·공급망 협력 패키지를 소개하며 "한국은 캐나다 해군의 미래 전력 강화와 산업기반 확대에 기여할 수 있는 장기적 전략 동반자"라고 거듭 강조했다. CPSP 우선협상대상자 선정이 예정된 오는 6월 말까지 한국이 정부·산업·학계를 망라한 포괄 협력안을 제시하겠다는 메시지로 읽힌다.

이 청장은 26일 오타와로 이동해 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관과 면담하고, 한국의 신속 국방조달·국방투자 모델을 공유하는 한편, 캐나다 방산기반 강화와 한·캐나다 공동 방산수출 협력 방안을 논의했다. 북미 최대 규모 방산전시회인 CANSEC에서도 데이비드 맥귄티 캐나다 국방부 장관과 만나 양국 방산협력 확대와 캐나다 측 관심사항을 두고 의견을 교환했다.

이 청장은 "도산안창호함의 캐나다 방문은 양국 해군 간 협력을 넘어 방산·산업·기술 협력을 한층 발전시키는 계기"라며 "대한민국은 신뢰할 수 있는 기술력과 풍부한 실전 운용 경험, 그리고 정부 차원의 안정적인 지원체계를 바탕으로 캐나다와의 미래 협력을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다. 

25일(현지 시각) 캐나다 빅토리아에서 개최된 한화오션-브리티시 컬럼비아주 이노베이션데이 행사에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 아랫줄 왼쪽부터 유용원 의원, 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관, 김경률 해군참모총장, 아랫줄 왼쪽 다섯번째부터 라비 칼론 브리티시 컬럼비아주 고용·경제성장부장관, 폴 초 브리티시 콜롬비아주 주의원, 이용철 방위사업청장, 아랫줄 오른쪽 첫번째 임기모 주캐나다 한국대사. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
사진
서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동