사회보장 데이터 한곳에 잇는다...데이터처, 복지정책 고도화 추진

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처와 사보정보원이 28일 사회보장데이터 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 사회보장 데이터 교류·연계로 데이터 기반 복지정책을 지원하기로 했다
- 신규 융합데이터 개발과 센터 공동 활용 등으로 국민 삶의 질 향상과 서비스 고도화를 추진한다
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고령자 통계등록부 등 융합데이터 개발
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 국가데이터처와 한국사회보장정보원은 28일 정보원 회의실에서 사회보장 데이터 연계 및 활용 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
사회보장 데이터는 보건·복지·돌봄 등 국민 생애주기 전반에 걸친 정부의 복지 서비스와 정책 설계를 지원하는 핵심 데이터로 데이터 기반 복지 정책 구현을 위한 기반이다.
양 기관은 이번 협약을 통해 데이터 기반 정책 추진을 뒷받침하기 위한 사회보장 데이터를 적극 교류·연계하는 등 두 기관이 긴밀하게 협력하기로 했다.
특히 고령자 통계등록부 등 신규 융합데이터 개발, 데이터 센터 공동 활용 및 협력체계 구축·운영, 데이터 전문기관으로서의 운영 체계를 공유하는 등 다양한 협업 과제를 추진할 계획이다.
안형준 국가데이터처장은 "이번 업무협약은 사회보장 데이터를 체계적으로 연계·활용해 국민 삶의 질 향상과 과학적 정책 수립을 지원하는 데이터 기반 행정의 중요한 전환점이 될 것"이라며 "양 기관 간 데이터 교류와 공동분석을 통해 정책활용도가 높은 융합데이터를 생산해 나가겠다"고 말했다.
이어 김현준 한국사회보장정보원장도 "이번 국가데이터처와의 협약을 통해 사회보장 데이터의 통합적 활용 기반을 마련하게 됐다"며 "양 기관의 협력을 통해 데이터에 기반한 복지정책 수립 및 서비스 고도화를 추진하겠다"고 강조했다.
jongwon3454@newspim.com