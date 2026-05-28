현대차그룹 HTWO 광저우, 중국 수소산업 선도기업 선정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차그룹의 해외 첫 수소연료전지 시스템 생산거점 'HTWO 광저우'가 중국 광저우시 공업정보화국으로부터 신에너지 및 신형에너지 저장 부문 수소에너지 분야 산업체인 선도기업으로 선정됐다.

28일 현대차그룹에 따르면 광저우시는 신에너지, 스마트 커넥티드카, 인공지능, 반도체 등 14대 전략산업을 중심으로 산업체인 선도기업을 선정하고 있다. 이번에 선정된 96개 기업 중 HTWO 광저우는 유일한 외자 기업이다. 산업체인 선도기업은 산업 공급망 강화와 산업 생태계 육성을 주도하는 핵심 기업에 부여되는 자격으로, 기술 경쟁력과 수소산업 생태계 조성 기여도를 인정받았다.

이번 선정으로 HTWO 광저우는 수소 산업 공급망 육성, 지역 산업 생태계 구축, 핵심 기술 협력 확대 등의 역할을 수행하게 된다. 또한 광저우시 정부의 특별 정책 지원과 각종 혜택을 받으며, 정부 정책 논의 및 산업 계획, 국가 중대 산업 프로젝트 신청 및 구축에 참여할 수 있다.

HTWO 광저우 공장 전경의 모습 [사진=현대차그룹]

중국은 2030년 탄소배출 정점 도달과 2060년 탄소중립 실현을 목표로 수소 산업을 육성 중이다. 2022년 발표한 '수소에너지 산업 발전 중장기 계획(2021~2035년)'에서 수소를 국가 에너지 체계의 중점 분야로 규정했으며, 2030년까지 완전한 수소산업 기술혁신 체계 구축과 2035년까지 다양한 수소 활용 생태계 조성을 목표로 하고 있다.

중국은 2021년 베이징·톈진·허베이, 상하이, 광둥, 허난 등 5개 도시군을 수소전기차 시범도시로 지정하고 2025년까지 수소전기차 3만5000여 대 보급을 추진했다. 광둥성은 이 기간 7000대 이상을 보급해 전국 1위를 차지했고, 광저우시는 4300여 대를 보급해 중국 내 수소전기차 최대 운영 도시로 성장했다. 현재까지 중국은 수소전기차 4만 대 보급, 수소충전소 574개 구축 등의 성과를 거뒀다.

HTWO 광저우는 2025년 수소전기차 900대 이상을 판매하며 중국 내 전체 판매 3위, 외자기업 중 판매 1위를 기록했다. 최두하 총경리는 "이번 선정은 현지 협력 생태계 구축에 기여한 성과를 인정받은 결과"라며 "올해 하반기부터 중국 현지에서 본격 추진 예정인 '수소 에너지 종합 응용 시범 사업' 참여를 확대하고, 현지 정부 및 파트너사와의 협력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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