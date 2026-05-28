희토류 공급망 불안 정조준…정부, 재자원화 양산 검증 착수

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임기근 차관, 희토류 재자원화 사업 지원기업 방문

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동전쟁을 계기로 핵심 전략광물의 중요성이 커지는 가운데 정부가 올해 신규로 추진 중인 '핵심광물 재자원화' 사업에 속도를 내기로 했다. 특히 첨단산업에 주로 쓰이는 희토류 공급망 불안에 대응하기 위해 폐영구자석을 활용한 국내 재자원화 기반 구축에 집중할 계획이다.

기획예산처는 임기근 차관이 28일 대구 소재 성림첨단산업㈜을 방문해 올해 처음 추진 중인 핵심광물 재자원화 사업과 희토류 재자원화 사업의 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.

임기근 기획예산처 차관이 28일 대구 달성군 성림첨단산업 현풍공장을 방문해 영구자석 제조공장을 시찰하며 관계자의 설명을 듣고 있다[제공=기획예산처]

희토류는 전기차, 반도체, 풍력발전, 첨단 전자제품 등에 들어가는 핵심 소재다. 공급 차질이 발생할 경우 산업 생산과 수출에 미치는 영향이 큰 전략 품목으로 분류된다. 최근 글로벌 경제·안보 환경 변화 속에서 핵심 전략광물의 대외 의존도가 부각되면서 공급망 안정화의 중요성도 커지고 있다.

이에 정부는 올해 본예산에 희토류 분야 재자원화 시설지원 사업 10억원을 신규 반영했다. 추가경정예산(추경)으로는 희토류 재자원화 원료 확보 60억원, 국내 양산능력 검증 20억8000만원을 추가 편성했다.

핵심은 폐영구자석 회수다. 산업용 장비 등에 쓰인 영구자석에는 희토류가 포함돼 있지만, 현재 이를 체계적으로 회수하지 못하고 있다는 것이 정부의 판단이다. 정부는 국내 기업의 희토류 분야 재자원화 시설지원 사업과 연계해 희토류 공급망 내재화를 조기에 안착시키겠다는 계획이다.

앞서 정부는 지난 21일 대외경제장관회의를 통해 경제안보품목의 특정국 수입 의존도를 2030년까지 50% 이하로 낮추기 위한 공급망 구조개선 방안도 마련했다. 품목별로 국내 생산 촉진, 비축시스템 개편, 해외 생산능력 구축, 수입 다변화 등을 추진하는 내용이다.

임 차관은 "희토류 재자원화 사업은 공급망 불안에 선제적으로 대응하기 위해 긴급히 편성된 신규 사업"이라며 "오는 8월까지 인증 절차를 조속히 마무리하고, 산업부·기후부 등과 함께 규제 개선과 선행 절차 관리 등 필요한 지원을 해나가겠다"고 말했다.

임기근 기획예산처 차관이 28일 대구 달성군 성림첨단산업 현풍공장을 방문해 영구자석 제조공장을 시찰하며 관계자의 설명을 듣고 있다[제공=기획예산처]

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