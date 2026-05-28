장동혁 "李대통령, 청년 일자리 외면…노란봉투법 쥐고선 못 해"

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"20대 후반 비경제활동인구 78만명 역대 최고"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 28일 이재명 대통령을 향해 "'청년 일자리' 이야기는 하지 않는다"며 "일자리 만들 능력이 없으니 아예 외면"이라고 비판했다.

장 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "'그냥 쉬는' 20대 후반(25∼29세) 청년들이 역대 최고를 기록했다"며 "20대 후반 비경제활동 인구가 78만4000명에 달한다"고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "저출생으로 20대 후반 인구는 1년 전보다 7만2000명 줄었는데, 그냥 쉬는 청년들은 오히려 3만7000명이 늘었다"며 "경제활동인구가 10만9000명이나 감소해서 2013년 이후 최대 감소폭"이라고 밝혔다.

그러면서 "주식 얘기는 입만 열면 자랑하면서 불리한 이슈에는 입을 다문다"며 "기껏 한 거라고는 세금 연체자 조사하고, 농지 현황 조사하는, 이재명 브랜드 정부 알바 만드는 게 전부"라고 꼬집었다.

장 위원장은 "청년 일자리 만드는 법, 다른 길이 없다"며 "노란봉투법 손에 쥐고는 결코 청년 일자리를 늘릴 수 없다"고 강조했다.

아울러 "민노총 절연하고 노동시장 개혁해야 한다"며 "일자리 늘리도록 기업 규제 확 풀어야 한다"고 촉구했다.

그는 "황제노조에게 6억 성과급 퍼줄 게 아니라, 6000원 밥 사먹기도 힘든 청년들부터 챙겨야 한다"고 목소리를 높였다.

장 위원장은 "진짜 소년공 출신이라면, 이렇게 청년을 내팽개쳐서는 안 된다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com