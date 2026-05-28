그라비티, 오픈월드 '라그나로크: 더 뉴 월드' 동남아 CBT 시작

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 그라비티의 홍콩 지사 그라비티 게임 비전(GGV)이 28일부터 오픈월드 MMORPG '라그나로크: 더 뉴월드'의 동남아시아 지역 클로즈드 베타 테스트(CBT)를 시작했다.

CBT는 태국 시간 기준 28일 오전 10시부터 6월 21일 23시 59분까지 태국, 필리핀, 싱가포르, 인도네시아 등 9개 지역에서 진행된다. 공식 홈페이지와 각 지역의 구글플레이, 애플 앱스토어 테스트플라이트 앱을 통해 참여할 수 있다.

그라비티 게임 비전(GGV), 'Ragnarok The New World' 동남아시아 CBT 이미지 [사진=그라비티]

라그나로크: 더 뉴월드는 라그나로크 IP 기반의 첫 오픈월드 MMORPG다. 차세대 엔진으로 미드가르드 대륙을 새롭게 구현했으며, 광활한 필드 탐험과 비행 탈것, 자유로운 전직과 스킬 조합을 지원한다. 오프라인 자동 사냥 기능으로 반복 콘텐츠 부담을 줄였고, 실시간 노점상, 커플 시스템, 캐릭터 커스터마이징, MVP 탈것 포획 등 생활형 콘텐츠를 갖췄다.

이번 CBT에서는 캐릭터 성장부터 전투, 생활형 콘텐츠까지 주요 요소를 체험할 수 있다. 1, 2차 전직을 기반으로 스킬을 강화하고 장비 강화, 제련, 카드, 펫, 코스튬 시스템을 활용해 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 의뢰 및 일일 퀘스트, 던전, MVP·미니 콘텐츠, 파티 던전, 길드 시스템 등 협력 및 전투 콘텐츠도 준비됐다. 장비 인챈트, 룬 시스템, 탈것, 칭호, 채집, 제작 등 생활 콘텐츠도 포함된다.

GGV는 정식 론칭 전까지 동남아시아 지역 사전예약을 진행 중이다. 사전예약 참여자는 달성 인원에 따라 정식 론칭 후 패션 염료, 우아한 염색약, DJ 포링 등 단계별 보상을 받는다. 공식 사전예약 페이지에서 친구 초대 이벤트에 참여하면 초대 인원 수에 따라 추가 아이템도 지급된다. 라그나로크 온라인 계정을 인증하면 전용 칭호, 모험코인, 펫 뽑기권 등을 획득할 수 있다.

라그나로크: 더 뉴월드는 지난 1월 대만·홍콩·마카오 지역에 론칭한 후 성과를 거뒀다. 사전 다운로드 오픈 후 3개 지역 애플 앱스토어 무료 인기 게임 1위를 기록했으며, 정식 론칭 직후에는 애플 앱스토어 최고 매출 1위를 달성했다. 전체 앱 순위에서도 대만·마카오 최고 매출 1위, 홍콩 2위에 올랐다.

GGV는 정식 출시 시점에 신규 직업 공개와 현지화 특화 코스튬 업데이트 등 추가 콘텐츠를 선보일 예정이다.

yuniya@newspim.com