기획처, 원유·나프타 공급망 점검…석화업계 의견 청취

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비축유·나프타 추경 집행 점검

서산 비축기지·대산단지 방문

'The 100 현장경청' 마무리

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동전쟁 여파로 원유·나프타 공급망 불확실성이 커지는 가운데, 정부가 석유화학 업계 현장을 찾아 추가경정예산 사업 집행 상황과 업계 애로를 점검했다.

기획예산처는 조용범 예산실장이 28일 충남 서산 석유공사 비축기지와 대산 석유화학단지를 방문해 주요 석유화학 기업 관계자들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 방문은 중동전쟁 이후 원유·나프타 수급 상황을 점검하고, 추경에 반영된 비축유 구입 사업과 나프타 수입비용 지원 사업의 집행 현황을 확인하기 위해 마련됐다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

정부는 올해 추경을 통해 비축유 구입 사업에 1584억원, 나프타 수입비용 지원 사업에 6744억원을 각각 반영했다. 나프타 지원 사업은 수입금액과 기준단가 차액의 50%를 지원하는 방식이다.

현장 간담회에는 HD현대케미칼과 LG화학, 한화토탈, 롯데케미칼 등 대산 석유화학단지 내 NCC 기업 관계자들이 참석했다.

이날 조남수 HD현대케미칼 대표이사는 "중동전쟁 발발 이후 한 치 앞도 알 수 없던 막막한 상황에서 신속한 추경 편성을 통한 정부의 선제적이고 적극적인 재정지원이 큰 힘이 됐다"고 전했다.

이어 "향후 공급망 리스크가 상시화될 상황에 대비한 원유 등 도입선 다변화의 필요성과 석유화학 분야에 대한 정책적 관심, 재정적 지원이 필요하다"고 요청했다.

이에 조 실장은 "이번 중동전쟁 충격에서 민생과 국내 산업을 안정적으로 보호하기 위해서는 관련 업계의 적극적 협조가 필수적"이라며 "추경 사업을 활용한 원유·나프타의 차질 없는 수급 관리를 당부한다"고 강조했다.

그러면서 "이번 간담회에서 제시된 건의사항을 토대로 원유 도입선 다변화 지원 등을 통한 석유·화학제품 수급 불확실성 해소와 국내 석유화학 업계의 국제 경쟁력 확보 방안을 모색하겠다"고 언급했다.

기획처는 이번 현장 방문을 끝으로 지난 1월부터 진행해 온 'The 100 현장경청 프로젝트'를 마무리한다. 프로젝트는 예산실 전 직원이 참여해 100건 이상의 현장 방문과 간담회를 진행하며 현장 의견을 예산 편성 과정에 반영하기 위해 추진됐다.

이에 대해 조 실장은 "그간 총 100차례의 현장방문과 간담회에서 제시된 다채로운 의견과 정책 제언들을 토대로 현장·수요자 중심의 2027년 예산 편성에 본격적으로 착수할 예정"이라며 "The 100 현장경청 프로젝트는 마무리됐지만, 앞으로도 예산 전 주기에 걸쳐 소통·협력 노력을 이어갈 계획"이라고 설명했다.

조용범 기획예산처 예산실장이 7일 세종특별자치시 국립세종도서관에서 열린 '2026년 지방재정협의회'에서 모두발언을 하고 있다.[제공=기획예산처]

rang@newspim.com