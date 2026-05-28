현대홈쇼핑, 뷰티 편집숍 '코아시스' 확장…천호점에 2호점 연다

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29일 코아시스 2호점 오픈 예정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대홈쇼핑이 뷰티 편집숍 '코아시스'의 신규 매장을 잇따라 오픈하며 오프라인 뷰티사업을 확장하고 있다.

현대홈쇼핑은 29일 현대백화점 천호점에 2호점을 개점한다고 28일 밝혔다.

이달 29일 현대백화점 천호점에 오픈 예정인 코아시스 2호점 전경. [사진=현대홈쇼핑 제공]

다음 달에는 현대아울렛 가든파이브점과 동대문점에 3~4호점을 순차 개점할 예정이다.

지난해 12월 경기 남양주시 현대프리미엄아울렛 스페이스원에 오픈한 1호점은 스킨케어 상품 비중을 90% 이상으로 구성했다. 매대 높이를 90cm 이하로 낮춰 40~50대 여성 고객을 겨냥했으며, 하루 평균 2,000명 이상이 방문했다.

천호점 지하 1층에 들어서는 2호점은 61㎡ 규모다. 백화점 고객층을 겨냥해 해외 스킨케어 브랜드 상품존을 신설한다. 벽돌과 어두운 톤의 집기로 편안한 쇼핑 분위기를 조성할 계획이다.

다음 달 5일 오픈하는 가든파이브점 3호점(133㎡)은 목재 집기와 식물 조경으로 도시 정원 분위기를 연출한다. 30~40대 여성 고객을 대상으로 국내 향수 상품을 모은 '퍼퓸존'을 신설한다. 오는 12일 개점하는 동대문점 4호점(124㎡)은 외국인 관광객을 겨냥해 컨베이어벨트식 매대와 회전형 디스코볼을 설치해 역동적인 분위기를 만든다.

현대홈쇼핑은 단독 기획 상품을 현재 30여 종에서 연내 60종까지 늘릴 계획이다.

nrd@newspim.com