울진군 사전투표소 설치 완료…29~30일 이틀간 어디서나 가능

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신분증 반드시 지참...사전투표 기간 오전 6시부터 오후 6시까지

울진군 사전투표소...울진군청 대회의실 등 10곳

※ 본 기사는 보도자료를 바탕으로 AI 기술을 활용해 가공 및 작성되었습니다[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 엿새를 앞둔 29일부터 30일까지 이틀간 전국의 사전투표소에서 일제히 사전투표가 진행된다.

사전투표 시간은 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지이다. 사전투표는 주민등록 주소지와 관계없이 전국의 모든 사전투표소에서 투표가 가능하다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '6.3지방선거' 사전투표가 29~30일 이틀간 예정된 가운데 사전투표 개시 하루 전인 28일, 경북 울진군 울진읍의 사전투표소인 울진군청 대회의실에서 공무원들이 사전투표소를 설치하고 있다. 2026.05.28 nulcheon@newspim.com

사전투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지와 포털 등에서 확인할 수 있다. 주민등록증·여권·운전면허증 등 신분증을 반드시 지참해야 한다.

유권자들은 투표에 앞서 대부분 투표용지 7장을 받게 된다. 광역 단체장·기초 단체장, 비례대표를 포함한 지방의회 의원, 교육감 등을 선출하기 위한 투표용지이다. 비례대표 투표용지엔 정당명만 적혀 있다. 국회의원 재·보궐 선거가 있는 경우 1장을 더 받는다.

자신의 지역이 아닌 곳에서 투표하는 유권자들은 회송용 봉투를 함께 수령하게 된다. 투표를 마치면 이 봉투에 봉합까지 마친 뒤 투표함에 넣어야 한다. 투표소 안에서 사진을 찍거나 투표지를 촬영하는 행위는 엄격하게 금지된다. 선관위는 사전 투표함 보관 장소를 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)으로 24시간 공개한다는 방침이다.

경북 울진군의 사전투표소는 모두 10곳이다. ▲울진읍 울진군청 대회의실 ▲평해읍 평해읍민회관 ▲북면 북면사무소 ▲금강송면 금강송면복지회관 ▲근남면 근남면문화체육센터 ▲매화면 매화중학교체육관 ▲기성면 기성면 행복나눔센터 ▲온정면 온정생활문화센터 ▲죽변면 죽변초등학교 죽변꿈마루관 ▲후포면 남울진문화복지센터 등이다.

울진군은 거동불편 유권자 등의 원활한 투표 진행을 위해 사전투표소의 엘리베이트 등 장애시설도 꼼꼼하게 점검했다.

울진군의 5월 22일 기준 인구 수는 4만 6126명이다. 또 선거인 수는 4만 1616명이다. 이 중 내국인은 4만 1545명이며, 재외국민은 45명, 외국인은 26명이다. 세대 수는 2만 6058세대이다.

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