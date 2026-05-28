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2026.05.28 (목)
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대화하듯 결제, 中 빅테크 차세대 먹거리 'AI 결제' 선점 총력전

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AI 핵심 요약

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  • 중국 빅테크들이 28일 AI 기반 결제 서비스 선점을 위해 알리페이·위챗페이·징둥 중심으로 각축전을 벌이고 있다.
  • 알리페이는 AI푸 누적 3억건 돌파와 함께 토큰페이·AI지갑을 출시해 풀스택 AI 네이티브 결제 시스템을 완성했다.
  • 위챗페이·징둥도 AI 친화 결제 연동과 LLM 기반 '징둥 AI지불'로 경쟁에 가세해 결제 패러다임 전환과 플랫폼 주도권 확보에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI비서와 대화만으로 주문, 신분 확인, 결제까지
알리페이·위챗·징둥, 전방위 AI 결제 생태계 구축
패러다임 전환, AI 결제가 미래 플랫폼 주도권 좌우

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 주요 인터넷 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 기반 결제 서비스 시장 선점을 위해 각축전을 벌이고 있다. 알리페이, 위챗페이, 징둥 등 대형 플랫폼 기업들은 AI 기술을 결제 산업에 본격적으로 접목하며 미래 결제 시장의 주도권을 잡기 위해 총력전을 펼치는 모습이다.

28일 중국 매체및 관련 업계에 따르면 중국 최대 결제 플랫폼 알리페이(支付寶)는 최근 자사의 AI 결제 서비스인 'AI푸(AI지불)'의 누적 거래 건수가 3억 건을 돌파했다고 발표했다. 알리페이는 이와 함께 신규 서비스인 '토큰페이(TokenPay)'와 'AI 지갑(AI錢包)'을 전격 출시했다.

알리페이는 이로써 기존의 'AI 결제' 및 'AI 수납(AI收)' 서비스를 포함해 인증 관리, 결제 정산, 리스크 관리 등 결제의 전 과정을 아우르는 '풀스택 AI 네이티브 결제 시스템'을 완성했다.

AI 결제란 사용자가 AI 에이전트와의 대화만을 통해 별도의 화면 전환 없이 주문, 신분 확인, 결제까지 한 번에 처리할 수 있는 새로운 개념의 결제 편의 서비스다.

이 서비스는 올해 설(춘제) 연휴 기간 중국 전역에서 선풍적인 인기를 끌며 대중화의 신호탄을 쏘아 올렸다. 특히 알리페이가 이번에 내놓은 'AI 지갑'은 AI 에이전트의 수행 과제를 실시간으로 관리하고 소비 내역을 시각화해 보여주는 기능을 갖춘 점이 특징이다.

경쟁사인 텐센트의 위챗페이(微信支付)도 AI 시장을 겨냥한 결제 연동 시스템을 전격 도입했다. 위챗페이는 개발자들을 위한 스킬 패키지, AI 친화적 가이드 문서, AI 친화적 API 등 3대 핵심 모듈을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= (사진=바이두).2026.05.28 chk@newspim.com

위챗페이에 따르면 현재 가맹점 개발자의 70% 이상이 AI 보조 프로그래밍 도구를 활용해 결제 시스템을 연동하고 있는 것으로 나타났다.

전자상거래 대기업 징둥(京東) 역시 '징둥 AI지불'을 선보이며 맹추격에 나섰다. 자체 개발한 '조이AI(JoyAI)' 거대언어모델(LLM)을 기반으로 한 이 서비스는 AI 스마트 비서와 스마트 글래스 등 다양한 소프트웨어 및 하드웨어 기기에 탑재된다.

'징둥 AI지불'은 사용자의 구매 의도를 정확하게 파악해 가장 유리한 결제 수단과 인증 방식을 자동으로 매칭해주는 것이 가장 큰 특징이다.

전문가들은 빅테크 기업들이 AI 결제 시장에 사활을 거는 이유로 '미래 플랫폼의 주도권 확보'를 꼽고 있다.

업계 전문가들은 "인터넷 대기업들이 AI 에이전트 결제에 집중하는 이유는 AI 시대의 새로운 결제 관문과 트래픽을 선점하기 위한 것"이라며 "업계 표준과 생태계 주도권도 그 경쟁에 의해 결정될 것"이라고 분석했다.

AI 시대가 도래하면서 전통적인 결제 모델이 AI 결제 방식으로 빠르게 전환되고 있다. 이에 따라 인터넷 빅테크 대기업 위주로 결제 인프라 장악과 함께 기존의 시장 지배력을 공고히 하고, 이를 신성장 동력으로 삼으려 한다는 게 관련 업계 전문가들의 지적이다.

결제 산업의 근본적인 패러다임이 바뀌고 있다는 분석도 제기된다. 실제 알리페이 AI 지불결제는 결제 프로세스를 대화 흐름 속에 자연스럽게 내장시켜, 마치 대화를 나누듯 거래가 이루어지도록 하는 것을 논리 구조로 삼고 있다.

다만 AI 결제가 기존 결제 생태계를 대체하는 데는 일정 정도 시간이 필요할 것이라는 관측도 나오고 있다. 현재 AI 에이전트를 통한 쇼핑 자체가 초기 단계에 머물러 있어, 이와 연계한 AI 대금 결제가 활성화되기에는 시간이 걸릴 것이라는 지적이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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