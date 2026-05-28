우리은행, 경기주택공사와 지분적립형 분양주택 금융지원 위한 협력

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초기 주택 지분 일부 취득, 거주하면서 잔여 지분 매입 모델

수분양자 '지분취득대금 반환청구권' 활용 금융지원 모델 개발

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 27일 경기주택도시공사(GH)와 '지분적립형 분양주택 수분양자 금융지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 27일 서울 중구 회현동 우리은행 본점에서 우리은행 정진완 은행장(오른쪽)과 경기주택도시공사 김용진 사장(왼쪽)이 '지분적립형 분양주택 금융지원을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=우리은행] 2026.05.28 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 무주택 실수요자가 내 집 마련 초기의 부담을 줄이고 장기적인 자산 형성을 지원하기 위해 마련됐다. '지분적립형 분양주택' 사업을 통해 안정적인 금융 공급망이 구축될 것으로 기대된다.

'지분적립형 분양주택'은 수분양자가 초기에는 주택 지분의 일부만 취득하고, 거주하면서 잔여 지분을 단계적으로 매입하는 방식의 공공주택 공급 모델이다. 이 모델은 초기 자금 부담을 상당히 줄여줄 수 있지만, 기존의 일반 주택담보대출 방식에서는 금융지원에 한계가 있었다.

이를 해결하기 위해 우리은행과 GH는 수분양자의 '지분취득대금 반환청구권'을 활용한 '채권양도방식'의 새로운 금융지원 모델을 함께 개발했다. 이번 협약을 통해 국내에서 최초로 지분적립형 분양주택 사업 구조에 최적화된 금융지원 체계를 구축할 전망이다.

양 기관은 오는 2026년 하반기에 예정된 첫 지분적립형 분양주택 분양공고 전까지 관련 전용 금융상품 개발을 완료할 예정이다.

정진완 우리은행장은 "이번 협약은 새로운 공공주택 공급 모델에 맞춘 금융지원 체계를 제시했다는 점에서 큰 의의를 갖는다"며 "앞으로도 공공기관과의 협력을 통해 무주택 실수요자의 주거 안정과 자산 형성을 지원하는 금융상품을 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com