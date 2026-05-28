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'퇴임' 우원식 의장 "사회적 약자 위해 일하며 지내겠다…민주당서 역할 계속"

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  • 우원식 국회의장은 28일 임기 마무리하며 국민과 민주주의, 사회적 약자 위해 계속 역할하겠다고 밝혔다
  • 우 의장은 비상계엄 저지, 조기대선 국면 의회외교, 국회 공간·기능 변화, 사회적 대화·입법 성과 등을 주요 업적으로 제시했다
  • 우 의장은 민주당 복당 의지를 밝히며 당원으로 필요한 역할을 하겠다고 했고, 차기 의장에 정파보다 헌법·민생 기준 결정을 당부했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"임기 끝나면 자동 복당…당원으로 필요 역할 할 것"
"비상계엄에 맞서 민주주의를 수호…첫 번째 성과"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 우원식 국회의장은 28일 제22대 국회 전반기 의장 임기를 마무리하면서 "어디에 있든지 국민과 우리나라 민주주의, 사회적 약자를 위해 할 수 있는 일을 최선을 다해 하며 지내겠다"며 퇴임 이후 역할에 대해 밝혔다.

우 의장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "국회의장을 하면서 국회를 더 사랑하게 됐고, 우리 민주주의를 더 사랑하게 됐다. 정말 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 사실을 온몸으로 느꼈다"고 말했다. 

우 의장은 향후 당내 역할과 관련해 "국회의장을 하느라 당을 탈당했지만, 임기가 끝나면 자동 복당되는 걸로 알고 있다"며 "나는 평민당 시절인 1988년 재야 입당한, 민주당에서 가장 오래된 사람 중 한 명"이라고 말했다.

그는 "민주당을 민주당답게 만들려고 노력해온 사람이고, 민주당의 역할이 매우 중요하다고 생각한다"며 "복당을 안 할 일은 없고, 당원으로서 필요한 역할은 해야 할 것"이라고 밝혔다.

다만 구체적인 당내 직책이나 전당대회 역할에 대해서는 "맨날 받는 질문인데 맨날 답하긴 쉽지 않다"며 즉답을 피했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 우원식 국회의장이 27일 오전 서울 여의도 국회의장 접견실에서 헌법 개정안 관련 입장을 발표하고 있다. 2026.04.27 jk31@newspim.com

우 의장은 자신의 임기 2년을 돌아보며 "비상계엄, 탄핵, 조기대선, 정권 초 개혁 국면까지 어느 하루도 그냥 지나가지 않았다"며 "그야말로 격변과 격동의 한복판에 있었다"고 소회를 밝혔다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

그는 "12·3 비상계엄에 맞서 민주주의를 수호하고 헌정 질서를 회복한 것이 첫 번째 성과"라며 "국회가 헌정 질서 회복을 주도했고, 이후 헌법재판소 판단을 통해서도 큰 흠결 없는 결정이었다는 게 확인됐다"고 평가했다.

또 비상계엄 해제 직후부터 조기대선까지 각국 지도자·주요 인사 72개국 101명을 만난 점을 언급하며 "의회 외교를 통해 국제사회의 충격을 완화하고 대외 신인도를 높였다"고도 했다.

국회 공간과 기능 변화도 성과로 꼽았다. 우 의장은 "국민 주권 정신과 그 역사성을 국회 공간에 새기고, 국민께 열려 있는 국회를 만들고자 했다"며 '민주주의 상징석' 설치, 독립기억광장·임시의정원 기념정원 조성 등을 소개했다.

이어 "국회 마당을 열어 광복절 전야제, 입법박람회, 돗자리 영화제, 점심 버스킹 등을 개최했다"며 "국민이 더 자주, 더 편안하게 오가는 국회라야 국민의 국회라고 생각한다"고 말했다.

입법과 사회적 대화 기능에 대해서도 의미를 부여했다. 그는 "사회적 격변기에는 이해관계 갈등이 커질 수밖에 없다"며 "국회가 갈등의 중재자이자 조정자로서 역할을 넓혀야 한다"고 말했다.

노사 5단체가 참여한 국회 사회적 대화를 통해 AI 시대 산업 경쟁력과 노동자 보호 방안을 도출했고, 건설산업 현장 안전과 산업 생태계 개선 합의도 이끌어냈다고 설명했다.

또 전세사기 특별법, 노란봉투법, 가맹사업법, 생명안전기본법, AI 기본법, 반도체 특별법, 18년 만의 국민연금법 개정 등을 거론하며 "진통이 컸지만 반 걸음이라도 앞으로 나아가야 한다는 마음으로 중재와 결단을 해왔다"고 말했다.

 

차기 조정식 국회의장을 향해 "정파적 선택을 하면 안 된다"며 "국민과 민주주의, 민생에 뭐가 이득인지, 헌법 정신을 기준으로 흔들리지 말고 결정해야 한다"고 조언했다.

 

seo00@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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