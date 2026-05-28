10월 황금연휴 인구감소지역 '북적'…생활인구 역대 최대 기록

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체류인구만 등록인구의 4.8배...체류인구 카드사용 최대 38.9%

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 지난해 10월 황금연휴 기간 인구감소지역을 찾은 방문객이 급증하면서 생활인구가 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 긴 연휴를 계기로 지방 체류와 소비가 늘어나며 지역경제에도 활력을 불어넣은 것으로 분석된다.

행정안전부와 국가데이터처는 2025년 4분기 인구감소지역의 월별 평균 생활인구가 약 2803만명을 기록했다고 28일 밝혔다. 이 가운데 체류인구는 약 2318만명으로 등록인구 대비 약 4.8배 수준으로 집계됐다.

[자료=행안부]

생활인구는 주민등록인구와 등록외국인 등 등록인구에 더해 월 1회 이상, 하루 3시간 이상 머문 체류인구를 포함한 개념으로, 정부는 2024년부터 전국 89개 인구감소지역을 대상으로 산정하고 있다.

이번 조사 결과에 따르면 지난해 10월 생활인구는 약 3483만명으로 정점을 기록했다. 이후 11월은 약 2775만명, 12월은 약 2152만명으로 집계됐다.

행안부는 개천절과 추석, 한글날로 이어진 최장 10일간의 황금연휴 영향으로 전국적인 인구 이동이 활발하게 이뤄졌다고 분석했다. 특히 전남 고흥·해남과 경남 남해 등 장거리 지역 방문이 크게 늘어나며 통상 휴가철인 8월보다 더 많은 생활인구가 몰린 것으로 나타났다.

체류 특성을 보면 평균 체류일수는 3.2일, 평균 체류시간은 11.7시간, 평균 숙박일수는 3.5일로 조사됐다. 정부는 체류형 여행 문화가 안정적으로 자리 잡고 있다고 평가했다.

소비 지표도 개선됐다. 체류인구의 1인당 평균 카드 사용액은 분기 평균 12만4000원으로 집계돼 매월 전년 대비 증가세를 보였다. 생활인구 가운데 체류인구의 카드 사용액 비중은 10월 38.9%, 11월 35.0%, 12월 31.1%를 기록했다.

지역별로는 부산 동구의 연간 평균 생활인구가 2024년 57만명에서 2025년 61만명으로 7.0% 증가했다. 경북 영양군은 1인당 평균 카드 사용액이 같은 기간 8만1000원에서 9만6000원으로 18.9% 늘어나 눈길을 끌었다.

윤호중 행정안전부 장관은 "작년 10월 연휴 기간 기록된 역대 최대 생활인구는 많은 국민이 고향이나 여행지 등 지방에서 삶을 누린 결과로, 생활인구가 지역 활력 제고에 긍정적 효과가 있음을 객관적인 데이터로 확인된 것"이라며 "정부는 앞으로도 생활인구가 지방소멸 위기를 극복하고 지속 가능한 성장 동력이 될 수 있도록 다양한 활성화 정책을 발굴·추진해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com