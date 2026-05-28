블로믹스, 포트리스3 블루 PC·모바일 동시 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 블로믹스는 씨씨알이 개발한 신작 슈팅 게임 포트리스3 블루를 PC와 모바일 구글 플레이·애플 앱스토어에 동시 출시하고 정식 서비스를 시작했다고 28일 밝혔다.

포트리스3 블루는 포격 게임 장르 1위이자 국민게임으로 불렸던 포트리스 IP 기반의 30주년 기념작이다. 시리즈 최고 인기작으로 꼽히는 포트리스2 블루의 전투 방식을 계승했다. 시리즈를 대표하는 20종 이상의 캐릭터들이 등장한다.

또 4K 그래픽 기반의 실시간 전투 중심 '리얼타임 모드'와 전략 플레이를 즐길 수 있는 '턴 모드'를 모두 지원한다. 특히 리얼타임 모드는 한 판이 100초 이내에 종료되도록 설계돼 짧고 빠른 전투의 재미를 구현한 것이 특징이다.

포트리스3 블루 정식 서비스 시작 [사진=블로믹스]

PC·모바일 크로스 플랫폼 환경을 통해 자유롭게 플레이할 수 있으며, PC 버전 기준으로는 12년 만에 선보이는 포트리스 신작이다.

지난해 12월 사전예약 100만 명을 기록하며 기대를 모았다. 같은 달 31일부터 진행된 PC 얼리액세스를 통해 게임 완성도와 서비스 안정성을 점검해왔다.

이번 정식 출시에서는 경쟁과 성장의 재미를 강화하는 핵심 콘텐츠도 새롭게 추가됐다.

먼저 신규 캐릭터 3종이 추가됐다. 변신 형태에 따라 다양한 전투 방식을 활용하는 '메카펀치', 피와 박쥐를 활용한 공격이 특징인 '이블벨라', 공을 활용한 타격 전투를 구사하는 '야구소년'이 새롭게 등장한다. 특히 30주년을 기념해 새로 제작된 '메카펀치'는 변신형 전투 콘셉트를 적용한 신규 캐릭터로 주목받고 있다.

또 포트리스 시리즈 인기 유닛인 '슈퍼탱크'의 신규 아이템이 6년 만에 추가됐으며, 개인전과 클랜전 기반의 대회가 상시 운영되는 '프로리그' 시스템도 도입돼 이용자 간 경쟁의 재미를 한층 강화했다.

이와 함께 플레이 진행도에 따라 보상을 제공하는 성장 시스템을 개선하고, 신규 이용자를 위한 튜토리얼을 보완해 초보 이용자도 쉽게 게임에 적응할 수 있도록 했다.

정식 출시를 기념한 다양한 이벤트도 진행된다. 최초 접속 시 캐논, 캐롯, 멀티탱크 등 대표 탱크와 전용 아이템, 게임 재화가 지급되며, 7일 출석만으로 매일 전설급 캐릭터를 획득할 수 있는 특별 출석 이벤트가 마련됐다. 또 10일간 매일 공개되는 쿠폰을 통해 게임 재화와 아이템을 획득할 수 있는 기회도 제공된다.

더불어 특정 시간대에 참여해 보상을 획득할 수 있는 이벤트 모드와 신규 캐릭터를 체험할 수 있는 트라이얼 모드도 운영된다.

공식 커뮤니티에서도 이용자 참여형 이벤트가 진행된다. 포트리스2 블루의 BGM을 활용한 '추억의 포트리스 BGM 맞추기' 이벤트를 비롯해 공략 및 팁 공유 이벤트 등 다양한 콘텐츠가 마련됐다.

yuniya@newspim.com