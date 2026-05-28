이즈피엠피, 스마트관광 플랫폼 '스마트립' 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 마이스(MICE)·관광·테크 기업 이즈피엠피가 지역 기반 스마트관광 플랫폼 '스마트립(SMARTRIP)'을 출시했다고 28일 밝혔다.

이즈피엠피는 2022년 수원을 시작으로 대구, 양양, 단양, 인제, 용인, 전남 등 7개 지자체의 스마트관광도시 조성 사업에 참여해왔다. 스마트립은 이 과정에서 축적한 운영 경험을 기반으로 개발된 SaaS형 스마트관광 플랫폼이다.

스마트립은 관광객에게 지역 관광정보 검색부터 예약·결제·모바일 QR 발권까지 제공하는 통합 서비스 형태로 운영된다. 명소, 맛집, 숙박, 체험 정보와 함께 AR·VR 콘텐츠, 오디오 가이드, 스탬프 투어 기능 등을 지원하며, 한·영·중·일 다국어 서비스를 제공한다.

플랫폼에는 관광객 이용 데이터를 기반으로 방문객 특성, 지역별 방문 현황, 예약·결제 및 쿠폰 사용 현황 등을 분석할 수 있는 기능도 포함됐다. 지자체는 이를 활용해 관광 정책 수립과 관광 상품 개발, 교통노선 운영 등에 활용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이와 함께 지역 식당·카페·체험시설·숙박업체 등의 정보를 플랫폼에 연동해 노출하고, 쿠폰 프로모션과 연계한 지역 상권 활성화 기능도 제공한다.

스마트립은 관광정보 제공, 예약·결제, 디지털 콘텐츠, 데이터 분석 기능을 통합한 구독형 플랫폼으로 운영된다. 회사 측에 따르면 기존 구축형 방식 대비 초기 구축 비용을 70% 이상 절감할 수 있으며, 구축 기간도 기존 평균 1년 이상에서 3~6개월 수준으로 단축 가능하다.

보안 인증도 확보했다. 스마트립은 2024년 12월 여행업계 최초로 CSAP(클라우드 서비스 보안인증)를 획득했으며, 2025년에는 디지털서비스 이용지원시스템 및 조달청 디지털서비스몰 등록을 완료했다. 또한 과학기술정보통신부 혁신제품으로 지정됐다.

이즈피엠피 최학찬 CCO는 "관광객과 관계인구 확대를 통해 지역 소비와 소상공인 매출 증가로 이어지는 구조를 만들고자 한다"며 "향후 AI 에이전트 기능을 추가해 관광 분야 AI 전환까지 확대할 계획"이라고 말했다.

[이미지=이즈피엠피] 지역과 관광객을 연결하는 플랫폼 스마트립

whitss@newspim.com