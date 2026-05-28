방사청장, 60조원 캐나다 잠수함 사업 '총력 외교'…"한국, 장기 전략동반자"

오타와서 국방조달·CANSEC 외교 병행…"잠수함 넘어 방산·안보 협력 확대"

"도산안창호함 1만4000㎞ 항해"…CPSP 우선협상 앞두고 '전방위 세일즈'

ITB·기술이전·MRO·공급망까지…"잠수함 넘어 산업·인력·공급망 패키지 협력"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 60조원대 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주를 위해 청장급을 전면에 내세운 '총력 지원전'에 돌입했다.

이용철 방위사업청장은 현지시각 24일부터 27일까지 캐나다 빅토리아와 오타와를 방문해 캐나다 정부·군·산업계를 상대로 한국의 산업·기술협력 역량과 정부 지원 의지를 직접 설명하며 장기 전략협력 기반을 다졌다.

24일(현지 시각) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에서 열린 함상 리셉션에서 이용철 방위사업청장이 발언하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

이 청장은 도산안창호함의 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트항 입항을 계기로 24·25일 열린 캐나다 태평양사령관(소장 데이비드 펫첼) 주최 함상 리셉션과 입항 환영식에 참석했다. 두 달 동안 약 1만4000㎞ 장거리 항해를 성공적으로 마친 한국 해군 장병들을 격려하는 한편, 한국이 잠수함 건조 기술과 실전 운용 경험은 물론 정비·교육훈련·군수지원·성능개량을 아우르는 종합 지원 역량을 갖추고 있음을 강조했다. 이 청장은 "양국 간 방산협력을 한층 강화해 나갈 수 있다"고 캐나다 측에 메시지를 전달했다.

25일 빅토리아에서 열린 '한화오션-브리티시 컬럼비아주 이노베이션 데이'에서는 캐나다 CPSP와 연계한 산업협력(ITB), 현지화, 공동 연구개발, 공동 수출 등 구체 협력 방안이 논의됐다. 브리티시 컬럼비아주 정부와 산업계, 대학·연구기관 등 약 95개 기관·기업이 참석했으며, 광물·에너지·조선·첨단기술·연구개발 분야에서 업무협약(MOU)과 공동연구 협약(TPA)이 잇따라 체결됐다.

방사청은 브리티시 컬럼비아 대학교(UBC), 브리티시 컬럼비아 공과대학(BCIT), 사이먼 프레이저 대학교(SFU), 빅토리아 대학교(UVIC), 워털루 대학교(UW) 등 캐나다 주요 대학들과도 CPSP 연계 협력을 논의했다. 이 청장은 캐나다 잠수함 사업이 "단순한 잠수함 획득을 넘어 산업·기술·인력양성·공급망 협력을 포괄하는 장기 전략협력 사업"이라며 "한국이 캐나다 측이 중시하는 산업협력(ITB), 기술이전, 유지·보수·정비(MRO), 공급망 협력 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너"라고 설명했다.

25일(현지 시각) 캐나다 빅토리아에서 개최된 한화오션-브리티시 컬럼비아주 이노베이션데이 행사에서 이용철 방위사업청장이 라비 칼론 브리티시 컬럼비아주 고용·경제성장부장관과 환담하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

캐나다 공영방송 CBC와의 인터뷰에서도 이 청장은 한국 정부와 산업계가 준비 중인 산업협력·기술이전·MRO·공급망 협력 패키지를 소개하며 "한국은 캐나다 해군의 미래 전력 강화와 산업기반 확대에 기여할 수 있는 장기적 전략 동반자"라고 거듭 강조했다. CPSP 우선협상대상자 선정이 예정된 오는 6월 말까지 한국이 정부·산업·학계를 망라한 포괄 협력안을 제시하겠다는 메시지로 읽힌다.

이 청장은 26일 오타와로 이동해 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관과 면담하고, 한국의 신속 국방조달·국방투자 모델을 공유하는 한편, 캐나다 방산기반 강화와 한·캐나다 공동 방산수출 협력 방안을 논의했다. 북미 최대 규모 방산전시회인 CANSEC에서도 데이비드 맥귄티 캐나다 국방부 장관과 만나 양국 방산협력 확대와 캐나다 측 관심사항을 두고 의견을 교환했다.

이 청장은 "도산안창호함의 캐나다 방문은 양국 해군 간 협력을 넘어 방산·산업·기술 협력을 한층 발전시키는 계기"라며 "대한민국은 신뢰할 수 있는 기술력과 풍부한 실전 운용 경험, 그리고 정부 차원의 안정적인 지원체계를 바탕으로 캐나다와의 미래 협력을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

25일(현지 시각) 캐나다 빅토리아에서 개최된 한화오션-브리티시 컬럼비아주 이노베이션데이 행사에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 아랫줄 왼쪽부터 유용원 의원, 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관, 김경률 해군참모총장, 아랫줄 왼쪽 다섯번째부터 라비 칼론 브리티시 컬럼비아주 고용·경제성장부장관, 폴 초 브리티시 콜롬비아주 주의원, 이용철 방위사업청장, 아랫줄 오른쪽 첫번째 임기모 주캐나다 한국대사. [사진= 방위사업청 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

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