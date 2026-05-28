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호르무즈 봉쇄 장기화 땐 성장률 0.5%p↓…한은 "유가 120달러대 가능성"

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AI 핵심 요약

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  • 한은이 28일 호르무즈 봉쇄 장기화 시 성장률 하락을 경고했다.
  • 통항 30~40%에 머물면 유가가 120달러대 중반까지 뛴다.
  • 이 경우 성장률은 0.5%p, 물가는 0.3%p 더 악화된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한은, 중동·반도체 대안 시나리오 제시
연말까지 교착 장기화·AI 투자 둔화 땐 성장 둔화폭 확대 우려

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 올해 국내 경제성장률(GDP)이 한국은행의 전망치(2.6%)보다 0.5%포인트 낮아질 수 있다는 분석이 나왔다. 국제유가는 하반기 평균 배럴당 120달러대 중반까지 치솟을 가능성이 제기됐다.

한국은행은 28일 발표한 '2026년 5월 경제전망'에서 중동상황 관련 대안 시나리오를 통해 이같이 분석했다. 한은은 이날 올해 성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 0.6%포인트 상향했다. 내년 경제성장률 전망치는 1.9%에서 2.1%로 올렸다. 또한 올해 소비자물가 상승률 전망치는 기존 2.2%에서 2.7%로 0.5%p 상향 조정했다. 내년 전망치는 2.3%로 예상했다.

[자료= 한국은행]

한국은행은 이번 기본 전망에서 미·이란 간 협상 진전에 따라 호르무즈 해협 통항이 점차 재개되고, 올해 말 통항량이 전쟁 이전의 60% 안팎까지 회복될 것으로 전제했다. 이 경우 브렌트유는 2분기 평균 103달러까지 오른 뒤 하반기 90달러대 중반으로 낮아질 것으로 봤다.

그러나 중동상황이 교착상태에 빠질 경우 전망은 크게 달라진다. 한은은 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화돼 연말까지도 통항량이 전쟁 이전의 30~40% 수준에 머물면 브렌트유가 하반기 평균 120달러대 중반까지 상승할 것으로 예상했다. 연말에도 유가가 배럴당 100달러 이상 높은 수준을 유지할 수 있다고 봤다.

이 경우 글로벌 에너지 수급이 악화되면서 원자재 수입 의존도가 높은 업종을 중심으로 생산 차질이 확대될 것으로 분석했다. 이에 따라 올해 국내 성장률은 기본 전망보다 0.5%포인트 낮아지고, 내년 성장률도 0.3%포인트 하락할 것으로 추정됐다.

이때 물가 압력은 더 커질 전망이다. 한은은 중동상황 교착 장기화 시 올해 소비자물가 상승률이 기본 전망보다 0.3%포인트 높아지고, 내년에는 0.5%포인트 높아질 것으로 봤다. 올해 한은의 기본 소비자물가 상승률 전망치가 2.7%인 점을 감안하면, 교착 장기화 시 물가 상승률은 3% 안팎까지 높아질 수 있다.

반대로 중동상황이 조기에 진정되는 낙관 시나리오에서는 성장과 물가 부담이 완화될 것으로 분석됐다. 한은은 미·이란 협상이 원만히 타결되고 호르무즈 해협 통항이 연말쯤 전쟁 이전의 80% 안팎까지 회복될 경우 국제유가가 하반기 평균 80달러 수준으로 빠르게 안정될 것으로 예상했다.

이 경우 국내 성장률은 올해와 내년 각각 기본 전망보다 0.1%포인트 높아지고, 물가 상승률은 올해 0.2%포인트, 내년 0.3%포인트 낮아질 것으로 추정했다.

또한 반도체 경기에 따른 낙관, 비관 시나리오도 함께 제시했다. 먼저 한은은 기본 전망에서 글로벌 인공지능(AI) 투자 확대로 반도체 수요가 빠르게 늘어나는 가운데 생산능력 확충은 점진적으로 이뤄지면서 반도체 초과수요가 지속될 것으로 봤다. 이에 따라 올해 반도체 수출물량 증가율은 지난해와 유사한 높은 수준을 유지하고, 내년에는 10% 안팎으로 완만하게 둔화될 것으로 전망했다.

낙관 시나리오에서는 빅테크의 AI 데이터센터 투자 가속화와 피지컬 AI 시장 확대 등으로 반도체 수요가 더 강해지는 상황을 상정했다. 이 경우 반도체 수출물량 증가율은 올해 20%대 중반으로 확대되고, 국내 성장률은 기본 전망보다 올해 0.5%포인트, 내년 0.3%포인트 높아질 것으로 분석됐다. 물가상승률도 올해와 내년 각각 0.1%포인트 높아질 것으로 추정했다.

반면 비관 시나리오에서는 올해 하반기 AI 투자 수익성 우려 등으로 일부 빅테크 기업이 투자 속도를 조절하고, 높아진 메모리 가격이 PC·스마트폰 등 전자기기 수요를 위축시키는 상황을 가정했다. 이 경우 국내 성장률은 기본 전망보다 올해 0.3%포인트, 내년 0.2%포인트 낮아지는 것으로 나타났다. 물가상승률에 미치는 영향은 올해 제한적이나 내년에는 0.1%포인트 낮아질 것으로 추정됐다.

한은은 "향후 전망경로의 불확실성이 이례적으로 높다"며 "반도체 경기는 예상을 상회하는 호조세가 이어지고 있으나, AI 산업의 향방에 따라 변동성이 높을 것으로 예상된다"고 설명했다. 또한 중동전쟁에 대해서는 "4월초 협상 국면으로 전환되었으나 호르무즈 통항 재개와 에너지 공급망 정상화 시점 등과 관련한 불확실성은 여전히 매우 크다"고 짚었다. 

romeok@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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