신현송 "금리 인상 당위성 있었다…물가 정점은 하반기"

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"중동사태가 인플레 최대 변수…반도체 경기도 중요"

"금리 인상 당위성 있었지만 불확실성에 관망"

"인상 필요성, 금통위원들 대체로 같아"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 총재가 28일 국내 물가 상승률이 올해 하반기 정점에 이를 것으로 전망했다.

신 총재는 이날 금융통화위원회 통화정책방향 회의 직후 열린 기자간담회에서 물가 정점 시점에 대해 "대략 금년 하반기에 정점을 이루지 않을까 생각하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 한은 금통위는 회의에서 기준금리를 지난해 7월 이후 8연속 연 2.50%로 동결했다. 2026.05.28 photo@newspim.com

그는 "가장 중요한 변수는 역시 중동 사태"라며 "인플레이션에는 가장 중요한 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 이어 "반도체 경기도 상당히 중요하다"고 덧붙였다.

특히 이날 기준금리 결정에서 장용성 위원과 유상대 부총재가 0.25%포인트 인상 소수의견을 낸 것에 대해서는 "금통위원 간 경기·물가·금융안정 인식에는 큰 차이가 없었다"고 설명했다.

신 총재는 "물가를 보나 성장을 보나, 환율과 부동산을 보나 대체로 인식을 같이했다"며 "상당히 의견을 모으기 쉬운 회의였다"고 했다.

다만 정책 실행 시점과 방식에서는 차이가 있었다고 밝혔다. 신 총재는 "이번에 금리를 올리는 것도 당위성에 대해서는 충분히 설득력 있는 케이스를 만들 수 있었다며 "다만 불확실성을 감안했을 때, 아직 근원물가에 대한 다음 통계가 없는 상황에서는 불확실성에 조금 더 무게를 두고 일단 지켜보자는 의견이 무게중심을 이뤘다"고 설명했다.

그러면서 "기회를 놓쳐 올려야 할 때 올리지 못하는 위험도 약간은 있지만, 지금으로서는 충분히 기다려도 대처할 수 있는 상황이라고 생각했다"고 말했다.

신 총재는 이번 소수의견에 대해 "대체로 같은 틀과 같은 의견 아래에서 전략적인 차이가 있었던 것"이라고 평가했다.

romeok@newspim.com