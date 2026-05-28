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소득 늘었지만 지갑은 더 가벼워졌다...1분기 가계 흑자액 3.1%↓

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AI 핵심 요약

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  • 국가데이터처가 28일 2026년 1분기 가계동향조사 결과를 발표했다
  • 1분기 가계 소득은 2.4% 늘었지만 소비지출이 5.3% 증가해 흑자액이 3.1% 줄었다
  • 저소득층 1분위는 소비지출이 소득보다 더 빨리 늘어 평균소비성향이 155.3%로 뛰었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28일 올해 1분기 가계동향 조사 결과 발표
가구당 월소득 548만원·지출 424만원
소비지출 5.3% 증가…2023년 1분기 이후 최대폭

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 올해 1분기 가계 소득과 소비가 모두 늘었지만 소비지출 증가폭이 소득 증가폭을 웃돌면서 가계 흑자액이 감소한 것으로 나타났다.

소득 증가세가 둔화된 가운데 교통·운송, 보건, 오락·문화 지출이 크게 늘면서 소비지출 증가율은 2023년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 처분가능소득은 늘었지만 소비지출이 더 빠르게 증가하면서 가계가 남긴 돈은 줄었다.

28일 국가데이터처가 발표한 '2026년 1분기 가계동향조사 결과'에 따르면 올해 1분기 전국 1인 이상 가구의 월평균 소득은 548만1000원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했다. 물가 상승을 반영한 실질소득은 0.4% 늘었다.

가계지출은 424만1000원으로 전년 동기 대비 4.2% 증가했다. 이 중 소비지출은 310만5000원으로 5.3% 늘었고, 비소비지출은 113만7000원으로 1.2% 증가했다.

처분가능소득은 434만4000원으로 2.7% 늘었지만 흑자액은 123만9000원으로 3.1% 감소했다. 평균소비성향은 71.5%로 전년 동기 대비 1.7%포인트(p) 상승했다.

2026년 1분기 가계동향조사 결과 [자료=국가데이터처] 2026.05.28 jongwon3454@newspim.com

◆ 근로소득 0.3% 증가 그쳐...이전소득이 소득 증가 뒷받침

소득 항목별로 보면 근로소득 증가세가 제한적이었다. 올해 1분기 근로소득은 342만2000원으로 전년 동기 대비 0.3% 증가하는 데 그쳤다.

사업소득은 92만5000원으로 2.6% 늘었다. 이전소득은 96만4000원으로 9.7% 증가했다. 이 중 공적이전소득은 7.8%, 사적이전소득은 14.6% 각각 늘었다. 근로소득 증가세가 크지 않은 가운데 이전소득 증가가 전체 소득 증가를 뒷받침한 셈이다.

서지현 국가데이터처 가계수지동향과장은 "근로소득과 사업소득, 이전소득이 모두 늘며 전체 소득이 증가했다"고 설명했다.

◆ 소비지출 5.3% 증가...자동차 구입 29.6% 늘어

소비지출은 소득보다 더 빠르게 늘었다. 올해 1분기 가구당 월평균 소비지출은 310만5000원으로 전년 동기 대비 5.3% 증가했다. 실질소비지출도 3.1% 늘었다.

비목별로는 교통·운송 지출이 12.1% 늘며 증가폭이 컸다. 보건 지출은 10.4%, 오락·문화 지출은 12.0%, 음식·숙박 지출은 5.1% 각각 증가했다. 반면 교육 지출은 2.9%, 주류·담배 지출은 2.8% 감소했다.

교통·운송 지출 증가는 자동차 구입이 이끈 것으로 분석된다. 교통·운송 지출 세부 항목 중 자동차 구입 지출은 29.6% 증가했고, 운송기구 연료비도 5.3% 늘었다.

서 과장은 "이번 분기에는 자동차 구입이 가장 많이 늘었다"며 "자동차 구입 증가는 가계가 향후 경제 상황을 다소 낙관적으로 보고 지출을 늘린 것으로 해석할 수 있다"고 말했다.

소득 5분위별 소득 및 소비지출 그래프. [자료=국가데이터처] 2026.05.28 jongwon3454@newspim.com

◆ 지출 증가율이 소득 앞질러...1분위 평균소비성향 155.3%

이번 가계동향의 핵심은 소비지출 증가율이 소득 증가율을 웃돌았다는 점이다.

서 과장은 "이번 분기는 소득과 소비가 동반해서 늘었고, 소비지출은 2023년 1분기 이후 최대 폭으로 증가했다"며 "2024년 2분기 이후 7분기 만에 소비지출 증가율이 소득 증가율을 상회한 점이 특징"이라고 설명했다.

소득에서 비소비지출을 뺀 처분가능소득은 늘었지만 소비지출이 더 크게 늘면서 가계 흑자액은 줄었다. 처분가능소득은 434만4000원으로 전년 동기 대비 2.7% 증가했지만 흑자액은 123만9000원으로 3.1% 감소했다. 흑자율은 28.5%로 1.7%p 하락했다.

소득 분위별로 보면 저소득층의 부담이 더 두드러졌다. 소득 하위 20%인 1분위 가구의 월평균 소득은 117만원으로 전년 동기 대비 2.7% 증가했다. 반면 소비지출은 145만7000원으로 7.3% 늘었다.

1분위 평균소비성향은 155.3%로 전년 동기보다 7.7%p 상승했다. 평균소비성향이 100%를 넘는다는 것은 처분가능소득보다 소비지출이 많다는 의미다.

소득 상위 20%인 5분위 가구의 월평균 소득은 1237만8000원으로 4.2% 증가했다. 5분위 처분가능소득은 964만5000원으로 5.1% 늘었고 평균소비성향은 57.7%로 1.0%p 상승했다.

서 과장은 5분위 소득 증가와 관련해 "대기업 종사자가 주로 많은 것으로 파악하고 있다"며 "300인 이상 사업체의 임금 상승률이 300인 미만 사업체보다 높은 것으로 나타난 영향으로 보인다"고 설명했다.

다만 국가데이터처는 이번 소비 증가를 '불황형 소비'로 단정하기는 어렵다고 봤다. 서 과장은 "올해 1분기 기준으로 소득이 늘었기 때문에 불황이라고 하려면 소득이 아예 안 늘거나 감소한 상황이어야 한다"며 "자동차 구입처럼 상대적으로 여유가 있을 때 늘어나는 지출 항목도 증가했다"고 말했다.

이재명 대통령이 설탕이 많이 함유된 식품과 음료에 건강증진부담금 부과를 제안한 가운데, 29일 서울 시내 대형마트를 찾은 소비자가 진열돼 있는 과자를 살펴보고 있다. 이번 취지는 비만·당뇨 등을 유발하는 설탕 섭취를 줄일 수 있도록 관련 부담금을 도입하고, 거둬들인 재정을 각 지역 및 건강보험 등에 사용하자는 의미다. 설탕 부담금은 2016년 세계보건기구(WHO)가 도입을 권고한 뒤 120여 개국에서 시행되고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

jongwon3454@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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