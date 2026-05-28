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포천 승진훈련장서 '2026 합동화력훈련'… AI 지휘결심·유무인 복합전 첫 공개

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  • 국방부가 28일 포천서 합동화력훈련했다
  • AI 지휘결심체계와 유무인 복합전투를 시연했다
  • 국산 무기 우수성 알리고 자주국방 다짐했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

육·해·공·해병 27개 부대, 장병 1400명·장비 457대 투입…1900명 현장 참관
위성·드론 통합한 AI 지휘결심체계…자폭드론·유무인 복합전으로 적 격파
아미 타이거·상륙돌격장갑차 앞세워 주요 지역 확보… 'K-방산' 전력 대거 전시

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 28일 경기도 포천 승진과학화훈련장에서 안규백 국방부 장관 주관으로 '2026 합동화력훈련'을 실시하며 AI 지휘결심체계와 유무인 복합전투체계를 전면에 내세운 합동작전 능력을 시연했다.

이번 합동화력훈련은 지난 18일, 21일에 이어 이날 마지막 3차 훈련을 겸해 진행됐다. 훈련은 엄중한 안보환경 속에서 우리 군의 확고한 대비태세와 합동작전 수행능력을 국민에게 직접 보여주기 위한 목적으로 마련됐다. 국방부는 "우리 군의 독자적 방위능력을 바탕으로 자주국방 의지를 표명하고, 첨단 과학기술 기반 작전수행능력을 검증해 국산 무기체계의 실전적 우수성을 국내외에 알리는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

2026 합동화력훈련'이 28일 경기 포천시 승진과학화훈련장에서 실시된 가운데 정찰드론이 수집한 표적정보를 바탕으로 K2 전차와 K21 보병전투장갑차들이 기동하고 있다. [사진= 국방일보 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

이번 훈련에는 육·해·공군 및 해병대 27개 부대에서 장병 1400여 명이 참가했다. 96개 종류의 장비 457대가 대거 투입됐다. 공개모집을 통해 선발된 국민참관단 400명을 포함해 1900여 명이 현장에서 훈련을 지켜보며 우리 군의 합동 화력과 작전수행능력을 직접 확인했다.

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훈련은 식전행사와 본 훈련 1·2부, 장비전시 순으로 약 140분간 진행됐다. 식전행사에서는 '자주국방 발전사'와 육·해·공군 및 해병대의 위용을 소개하는 영상 상영에 이어 군 문화공연이 이어져 참가자들이 우리 군의 변천과 현재 전력을 함께 돌아보는 시간을 가졌다.

본 훈련 1부는 방어작전, 2부는 공격작전으로 구성됐다. 1부 방어작전에서는 AI 지휘결심 지원체계와 무인전투체계 시범부대 등을 활용해 미래 전장의 모습을 구현하고, 적의 공격을 신속·단호하게 격퇴하는 절차를 단계적으로 보여줬다.

특히 AI 지휘결심체계는 위성 감시자산과 정찰·전파탐지 드론, RF-16 '새매', E-737 '피스아이' 등 다양한 감시자산이 획득한 정보를 통합해 정확한 표적 정보를 추천하고, 자폭드론과 유·무인 복합전투체계와 연동해 전 영역에 걸친 합동 화력타격을 수행하는 절차를 시연했다.

28일 오후 안규백 국방부장관이 포천 승진훈련장에서 개최된 2026 합동화력훈련의 현장을 점검하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

2부 공격작전에서는 압도적인 합동화력을 바탕으로 적 기계화 전력에 대한 제압 및 타격 능력을 보여줬다. 특히 유무인 복합전투체계를 활용해 최단시간·최소희생으로 합동작전을 종결하는 시나리오를 구현했다. 육군 항공의 공중엄호 아래 아미타이거(Army TIGER) 전력과 해병대 상륙돌격장갑차 등이 주요 지역을 확보했다. 곧이어 무인체계를 통한 선도정찰과 장애물 개척이 진행된 뒤 지상·포병 화력지원과 공중강습작전, 지상장비 운용을 연계해 목표지역 공격작전을 마무리했다.

훈련 종료 후 관람객들은 장비전시 행사에서 K-방산의 주력 장비를 직접 관람하며 훈련에 참가한 각종 무기체계의 성능과 운용 개념을 체험·이해하는 시간을 가졌다. 국방부는 "이번 전시를 통해 국내외 시장에서 경쟁 중인 첨단 국산 무기체계의 실전 운용 모습을 국민에게 공개하고, 방산 수출 확대를 위한 홍보 효과도 노렸다"고 설명했다.

이번 훈련을 총지휘한 최성진 7기동군단장(육군 중장)은 "이번 훈련을 통해 우리 군이 국민의 군대로서 결연한 자주국방 능력과 태세를 구축하고 있다는 것을 현시함으로써 국민에게 신뢰를 높이는 계기가 됐다"고 평가했다. 그는 또 "K-방산의 우수성과 아미타이거와 무인전투체계 시범부대 등 유·무인 복합 전투체계를 융합한 육·해·공·해병대 '원팀' 합동훈련을 통해 우리 군의 대비태세를 다시 한 번 증명했다"고 밝혔다.

포천 승진훈련장에서 개최된 2026 합동화력훈련 현장에서 안규백 장관이 군 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

국방부는 앞으로도 다변화하는 전장환경에 부합하는 첨단강군의 기반을 강화하고, 독자적인 작전수행능력과 합동성 강화를 통해 자주국방을 구현하겠다는 방침이다. 국방부는 "글로벌 시장에서 국제적 경쟁력을 갖춘 방산강국으로 지속 도약해 나가겠다"고 했다.

gomsi@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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