BNK경남은행, 창립 56주년 기념 상품권 증정

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 창립56주년 기념 모바일앱 이벤트를 진행했다
- 퀴즈·운동회 서비스 등 세 단계 이벤트로 편의점·다이소·커피 상품권을 지급한다
- 모든 단계 참여 고객 중 100명을 추첨해 배달의민족 3만원권을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK경남은행은 창립 56주년을 맞아 모바일뱅킹앱을 통한 이벤트를 전개한다고 28일 밝혔다. 총 1600명의 고객에게 각종 모바일 상품권을 지급할 계획이다.
이벤트는 세 단계로 나뉜다. 5월 18일부터 31일까지 모바일 어워드 코리아 2026 '은행 부문 대상 수상' 관련 퀴즈 정답자 중 500명을 추첨해 편의점 모바일 상품권 5000원권을 제공한다.
6월 1일부터 14일까지는 창립 56주년 관련 퀴즈 정답자 중 500명에게 다이소 모바일 상품권 5000원권을 준다. 6월 15일부터 28일까지는 '이달의 운동회 서비스'에 응모한 고객 중 500명에게 커피 모바일 상품권을 지급한다.
'이달의 운동회 서비스'는 모바일뱅킹앱 내 생활혜택 코너에서 이용 가능하며, 고객이 선택한 미션을 달성하면 경품을 받을 수 있다.
세 단계 이벤트에 모두 참여한 고객 중 100명을 추첨해 배달의 민족 모바일 상품권 3만원권을 제공한다. 참여 방법은 모바일뱅킹앱에서 '우리, 생일도 맞이하고 대상도 받았어요!' 배너를 클릭한 후 각 기간에 맞춰 응모하면 된다.
romeok@newspim.com