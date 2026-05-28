포천 승진훈련장서 '2026 합동화력훈련'… AI 지휘결심·유무인 복합전 첫 공개

육·해·공·해병 27개 부대, 장병 1400명·장비 457대 투입…1900명 현장 참관

위성·드론 통합한 AI 지휘결심체계…자폭드론·유무인 복합전으로 적 격파

아미 타이거·상륙돌격장갑차 앞세워 주요 지역 확보… 'K-방산' 전력 대거 전시



[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 28일 경기도 포천 승진과학화훈련장에서 안규백 국방부 장관 주관으로 '2026 합동화력훈련'을 실시하며 AI 지휘결심체계와 유무인 복합전투체계를 전면에 내세운 합동작전 능력을 시연했다.

이번 합동화력훈련은 지난 18일, 21일에 이어 이날 마지막 3차 훈련을 겸해 진행됐다. 훈련은 엄중한 안보환경 속에서 우리 군의 확고한 대비태세와 합동작전 수행능력을 국민에게 직접 보여주기 위한 목적으로 마련됐다. 국방부는 "우리 군의 독자적 방위능력을 바탕으로 자주국방 의지를 표명하고, 첨단 과학기술 기반 작전수행능력을 검증해 국산 무기체계의 실전적 우수성을 국내외에 알리는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

2026 합동화력훈련'이 28일 경기 포천시 승진과학화훈련장에서 실시된 가운데 정찰드론이 수집한 표적정보를 바탕으로 K2 전차와 K21 보병전투장갑차들이 기동하고 있다. [사진= 국방일보 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

이번 훈련에는 육·해·공군 및 해병대 27개 부대에서 장병 1400여 명이 참가했다. 96개 종류의 장비 457대가 대거 투입됐다. 공개모집을 통해 선발된 국민참관단 400명을 포함해 1900여 명이 현장에서 훈련을 지켜보며 우리 군의 합동 화력과 작전수행능력을 직접 확인했다.

훈련은 식전행사와 본 훈련 1·2부, 장비전시 순으로 약 140분간 진행됐다. 식전행사에서는 '자주국방 발전사'와 육·해·공군 및 해병대의 위용을 소개하는 영상 상영에 이어 군 문화공연이 이어져 참가자들이 우리 군의 변천과 현재 전력을 함께 돌아보는 시간을 가졌다.

본 훈련 1부는 방어작전, 2부는 공격작전으로 구성됐다. 1부 방어작전에서는 AI 지휘결심 지원체계와 무인전투체계 시범부대 등을 활용해 미래 전장의 모습을 구현하고, 적의 공격을 신속·단호하게 격퇴하는 절차를 단계적으로 보여줬다.

특히 AI 지휘결심체계는 위성 감시자산과 정찰·전파탐지 드론, RF-16 '새매', E-737 '피스아이' 등 다양한 감시자산이 획득한 정보를 통합해 정확한 표적 정보를 추천하고, 자폭드론과 유·무인 복합전투체계와 연동해 전 영역에 걸친 합동 화력타격을 수행하는 절차를 시연했다.

28일 오후 안규백 국방부장관이 포천 승진훈련장에서 개최된 2026 합동화력훈련의 현장을 점검하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

2부 공격작전에서는 압도적인 합동화력을 바탕으로 적 기계화 전력에 대한 제압 및 타격 능력을 보여줬다. 특히 유무인 복합전투체계를 활용해 최단시간·최소희생으로 합동작전을 종결하는 시나리오를 구현했다. 육군 항공의 공중엄호 아래 아미타이거(Army TIGER) 전력과 해병대 상륙돌격장갑차 등이 주요 지역을 확보했다. 곧이어 무인체계를 통한 선도정찰과 장애물 개척이 진행된 뒤 지상·포병 화력지원과 공중강습작전, 지상장비 운용을 연계해 목표지역 공격작전을 마무리했다.

훈련 종료 후 관람객들은 장비전시 행사에서 K-방산의 주력 장비를 직접 관람하며 훈련에 참가한 각종 무기체계의 성능과 운용 개념을 체험·이해하는 시간을 가졌다. 국방부는 "이번 전시를 통해 국내외 시장에서 경쟁 중인 첨단 국산 무기체계의 실전 운용 모습을 국민에게 공개하고, 방산 수출 확대를 위한 홍보 효과도 노렸다"고 설명했다.

이번 훈련을 총지휘한 최성진 7기동군단장(육군 중장)은 "이번 훈련을 통해 우리 군이 국민의 군대로서 결연한 자주국방 능력과 태세를 구축하고 있다는 것을 현시함으로써 국민에게 신뢰를 높이는 계기가 됐다"고 평가했다. 그는 또 "K-방산의 우수성과 아미타이거와 무인전투체계 시범부대 등 유·무인 복합 전투체계를 융합한 육·해·공·해병대 '원팀' 합동훈련을 통해 우리 군의 대비태세를 다시 한 번 증명했다"고 밝혔다.

포천 승진훈련장에서 개최된 2026 합동화력훈련 현장에서 안규백 장관이 군 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

국방부는 앞으로도 다변화하는 전장환경에 부합하는 첨단강군의 기반을 강화하고, 독자적인 작전수행능력과 합동성 강화를 통해 자주국방을 구현하겠다는 방침이다. 국방부는 "글로벌 시장에서 국제적 경쟁력을 갖춘 방산강국으로 지속 도약해 나가겠다"고 했다.

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