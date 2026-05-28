포스코퓨처엠, LFP 양극재 공장 착공…2027년 양산

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기존 공장 일부 개조해 올해 하반기부터 시제품 양산

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 포스코퓨처엠의 합작사 씨앤피신소재테크놀로지가 28일 포항 영일만4일반산업단지에서 LFP(리튬·인산·철) 양극재 공장 건설을 시작했다고 28일 밝혔다.

신규 공장은 2027년 양산을 목표로 하며, 연산 최대 5만톤까지 단계적으로 규모를 확대할 예정이다. 포스코퓨처엠은 지난해 12월 이사회에서 공장 건설을 승인하고 합작 파트너들과 투자계약을 체결했다.

포스코퓨처엠의 합작사 씨앤피신소재테크놀로지가 포항 영일만 4산단에 건설하는 LFP 양극재 공장 조감도. [사진=포스코퓨처엠]

LFP 배터리는 기존의 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리보다 출력은 낮지만 가격이 저렴하고 수명이 길다. 최근 재생에너지 확대와 인공지능(AI)용 데이터센터 증가로 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 수요가 빠르게 늘고 있다. 전기차 시장에서도 엔트리급 모델을 중심으로 LFP 배터리 사용이 확대되는 중이다.

주요 배터리 제조사들은 북미와 유럽을 중심으로 신규 LFP 배터리 공급 계약을 체결하고 생산능력을 확대하고 있다. 각국의 통상 정책과 공급망 다변화 요구에 대응하기 위해 한국산 소재의 신속한 공급을 원하고 있다.

포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. [사진=포스코퓨처엠]

포스코퓨처엠은 현재 생산하는 NCM, NCA 등 삼원계 양극재와 함께 LFP 양극재로 제품 포트폴리오를 확대해 글로벌 시장 수주 경쟁력을 강화할 계획이다.

한편 포스코퓨처엠은 신규 공장 착공과 별도로 기존 포항 양극재공장의 삼원계 하이니켈 생산라인 일부를 LFP 생산라인으로 개조하고 있다. 올해 2분기 중 시제품 생산을 시작해 하반기부터 본격 양산에 나설 예정이다.

kji01@newspim.com