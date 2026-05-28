스피어, HVM과 글로벌 우주 발사체 분야 10년 상호독점 계약

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 글로벌 공급망 관리(GSCM) 전문 기업 스피어코퍼레이션(이하 '스피어')은 첨단 금속제조 전문기업 에이치브이엠(이하 'HVM')과 우주 발사체 고객사에 대한 첨단소재 부품의 안정적인 공급과 우주 시장 내 입지 확대를 위한 10년 장기 상호독점 공급계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 계약은 양사가 오랜 기간 축적해온 협력 경험과 상호 신뢰를 바탕으로 체결된 전략적 파트너십이다. 양사는 장기간에 걸친 공급 협력을 통해 글로벌 우주산업 내 핵심 소재 공급망 경쟁력을 강화하고, 글로벌 고객사의 수요 확대에 공동 대응해 나갈 계획이다.

스피어는 글로벌 우주산업향 공급망 구축과 고객 대응 역량을 지속적으로 강화해왔으며, HVM은 첨단 금속 소재 분야의 제조 및 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에서 입지를 확대해왔다. 특히 양사는 글로벌 우주산업 고객사를 대상으로 한 프로젝트 수행 경험을 함께 축적하며 협력 관계를 발전시켜 왔다.

최근 글로벌 우주산업은 민간 우주개발 확대와 차세대 발사체 및 위성 시장 성장 기대감이 맞물리며 빠르게 재편되고 있다. 업계에서는 향후 수년간 글로벌 우주산업 공급망 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망하는 가운데, 핵심 소재의 안정적 확보와 장기 공급 체계 구축 역량이 기업 경쟁력을 좌우할 핵심 요소로 부상하고 있다.

스피어와 HVM은 지금이 글로벌 공급망 내 전략적 포지션을 선점할 중요한 시점이라는 데 공감하고 이번 상호독점 장기 공급계약을 추진했다. 양사는 10년에 걸친 파트너십을 기반으로 글로벌 우주산업의 성장 흐름에 선제적으로 대응하고 고부가가치 첨단 금속 분야에서 시장 영향력을 확대해 나간다는 전략이다.

스피어 관계자는 "HVM과는 오랜 기간 협력을 이어오며 경쟁력 양사간 시너지와 성장 가능성을 함께 확인해 왔다"며 "견고한 신뢰 관계를 토대로 체결하게 된 이번 계약은 앞으로 크게 확대되는 시장을 함께 선점하기 위한 전략적 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

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