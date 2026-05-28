HD현대重, 캐나다 잠수함 수주 총력전…"원팀 수주 최선 다할 것"

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데이비·어빙 조선소와 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대중공업이 캐나다 잠수함 도입 사업 수주를 위해 현지 주요 조선소와의 협력을 본격화하고 있다.

HD현대중공업은 지난 26일(현지시간) 캐나다 데이비조선소 오타와 사무소에서 양사 경영진이 회동을 갖고 조선 및 함정 사업 전반에 걸친 협력 방안을 논의했다고 28일 밝혔다. 박용열 함정사업본부장과 제임스 데이비스 데이비조선소 최고경영자(CEO) 등이 참석한 이번 회동에서 HD현대중공업은 K-잠수함의 기술력을 소개했다.

26일(현지시간) 캐나다 데이비조선소 오타와 사무소를 방문한 HD현대중공업 박용열 함정사업본부장(사진 오른쪽)과 데이비조선소 제임스 데이비스(James Davies) 최고경영자(CEO)가 기념사진을 촬영하고 있다 [사진=현대중공업]

캐나다 퀘백주에 위치한 데이비조선소는 캐나다 최대 규모 조선소로 쇄빙선, 해양플랜트, 군수지원함 등을 건조해왔다. 핀란드 헬싱키조선소를 자회사로 두고 있어 양사 협력은 북극권 시장까지 아우르는 장기적 파트너십으로 발전할 가능성이 있다.

주원호 HD현대중공업 사장은 23일(현지시간) 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아 에스퀴몰트 해군기지에서 열린 도산안창호함 입항 환영식에 참석해 K-잠수함을 소개했다.

캐나다 어빙조선소 경영진도 5월 초 HD현대중공업 울산 본사를 방문해 함정 건조 역량을 확인했다. 노바스코샤주에 위치한 어빙조선소는 캐나다 3대 조선소 중 하나로 캐나다 해군 함정 건조를 담당하고 있다.

주 사장은 "캐나다를 대표하는 조선소들과 조선 및 함정사업 분야에서 상호 역량을 공유하고 사업 영역을 확장해 나가는 데 뜻을 모으고 있다"며 "K-방산 원팀이 캐나다 잠수함 사업을 수주할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

HD현대는 지난 1월 캐나다 원유업체로부터 원유를 수입하는 방안을 마련하고, 현지 조선소에 선박 건조 노하우를 이전하며 잠수함 운용 보수를 위한 컨설팅을 제공하는 등 절충교역 협력을 제안한 상태다.

y2kid@newspim.com