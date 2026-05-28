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제140기 해군·해병대 사관후보생 298명, 해사서 장교로 '첫 발'

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  • 해군이 28일 해군사관학교에서 제140기 임관식을 열어 신임 장교 298명을 배출했다
  • 행사에는 1800여 명이 참석했으며 전력 전개와 상장 수여 등으로 임관을 축하했다
  • 해군은 다양한 이력의 장교를 배출하며 OCS 제도를 통해 전투 준비태세 핵심 지휘관을 양성하고 있다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해군 216명·해병대 82명 임관
OCS 도입 76년 만에 2만5000여 명 배출
부부장교·재임관 장교 등 '스토리 있는 장교'도 배출

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 제140기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식을 열고 신임 장교 298명을 배출했다. 이번에 임관한 장교는 해군 216명(여군 52명 포함), 해병대 82명(여군 22명 포함)으로, 지난 3월 16일 해군사관학교와 해병대 교육훈련단에 입영해 11주간 군사교육·훈련을 마쳤다.

이날 행사에는 임관장교 가족·친지와 해군·해병대 주요 지휘관·참모, 유관기관 관계자, 해군사관생도 등 1800여 명이 참석해 연병장을 가득 메웠다. 행사는 국민의례를 시작으로 상장·수료증 수여, 임관사령장 및 계급장 수여, 임관 선서, 축사, 특별영상 시청, 해상·공중 사열, 분열 순으로 진행됐다.

28일 경남 창원시 해군사관학교 연병장에서 거행된 '제140기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식'에서 사관후보생들이 임관선서를 하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

해군은 임관식에 맞춰 해군사관학교 앞 바다에 이지스 구축함 서애류성룡함(DDG·7600톤급), 상륙함 일출봉함(LST‑II·4900톤급), 잠수함 이범석함(SS‑Ⅱ·1800톤급)을 배치하고, K808 차륜형 장갑차 등 주요 전력을 전개해 신임 소위들의 임관을 축하했다. 야전에서 곧 임무를 맡게 될 초급장교들에게 해군·해병대의 대표 전력을 한눈에 보여주는 '현장형 전력교육' 성격도 담겼다는 평가다.

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박규백 해군사관학교장 대독한 축사에서 김경률 해군참모총장은 "해군·해병대는 확고한 준비태세로 위기와 도전에 맞서 싸우며 강군의 역사를 써내려 왔다"며 "본연의 임무와 역할에 충실해 국민의 충직한 해군·해병대 장교로 거듭나달라"고 당부했다. 신임 장교들은 병과별 초등군사반 교육을 추가로 받은 뒤 각급 함정·부대에 배치돼 작전·교육·지원 임무에 투입될 예정이다.

교육훈련 성적이 우수한 후보생들에게는 국방부장관상, 합참의장상, 해군참모총장상, 해병대사령관상, 해군사관학교장상 등 각급 기관 표창이 수여됐다. 이 가운데 국방부장관상은 해군 항공조종 병과와 해병대 보병 병과에서 각각 선발된 신임 소위에게 돌아갔다.

28일 경남 창원시 해군사관학교 연병장에서 거행된 '제140기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식'에서 박규백 해군사관학교장(왼쪽)과 가족 대표(오른쪽)가 해군 대표 임관장교인 김도현 소위에게 계급장을 수여하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

해군은 이번 기수에서 부부장교, 군 가문 출신, 재임관 장교 등 다양한 이력을 가진 '스토리 있는 장교'들도 다수 배출했다고 밝혔다. 육·해·공군 부사관과 병을 거쳐 해군·해병대 초급장교로 재임관한 사례도 포함돼, 실무 경험을 갖춘 장교 전력을 확충하는 계기가 됐다는 설명이다.

해군·해병대 사관후보생(OCS) 제도는 1948년 도입돼 현재까지 2만5000여 명의 장교를 배출한 해·해병대의 대표적인 장교 양성 트랙이다. 4년제 학사 장교 체계와 더불어 단기간에 필요한 초급장교를 확보하는 제도적 기반으로 자리 잡아 왔다.

해군은 "해양 안보 환경이 복합·다영역으로 빠르게 변화하는 상황에서, 사관후보생 출신 장교들이 각 병과에서 전투 준비태세를 뒷받침하는 핵심 지휘관으로 성장할 것"이라고 밝혔다. 신임 장교들 역시 "선배 장병들이 피와 땀으로 지켜온 바다와 영해를 지키는 정예 해군·해병대 장교가 되겠다"고 각오를 다졌다.

28일 경남 창원시 해군사관학교에서 열린 제140기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 가족을 따라 군인의 길을 선택한 이정혁 해군소위(왼쪽), 이수인 해병소위(가운데), 차빛나 해군소위(오른쪽)가 기념촬영을 하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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