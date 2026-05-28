대화하듯 결제, 中 빅테크 차세대 먹거리 'AI 결제' 선점 총력전

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AI비서와 대화만으로 주문, 신분 확인, 결제까지

알리페이·위챗·징둥, 전방위 AI 결제 생태계 구축

패러다임 전환, AI 결제가 미래 플랫폼 주도권 좌우

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 주요 인터넷 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 기반 결제 서비스 시장 선점을 위해 각축전을 벌이고 있다. 알리페이, 위챗페이, 징둥 등 대형 플랫폼 기업들은 AI 기술을 결제 산업에 본격적으로 접목하며 미래 결제 시장의 주도권을 잡기 위해 총력전을 펼치는 모습이다.

28일 중국 매체및 관련 업계에 따르면 중국 최대 결제 플랫폼 알리페이(支付寶)는 최근 자사의 AI 결제 서비스인 'AI푸(AI지불)'의 누적 거래 건수가 3억 건을 돌파했다고 발표했다. 알리페이는 이와 함께 신규 서비스인 '토큰페이(TokenPay)'와 'AI 지갑(AI錢包)'을 전격 출시했다.

알리페이는 이로써 기존의 'AI 결제' 및 'AI 수납(AI收)' 서비스를 포함해 인증 관리, 결제 정산, 리스크 관리 등 결제의 전 과정을 아우르는 '풀스택 AI 네이티브 결제 시스템'을 완성했다.

AI 결제란 사용자가 AI 에이전트와의 대화만을 통해 별도의 화면 전환 없이 주문, 신분 확인, 결제까지 한 번에 처리할 수 있는 새로운 개념의 결제 편의 서비스다.

이 서비스는 올해 설(춘제) 연휴 기간 중국 전역에서 선풍적인 인기를 끌며 대중화의 신호탄을 쏘아 올렸다. 특히 알리페이가 이번에 내놓은 'AI 지갑'은 AI 에이전트의 수행 과제를 실시간으로 관리하고 소비 내역을 시각화해 보여주는 기능을 갖춘 점이 특징이다.

경쟁사인 텐센트의 위챗페이(微信支付)도 AI 시장을 겨냥한 결제 연동 시스템을 전격 도입했다. 위챗페이는 개발자들을 위한 스킬 패키지, AI 친화적 가이드 문서, AI 친화적 API 등 3대 핵심 모듈을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= (사진=바이두).2026.05.28 chk@newspim.com

위챗페이에 따르면 현재 가맹점 개발자의 70% 이상이 AI 보조 프로그래밍 도구를 활용해 결제 시스템을 연동하고 있는 것으로 나타났다.

전자상거래 대기업 징둥(京東) 역시 '징둥 AI지불'을 선보이며 맹추격에 나섰다. 자체 개발한 '조이AI(JoyAI)' 거대언어모델(LLM)을 기반으로 한 이 서비스는 AI 스마트 비서와 스마트 글래스 등 다양한 소프트웨어 및 하드웨어 기기에 탑재된다.

'징둥 AI지불'은 사용자의 구매 의도를 정확하게 파악해 가장 유리한 결제 수단과 인증 방식을 자동으로 매칭해주는 것이 가장 큰 특징이다.

전문가들은 빅테크 기업들이 AI 결제 시장에 사활을 거는 이유로 '미래 플랫폼의 주도권 확보'를 꼽고 있다.

업계 전문가들은 "인터넷 대기업들이 AI 에이전트 결제에 집중하는 이유는 AI 시대의 새로운 결제 관문과 트래픽을 선점하기 위한 것"이라며 "업계 표준과 생태계 주도권도 그 경쟁에 의해 결정될 것"이라고 분석했다.

AI 시대가 도래하면서 전통적인 결제 모델이 AI 결제 방식으로 빠르게 전환되고 있다. 이에 따라 인터넷 빅테크 대기업 위주로 결제 인프라 장악과 함께 기존의 시장 지배력을 공고히 하고, 이를 신성장 동력으로 삼으려 한다는 게 관련 업계 전문가들의 지적이다.

결제 산업의 근본적인 패러다임이 바뀌고 있다는 분석도 제기된다. 실제 알리페이 AI 지불결제는 결제 프로세스를 대화 흐름 속에 자연스럽게 내장시켜, 마치 대화를 나누듯 거래가 이루어지도록 하는 것을 논리 구조로 삼고 있다.

다만 AI 결제가 기존 결제 생태계를 대체하는 데는 일정 정도 시간이 필요할 것이라는 관측도 나오고 있다. 현재 AI 에이전트를 통한 쇼핑 자체가 초기 단계에 머물러 있어, 이와 연계한 AI 대금 결제가 활성화되기에는 시간이 걸릴 것이라는 지적이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com