신현송 "韓 금리 올리면 원화 약세 완화될 것"

"통화정책 국내 상황 우선이나 美금리 예의주시"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =신현송 한국은행 총재가 28일 한국은행의 기준금리 인상이 원화 약세 압력을 낮추는 요인이 될 수 있다고 밝혔다. 한미 금리차가 줄어들면 원화를 빌려 달러에 투자하려는 유인이 약해지고, 달러/원 환율 상승 압력도 완화될 수 있다는 설명이다.

신 총재는 이날 오전 금융통화위원회 통화정책방향 회의 직후 열린 기자간담회에서 "세계 금융시스템 자체가 달러화를 기반으로 이뤄져 있고, 미국 통화정책이 유동성, 위험회피 성향, 자산가격 등에 미치는 파급효과가 크다"며 "미국 금리는 한국은행에도 상당히 중요한 지표"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com

특히 중동 사태로 미국 내 인플레이션이 심화될 가능성을 거론하며 "예전에는 미국의 금리 인하 기대가 있었지만 지금은 크지 않은 것 같다"며 "오히려 인상으로 갈 가능성이 높아졌다"고 진단했다.

신 총재는 또한 한미 금리차가 원화 약세 압력으로 이어지는 경로도 설명했다. 현재 미국의 기준 금리는 3.75%로 국내 기준금리(2.50%)와 1.25%포인트 차이가 난다.

신 총재는 "한국 금리가 미국 금리보다 낮을 때는 원화를 빌려 달러를 사는 원 캐리트레이드(Carry Trade·저금리로 조달된 자금으로 외국 자산에 투자하는 거래)가 나타날 수 있다"며 "금리차가 줄어들면 NDF(역외선물환) 시장에서 발생하는 원화 약세 압력이 해소될 수 있다"고 말했다.

이어 "국내 투자자가 해외 자산에 투자할 때도 국내 금리가 해외보다 낮으면 헤지 비용 구조가 달라진다"며 "금리차가 클 때는 원화 약세로 가는 요인이 존재한다"고 덧붙였다.

그러면서 "한국은행의 점도표에서 나타나듯 앞으로 금리를 올리는 상황이 나온다면 금리차가 축소되고, 그런 의미에서 달러/원 환율의 상방압력도 가시지 않을까 생각한다"고 말했다.

금리 인상 시 취약차주 부담이 커질 수 있다는 우려에 대해서는 "통화정책만으로 대응하는 데 한계가 있다"고 선을 그었다. 신 총재는 "취약차주 문제나 분배 문제, 포용금융은 통화정책보다 다른 정책수단을 쓰는 것이 훨씬 효율적"이라고 말했다.

그는 "재정 여력이 있다면 보다 표적적인 정책을 쓰는 것이 용이하다"며 "중앙은행도 다른 정책당국과 협조해야 하고 현재 협조하고 있다"고 말했다. 이어 "이 문제는 지켜봐 달라"고 덧붙였다.

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