"문자 오기 전에 막는다"…에버스핀·SMTNT, 스미싱 사전차단 시장 정조준

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정부 보안 의무 강화에 대응…화이트리스트 기반 AI 기술로 속도·정확도 차별화

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 국내 문자 보안 시장이 '사후 대응'에서 '사전 예방' 체계로 급속히 이동하고 있다. 정부가 스미싱 차단 책임을 문자 발송 단계까지 확대하면서 통신·문자 유통 업계 전반의 구조 변화가 본격화되고 있다.

이 가운데 AI 보안기업 에버스핀이 문자 발송 플랫폼 기업 SMTNT와 손잡고 악성 문자 사전 차단 시장 공략에 나섰다. 정부 규제 강화 흐름에 맞춰 문자 발송 인프라 단계에서 스미싱을 원천 차단하겠다는 전략이다.

에버스핀은 자사의 AI 기반 스미싱 탐지 솔루션 '문자백신'을 SMTNT 문자 발송 시스템에 적용했다고 28일 밝혔다. 문자 발송 시점에 URL과 콘텐츠를 실시간 분석해 악성 여부를 판별하고, 위험성이 확인될 경우 사용자 휴대전화에 도달하기 전에 차단하는 방식이다.

최근 스미싱 범죄가 급증하면서 업계에서는 기존 블랙리스트 기반 차단 체계만으로는 대응에 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 공격 조직들이 URL 주소를 수시로 변형하거나 신규 도메인을 생성하는 방식으로 탐지를 우회하고 있기 때문이다.

에버스핀은 이를 해결하기 위해 화이트리스트 기반 AI 탐지 구조를 도입했다. 전 세계 2300만 개 이상의 정상 앱 정보를 데이터베이스화한 뒤, 해당 URL이 실제 악성 앱 설치나 피싱 행위로 이어지는지를 행위 기반으로 분석하는 방식이다.

이미 사고 이력이 등록된 URL만 차단하는 기존 블랙리스트 방식과 달리, 신규 URL이라도 악성 가능성을 사전에 탐지할 수 있다는 점이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

에버스핀-SMTNT의 스미싱 사전예방 이미지. 제공=에버스핀

보안업계 관계자는 "최근 스미싱은 생성과 폐기가 반복되는 초단기 공격 형태가 많아 기존 방식으로는 대응 속도가 따라가기 어렵다"며 "화이트리스트 기반 탐지 방식은 구조적으로 신종 공격 대응에 유리하다"고 설명했다.

에버스핀 측은 문자백신 처리 속도가 기존 서비스 대비 수십 배 빠르다고 설명했다. 금융권 인증 문자나 공공기관 안내 메시지처럼 대량 발송 환경에서도 실시간 탐지가 가능하다는 의미다. 이는 문자 발송 시장 특성상 중요한 변수다. 탐지 정확도뿐 아니라 발송 지연 여부가 서비스 품질과 직결되기 때문이다.

특히 SMTNT를 이용하는 재판매사들은 별도 시스템 변경 없이 기존 환경 그대로 보안 기능을 적용할 수 있다. 추가 요금 부담 없이 정부 보안 의무까지 충족할 수 있다는 점에서 시장 확장 가능성이 크다는 평가다.

이번 협력은 정부 정책 변화와도 맞물려 있다. 과학기술정보통신부는 지난 4월 전기통신사업법 시행령 개정안을 공포하고 문자 발송 유통망 전반에 보안 의무를 부여했다. 이에 따라 통신사뿐 아니라 문자중계사와 재판매사까지 악성 문자 방지 체계를 갖춰야 하는 상황이다.

업계에서는 이번 제도 개편을 계기로 문자 산업 경쟁 구도가 단순 가격 경쟁에서 보안 경쟁 중심으로 이동할 가능성이 높다고 보고 있다.

에버스핀 기술은 이미 금융권에서 도입하고 있다. 피싱 방지 솔루션 '페이크파인더(FakeFinder)'는 현재 KB국민은행, 카카오뱅크, 한국투자증권, 신한투자증권, KB국민카드, 우리카드, DB손해보험, SBI저축은행 등 국내 60여 개 금융기관에서 사용 중이다. 업계에서는 이러한 레퍼런스가 스미싱 차단 시장 확대에도 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.

SMTNT는 현재 문자백신 기술을 공공기관과 금융기관에 무상 제공하고 있다. 단기 수익성보다 사회 안전망 구축에 무게를 둔 결정이라는 설명이다.

스미싱 피해 규모는 갈수록 커지고 있다. 경찰청에 따르면 2025년 보이스피싱 피해액은 1조2578억 원으로 사상 처음 1조 원을 넘어섰다. 전년 대비 47.2% 증가한 수치다.

업계에서는 이제 사후 신고·삭제 중심 대응만으로는 피해 확산 속도를 따라가기 어렵다는 공감대가 형성되고 있다. 이 때문에 문자 발송 단계에서의 사전 차단 기술이 새로운 산업 표준으로 자리 잡을 가능성이 높다는 전망이 나온다.

업계 관계자는 "발송 속도와 탐지 정확도를 동시에 확보한 솔루션이 시장에 빠르게 확산될 경우 스미싱 피해 감소의 실질적 변곡점이 될 수 있다"며 "정부 정책 전환과 맞물려 문자 보안 시장 자체가 빠르게 재편될 가능성이 크다"고 말했다.