정부, 에볼라 유입 차단 총력…'국가지정 병상' 격리·치료 상시 대기

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1차 해외유입상황평가회의 개최

15개 관계부처 모여…대응 논의

상황따라 국가별 여행경보 조정

중점검역관리 지역도 추가 확대

"각국 대응 지속적으로 점검할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 에볼라바이러스병이 아프리카 콩고민주공화국(DR콩고)과 우간다에서 빠르게 확산되고 있다. 이런 가운데 정부 부처 15곳이 모여 국가지정 입원치료병상을 활용해 의사환자 발생 시 신속시 격리와 치료할 수 있도록 대비하는 등 방안을 논의했다.

질병관리청은 28일 최근 DR콩고와 우간다에서 빠르게 확산되고 있는 에볼라바이러스병의 국내 유입을 선제적으로 대응하고 재외국민 보호를 위해 '2026년 제1차 해외유입상황평가회의'를 개최했다.

[그래픽=김아랑 미술기자]

지난 24일 기준 세계보건기구(WHO) 발표에 따르면, DR 콩고와 우간다에서 발생한 의심환자는 각각 906명, 12명으로 총 918명이다. 사망자는 224명이다. 에볼라바이러스병은 에볼라바이러스(Ebola virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환으로 치명률이 최대 90%에 달한다.

WHO는 지난 17일 에볼라바이러스병 발생 증가에 따라 국제공중보건비상사태(PHEIC)를 선언했다. 아프리카 질병통제예방센터는 아프리카 대륙 공중보건비상사태를 선언했다.

한국 정부도 대응에 나섰다. 질병청은 지난 17일 에볼라바이러스병 국내 유입 대비를 위해 위기경보를 '관심' 단계로 발령했다. 이어 DR콩코, 우간다, 남수단, 에티오피아, 르완다 5개국을 중점검역관리지역으로 지정했다. 외교부는 사망자가 집중된 DR콩고 이투리 주를 여행금지 지역으로 지정했다.

정부는 이날 회의에서 국내 유입 대비감염병 대응체계를 점검했다. 에볼라바이러스병 발생 국가와 확산 우려가 높은 인접국가의 재외국민에 대한 보호 조치 등도 논의했다.

질병청은 에볼라바이러스병 국내 유입 가능성에 대비해 24시간 상황 관리, 검역, 역학 조사, 의료대응 등 전 과정 대응체계를 점검했다. 제1급 감염병 대응지침에 따라 환자·접촉자 관리를 수행하고 중점검역관리지역 5개국에 대한 검역을 강화한다. 격리와 치료가 가능한 국가지정 입원치료병상을 활용해 의사환자 발생 시 신속하게 격리와 치료할 수 있도록 대비하고 있다.

외교부는 DR콩고 이투리 주 여행금지 등 여행경보를 조정하고 재외 공관을 통해 관련 동향을 점검하고 있다. 재외국민 의심환자·확진자 발생 시 현지 당국 등과 협의해 국내 또는 제3국 이송 지원 등 영사조력을 제공할 예정이다.

남수단 파병부대 관리도 실시한다. 국방부와 질병청은 DR콩고 인접국으로 지역 수준 위험도가 높은 남수단에 파견 중인 한빛부대 장병의 안전 확보를 위해 남수단 위험평가와 현지 행동수칙을 교육했다. 특이사항 발생 시 신속 대응을 위해 질병청과 비상연락체계를 구축하고 운영한다.

정부는 향후 해외감염병 발생 상황을 지속적으로 점검하고 각 상황에 맞게 국가별 여행경보를 조정한다. 외교부는 재외국민 보호조치를 강화하고 질병청은 중점검역관리지역을 추가 확대할 계획이다. 법무부, 국토부, 해양수산부는 단계적 출입국 강화 및 항공기·선박 관리방안을 검토할 예정이다. 문화체육관광부는 국민에 유행지역 방문 자제와 여행경보 준수를 안내한다.

김기남 질병청 차장은 "에볼라바이러스병 발생 현황과 각 국의 대응을 지속적으로 모니터링 한다"며 "관계부처와 함께 국내 유입 방지와 재외국민 보호 등을 위해 감염병 관리체계를 지속적으로 점검하겠다"고 전했다.

sdk1991@newspim.com