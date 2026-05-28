李대통령 "인적 자원 의존 군 구조 변화해야"…지휘관 재교육 주문

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35차 수석보좌관 회의 주재

미래 전장 대비 군 구조 전환 당부

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 28일 미래 전장 환경 변화에 대응한 군 구조 전환과 지휘관 재교육을 참모들에게 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 35차 수석보좌관회의를 주재하면서 이같이 주문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 밝혔다.

이재명 대통령이 21일 청와대 본관에서 34차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. 2025.05.21 [사진=청와대]

이 대통령은 비공개 회의에서 국가안보실 1차장으로부터 중동 전쟁을 계기로 한 국방 역량 강화 추진 방안과 무인 전투 체계로의 신속 전환 방안, 미래 전장 상황 대비 예비전력 혁신 추진 방안을 보고 받았다.

이 대통령은 이 자리에서 3군 사관학교 통합 추진 현황을 점검하며 "계획한 것보다 실제 집행이 잘 돼야 한다"고 강조하고 신속하고 과감하게 추진해 줄 것을 당부했다.

이 대통령은 이어 "이제는 인적 자원에 의존하는 군 구조의 의미가 점차 줄어들고 있다"며 "군 구조와 무기 체계 역시 변화해야 할 시점이 도래했다"고 했다.

특히 이 대통령은 "현장을 바꾸려면 군 지휘관을 대상으로 미래전과 첨단 무기 체계 관련 재교육이 필수"라며 "교육 내용 역시 시대 변화에 맞게 달라져야 한다"고 짚었다.

이 대통령은 아울러 "물적 구조의 변화는 계획대로 추진하는 것이 상대적으로 쉬우나 인적 구조 변화는 훨씬 어렵다"며 "세계 국방 태세 변화에 맞춰 철저히 대비해야 한다"고 당부했다.

이 대통령은 소형모듈원전(SMR) 등 첨단 기술 연구의 속도와 진척 상황을 점검하며 군의 전투 체계 전환과 실질적인 인력 구조 개편, 재교육 문제 등을 철저히 대비할 것을 재차 지시했다.

the13ook@newspim.com