성장률·물가 동반 상향한 한은…"적정금리 지금보다 높다"

IT 수출이 끌어올린 성장률…경상수지 전망 2500억달러로 확대

하반기 건설·석유화학 생산차질 우려…물가 3분기 정점 전망

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 기자 = 한국은행이 28일 올해 경제성장률과 소비자물가 상승률 전망치를 동시에 상향 조정했다. 반도체를 중심으로 한 IT 수출 호조가 중동발 공급 충격을 상쇄한 결과다. 다만 하반기부터는 에너지 수급 차질이 본격화되면서 3분기 성장률이 둔화될 것으로 전망했다.

한은은 이날 발표한 '수정 경제전망'에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 상향 조정했다. 내년 성장률 전망치도 기존 1.8%보다 높은 2.1%로 제시했다.

김민식 한국은행 거시전망부장은 "중동발 물가 충격, 반도체 주도 성장이라는 두 가지 키워드로 이번 전망을 압축할 수 있다"고 밝혔다.

이번 성장률 상향에는 반도체 중심의 IT 수출 호조가 가장 크게 반영됐다. 수출 호조가 0.7%포인트(p) 끌어올렸고, 정부 추경(+0.2%p)과 증시 호황(+0.1%p)도 성장을 뒷받침했다. 반면 중동전쟁은 성장률을 0.4%p 낮추는 하방 요인으로 작용했다.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 28일 서울 중구 한국은행에서 열린 수정 경제전망 설명회에서 한국은행 관계자들이 질의응답을 진행하고 있다. 2026.05.28 eoyn2@newspim.com

김 부장은 "인공지능(AI) 활용 영역 확장과 주요 빅테크 기업들의 투자 확대 등을 감안할 때 반도체 확장 국면이 상당 기간 이어질 가능성이 있다"며 "반도체 수요가 예상보다 더 강해질 경우 올해 성장률이 3.1%까지 올라갈 수 있다"고 진단했다.

반면 "AI 수익성 우려 등으로 글로벌 빅테크 기업들의 투자 속도가 늦춰질 경우 성장률은 2.3% 수준까지 낮아질 수 있다"고 덧붙였다.

내년 성장률 전망치도 기존 1.8%에서 2.1%로 상향했다. 유가가 점차 하락하는 가운데 IT기업 실적 호조에 따른 소득여건 개선이 소비 모멘텀 강화로 이어질 것이라는 판단이다. 올해 경상수지 흑자 전망치는 기존 1700억 달러에서 2500억 달러로 확대됐다.

상반기는 반도체 호조가 성장을 주도한 반면 하반기에는 하방 리스크가 부각될 전망이다. 한은은 2분기 성장률이 전기 대비 0.2%를 기록한 뒤 3분기에는 0.0%까지 떨어질 것으로 봤다. 4분기에는 에너지 공급망이 점차 정상화되면서 0.4% 수준으로 회복될 전망이다.

이지호 한국은행 조사국장은 "건설업과 석유화학 등 원자재 투입 비중이 높은 산업을 중심으로 하반기 생산 차질 가능성을 보고 있다"며 "기업 대응과 정부 정책 효과로 2분기까지는 충격이 완충되겠지만, 하반기에는 일부 생산차질이 나타날 것"이라고 설명했다.

[자료=한국은행]

중동 교착상태가 장기화될 경우 올해 성장률은 기본 전망보다 0.5%p 낮아지고, 물가는 0.3%p 추가 상승할 수 있다. 반도체 경기 둔화까지 겹치면 하방 압력은 더 커질 수 있다는 분석이다. 다만 성장 둔화 우려와 별개로 물가 부담은 오히려 확대되고 있다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로, 근원물가 상승률 전망치를 2.1%에서 2.4%로 각각 상향 조정했다. 내년 소비자물가 상승률은 2.3%로 전망했다.

특히 분기별 소비자물가 상승률은 2분기 2.9%, 3분기 3.1%로 올해 중 가장 높은 수준을 기록한 뒤 점차 낮아질 전망이다. 8월에는 지난해 통신요금 할인의 기저효과까지 더해지며 물가가 정점을 찍을 것으로 예상됐다. 신현송 한국은행 총재도 이날 오전 기자간담회에서 "대략 금년 하반기에 정점을 이루지 않을까 생각한다"고 말했다.

근원물가도 기존 2.1%에서 2.4%로 올랐다. 이 국장은 "유가 충격이 하반기부터 공업제품, 개인서비스 등으로 파급되면서 간접 효과가 부각되기 시작할 것"이라며 "근원물가는 내년에도 올해와 비슷한 수준을 유지할 것"이라고 밝혔다.

이번 경제전망은 금리 인상 압력을 높인다. 이 국장은 "현재 성장률과 물가 흐름에 부합하는 내부 적정금리는 지금보다 높은 수준을 염두에 두고 있다"고 밝혔다.

실제로 이날 공개된 6개월 후 조건부 금리전망(점도표)에서는 21개 중 19개가 현재보다 높은 금리 수준을 가리켰다. 3.00% 전망이 10개로 가장 많았고, 3.25% 전망도 2개 나왔다. 지난 2월 16개가 현행 동결(2.50%)을 가리켰던 것과 비교하면 불과 석 달 만에 인상 쪽으로 이동한 것이다.

eoyn2@newspim.com