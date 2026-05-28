피노, 포항에 LFP 양극재 공장 착공

2027년 양산 목표로 연 최대 5만톤 규모 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 배터리 소재 전문기업 피노가 리튬인산철(LFP) 양극재 전용 공장 착공에 돌입하며 에너지저장장치(ESS) 및 엔트리급 전기차(EV) 배터리 소재 시장 진출을 본격화한다고 28일 밝혔다.

피노는 이날 포항 영일만 4 일반산업단지에서 포스코퓨처엠, 글로벌 1위 전구체 기업 중웨이신소재(CNGR)와 함께 설립한 '씨앤피신소재테크놀로지' LFP 양극재 공장 안전기원 행사를 열고 착공에 들어갔다. 씨앤피신소재테크놀로지는 오는 2027년 본격적인 양산을 목표로 하고 있으며 향후 글로벌 시장 수요 증가에 맞춰 연간 최대 5만톤 규모까지 단계적으로 생산 능력을 확대해 나갈 계획이다.

회사에 따르면 피노는 지난해 12월 합작 파트너사들과 LFP 양극재 공장 건설을 위한 투자계약(JVA)을 체결한 이후 제반 준비를 철저히 진행해 왔다. 이번 착공을 통해 LFP 양극재 사업의 첫 삽을 뜨게 됐다.

피노의 합작사 씨앤피신소재테크놀로지가 포항 영일만 4산업단지에 건설하는 LFP 양극재 공장 조감도. [사진=피노]

특히 LFP 배터리는 삼원계(NCM·NCA) 배터리와 비교해 에너지 밀도는 낮지만 우수한 가격 경쟁력과 높은 안정성, 긴 수명이 강점이다. 최근 재생에너지 도입 확대와 인공지능(AI) 데이터센터 가동에 따른 전력 수요 급증으로 ESS용 LFP 배터리 시장이 가파르게 성장하고 있으며 전기차 시장에서도 보급형 모델을 중심으로 LFP 채택 비율이 빠르게 늘고 있다.

또한 글로벌 배터리 기업들이 북미와 유럽을 중심으로 신규 LFP 공급 계약을 잇달아 체결하고 생산 능력을 확장하는 가운데 각국의 통상 규제와 공급망 다변화 정책에 맞춰 신뢰도를 갖춘 '한국산 소재'에 대한 수요가 높은 상황이다.

피노는 이번 LFP 양극재 공장 착공을 계기로 기존 NCM 전구체 중심의 배터리 소재 사업 구조를 양극재 분야까지 다각화하게 됐다. 향후 시장 수요에 맞춘 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 글로벌 배터리 소재 시장에서의 사업 경쟁력을 한층 더 강화해 나갈 계획이다.

피노 관계자는 "이번 착공을 통해 전구체 중심의 소재 사업에서 양극재로 영역을 확장하는 본격적인 첫걸음을 내딛게 됐다"며 "글로벌 통상 규제 강화와 공급망 재편 흐름 속에서 한국산 LFP 양극재 수요가 커지고 있는 만큼 글로벌 배터리 소재 시장에서의 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com