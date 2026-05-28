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성장률·물가 동반 상향한 한은…"적정금리 지금보다 높다"

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AI 핵심 요약

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  • 한국은행이 28일 수정 경제전망에서 올해 성장률을 2.6%로, 물가를 2.7%로 상향했다.
  • 반도체 호조·추경·증시가 성장 상향을 이끌었지만 중동발 에너지 충격으로 하반기 성장 둔화와 물가 상승이 우려된다.
  • 내년 성장률은 2.1%로 올리고, 금리 적정수준도 현 수준보다 높게 제시되며 인상 압력이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

IT 수출이 끌어올린 성장률…경상수지 전망 2500억달러로 확대
하반기 건설·석유화학 생산차질 우려…물가 3분기 정점 전망

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 기자 = 한국은행이 28일 올해 경제성장률과 소비자물가 상승률 전망치를 동시에 상향 조정했다. 반도체를 중심으로 한 IT 수출 호조가 중동발 공급 충격을 상쇄한 결과다. 다만 하반기부터는 에너지 수급 차질이 본격화되면서 3분기 성장률이 둔화될 것으로 전망했다.

한은은 이날 발표한 '수정 경제전망'에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 상향 조정했다. 내년 성장률 전망치도 기존 1.8%보다 높은 2.1%로 제시했다.

김민식 한국은행 거시전망부장은 "중동발 물가 충격, 반도체 주도 성장이라는 두 가지 키워드로 이번 전망을 압축할 수 있다"고 밝혔다.

이번 성장률 상향에는 반도체 중심의 IT 수출 호조가 가장 크게 반영됐다. 수출 호조가 0.7%포인트(p) 끌어올렸고, 정부 추경(+0.2%p)과 증시 호황(+0.1%p)도 성장을 뒷받침했다. 반면 중동전쟁은 성장률을 0.4%p 낮추는 하방 요인으로 작용했다.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 28일 서울 중구 한국은행에서 열린 수정 경제전망 설명회에서 한국은행 관계자들이 질의응답을 진행하고 있다. 2026.05.28 eoyn2@newspim.com

김 부장은 "인공지능(AI) 활용 영역 확장과 주요 빅테크 기업들의 투자 확대 등을 감안할 때 반도체 확장 국면이 상당 기간 이어질 가능성이 있다"며 "반도체 수요가 예상보다 더 강해질 경우 올해 성장률이 3.1%까지 올라갈 수 있다"고 진단했다.

반면 "AI 수익성 우려 등으로 글로벌 빅테크 기업들의 투자 속도가 늦춰질 경우 성장률은 2.3% 수준까지 낮아질 수 있다"고 덧붙였다.

내년 성장률 전망치도 기존 1.8%에서 2.1%로 상향했다. 유가가 점차 하락하는 가운데 IT기업 실적 호조에 따른 소득여건 개선이 소비 모멘텀 강화로 이어질 것이라는 판단이다. 올해 경상수지 흑자 전망치는 기존 1700억 달러에서 2500억 달러로 확대됐다.

상반기는 반도체 호조가 성장을 주도한 반면 하반기에는 하방 리스크가 부각될 전망이다. 한은은 2분기 성장률이 전기 대비 0.2%를 기록한 뒤 3분기에는 0.0%까지 떨어질 것으로 봤다. 4분기에는 에너지 공급망이 점차 정상화되면서 0.4% 수준으로 회복될 전망이다.

이지호 한국은행 조사국장은 "건설업과 석유화학 등 원자재 투입 비중이 높은 산업을 중심으로 하반기 생산 차질 가능성을 보고 있다"며 "기업 대응과 정부 정책 효과로 2분기까지는 충격이 완충되겠지만, 하반기에는 일부 생산차질이 나타날 것"이라고 설명했다. 

[자료=한국은행]

중동 교착상태가 장기화될 경우 올해 성장률은 기본 전망보다 0.5%p 낮아지고, 물가는 0.3%p 추가 상승할 수 있다. 반도체 경기 둔화까지 겹치면 하방 압력은 더 커질 수 있다는 분석이다. 다만 성장 둔화 우려와 별개로 물가 부담은 오히려 확대되고 있다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로, 근원물가 상승률 전망치를 2.1%에서 2.4%로 각각 상향 조정했다. 내년 소비자물가 상승률은 2.3%로 전망했다.

특히 분기별 소비자물가 상승률은 2분기 2.9%, 3분기 3.1%로 올해 중 가장 높은 수준을 기록한 뒤 점차 낮아질 전망이다. 8월에는 지난해 통신요금 할인의 기저효과까지 더해지며 물가가 정점을 찍을 것으로 예상됐다. 신현송 한국은행 총재도 이날 오전 기자간담회에서 "대략 금년 하반기에 정점을 이루지 않을까 생각한다"고 말했다.

근원물가도 기존 2.1%에서 2.4%로 올랐다. 이 국장은 "유가 충격이 하반기부터 공업제품, 개인서비스 등으로 파급되면서 간접 효과가 부각되기 시작할 것"이라며 "근원물가는 내년에도 올해와 비슷한 수준을 유지할 것"이라고 밝혔다.

이번 경제전망은 금리 인상 압력을 높인다. 이 국장은 "현재 성장률과 물가 흐름에 부합하는 내부 적정금리는 지금보다 높은 수준을 염두에 두고 있다"고 밝혔다.

실제로 이날 공개된 6개월 후 조건부 금리전망(점도표)에서는 21개 중 19개가 현재보다 높은 금리 수준을 가리켰다. 3.00% 전망이 10개로 가장 많았고, 3.25% 전망도 2개 나왔다. 지난 2월 16개가 현행 동결(2.50%)을 가리켰던 것과 비교하면 불과 석 달 만에 인상 쪽으로 이동한 것이다. 

eoyn2@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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