IBK기업은행, '상반기 육성기업 성과 발표…투자자 및 대·중견기업 교류

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 27~28일 'IBK창공 데모데이'를 개최했다
- 40개 스타트업이 대·중견기업과 매칭돼 투자·협업 기회를 얻었다
- 메쥬 박정환 대표가 IPO 노하우 공유하는 기조연설을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 27~28일 서울 을지로 IBK파이낸스타워에서 'IBK창공 Fly High 데모데이'를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.
이번 데모데이는 2026년 상반기 IBK창공 육성기업들이 성과를 발표하고 투자자 및 대·중견기업과 교류하는 자리로 마련됐다. 행사에 참석한 기업들은 IR 피칭과 전시부스를 통해 자사의 기술력과 사업성을 선보였다.
행사에서 기업은행은 오픈이노베이션 프로그램을 진행해 40개 스타트업을 엔비디아, 현대자동차, 유한킴벌리 등 10개 대·중견기업과 매칭하여 시장 검증 및 협업 기회를 제공했다. 또한, 투자상담회에서는 스타트업을 대상으로 투자전략 컨설팅과 후속투자 유치 기회를 지원했다.
산업은행과 신용보증기금이 추천한 유망 기업도 행사에 참여해 정책금융기관 간 연계 지원 체계를 강화했다.
기조연설에는 기업은행이 투자한 디지털 헬스케어 기업 '메쥬'의 박정환 대표이사가 나섰다. 박 대표는 3월 코스닥 상장 성공을 바탕으로 혁신 창업기업의 성장 단계별 기업공개(IPO) 노하우를 소개했다.
기업은행 관계자는 "이번 행사는 혁신창업기업에 투자와 협업의 기회를 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 지원을 강화해 생산적 금융의 마중물 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com