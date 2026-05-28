깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/28)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 28일 미국·중국 특징주와 AI·로봇 등 글로벌 투자 이슈를 정리해 제공했다
- 미국에선 로쿠·스포티파이·넷플릭스·룰루레몬·타겟·지스케일러·로빈후드 등 종목별 실적과 전략, AI·개인화 경쟁이 부각됐다
- 중국에선 니오 랠리, 유니트리 상장, 창신메모리·특수 광섬유·반도체·양극재·주류 기업의 투자·IPO·자사주 소각 등 자본시장 이슈가 집중됐다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월28일 제공한 콘텐츠입니다.
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