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[6·3 지선 D-6] 국민의힘 "TK 우세, 서울·대전·PK·충남 접전…격차 좁혀져"

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  • 국민의힘 정희용 본부장은 28일 지방·재보궐선거에서 대구·경북 우세, 서울·부산·충청 등 경합이라 밝혔다
  • 부산 북구갑 등 접전지에서 박근혜 전 대통령 지원·충청권 바람 등으로 추격·지지층 결집이 이뤄지고 있다고 했다
  • 사전투표 감시 강화와 지도부 분산투표, 정부의 오만·민주당 후보 부적절성 부각 전략으로 막판 표심 공략에 나선다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정희용 "충북도 빠르게 추격…투표장 나오시면 역전"
"투표율 높으면 유리…박근혜 지원 이후 부산 북갑 추격"
"지도부 일부는 사전투표...장동혁은 본투표 건의"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 6·3 지방선거 판세와 관련해 대구·경북을 우세 지역으로, 서울·부산·충청권을 비롯한 주요 지역을 경합 지역으로 분류하며 막판 추격세를 강조했다.

정희용 국민의힘 선거대책본부장은 28일 현안 기자회견에서 "대구·경북은 우세 지역"이라며 "경합 지역으로 서울, 부산 그리고 강원, 충남, 대전, 경남, 울산 그리고 충북도 빠르게 추격하고 있는 양상으로 파악하고 있다"고 밝혔다.

정 본부장은 "다른 지역들도 격차는 급격하게 줄어들고 있다"며 "국민들께서 투표장에 나와주시면 역전의 발판은 마련된다고 생각하고 있다"고 말했다.

정희용 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "부산 북구갑, 박민식 입장 존중…박근혜 방문으로 추격 발판"

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

그는 접전 지역이 늘어난 배경에 대해 "국민들께서 대한민국을 이렇게 두면 안 된다는 현재의 심리가 발현되는 것이라고 보고 있다"며 "민주당 후보들에 대한 문제점도 선거 기간이 지나면서 국민들께서 더 잘 알게 되시면서 부적절하다는 생각이 늘어나고 있는 것으로 생각한다"고 설명했다.

이어 "처음 충청에서 시작해서 바람을 일으키는 전략이 주효했다는 판단을 하고 있다"고 덧붙였다.

국회의원 재보궐선거 판세에 대해서는 "대구 달성군을 우세 지역으로, 울산 남구갑, 충남 공주·부여·청양을 경합 우세 지역으로 보고 있다"고 밝혔다.

부산 북구갑 보궐선거와 관련해서는 "국민의힘 박민식 후보께서 단일화 관련 입장을 분명하게 밝혔기 때문에 중앙당에서는 당 후보의 입장을 존중한다"며 "부산 북구에 출마한 구청장 후보, 부산시의원 후보, 구의원 후보, 재보궐선거에 나선 박민식 후보와 함께 원팀 선거운동을 끝까지 치열하게 해나가도록 하겠다"고 말했다.

판세에 대해서는 "어제 박근혜 전 대통령께서 부산을 방문하셔서 박민식 후보에게 일할 기회를 달라고 간곡하게 호소하셨다"며 "어제를 계기로 빠르게 추격의 발판이 마련될 것이라고 생각하고 끝까지 우리 당 지방선거 후보들과 함께 선거운동을 진행하면 유의미한 성과를 거둘 수 있다고 생각한다"고 했다.

정 본부장은 선거 초중반 전략에 대해서는 "대전·충남 지원 유세로 시작된 장동혁 당대표의 공식 선거운동은 중원을 중심으로 민심을 공략하고 그 흐름을 전국적으로 확산시키고자 했던 선거 초중반 전략이 주효했다고 보고 있다"고 평가했다.

이어 "후보들의 열정적인 선거운동과 최근 박근혜 전 대통령의 지원이 더해져 지지층이 결집하면서 곳곳에서 초접전 양상이 나타나는 것으로 분석하고 있다"고 했다.

정희용 국민의힘 사무총장. [사진=정희용 의원실]

◆ "당대표 본투표 참여 건의…사전투표 24시간 감시"

정 본부장은 사전투표와 관련해 "선거대책본부에서 사전투표와 본투표를 앞두고 당 지도부의 전략적 분산 투표를 건의했다"며 "당 지도부 중 일부는 일정을 고려해서 사전투표에 참여하시기로 했고 당대표께는 전체 선거운동 과정을 끝까지 챙기고 본투표에 참여해 주실 것을 건의드렸다"고 밝혔다.

사전투표 관리에 대해서는 "당에서 안심 공명선거 안심투표위원회를 구성해 신동욱 위원장을 중심으로 지난 26일 선거관리위원회를 방문했다"며 "객관적이고 엄정한 선거 관리를 해줄 것을 강력하게 요청했고 과거 선거에서처럼 소쿠리 투표, 투표용지 외부 반출 등 부실 투표가 절대로 있어서는 안 된다는 점을 강조했다"고 말했다.

이어 "우리 당 차원에서도 24시간 CCTV 모니터링 감시단과 안심투표 상황실을 운영할 계획"이라며 "국민들께서 안심하고 투표하실 수 있도록 당 차원의 모든 방법을 강구하겠다"고 했다.

정 본부장은 남은 선거 전략에 대해 "정부의 오만함을 최대한 부각시킬 예정"이라며 "공소 취소, 재판 취소 문제에 대해 국민들께서 납득할 수 없는 지점이라고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "민주당 후보들의 부적절함에 대해 이런 후보들에게 우리 지역을 맡길 수 있겠는가 하는 부분을 전방위적으로 알릴 때가 됐다"며 "우리 후보들의 준비된 모습과 유능한 모습도 강조하고 지금까지 선거 기간 보여드렸던 모습들을 총체적으로 집결시켜 국민들에게 적극적으로 알려 나가겠다"고 강조했다.

투표율 전망에 대해서는 "투표율이 높으면 무조건 국민의힘이 유리하다고 생각한다"며 "지금 상황에 대해 심판해야 된다고 생각하는 국민들께서 투표장으로 나오실 것이라고 생각한다"고 말했다.

oneway@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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