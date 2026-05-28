정부출자기관 배당금 2.8조…1년 새 5000억 '껑충'

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정부배당금 2조7951억…20개 기관 배당 실시

수출입은행 1934억↑·한전 7배 급증…LH '0원'

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부출자기관의 정부배당이 1년 만에 5000억원 가까이 늘어난 것으로 확인됐다. 산업은행 등 국책은행과 한국전력공사의 배당 규모가 늘면서 전체 배당액이 증가했다.

재정경제부는 2025회계연도 실적을 바탕으로 40개 정부출자기관에 대한 정부배당 절차를 마쳤다고 28일 밝혔다. 올해 정부배당은 2조7951억원으로 전년보다 4964억원 늘었다.

올해 평균 배당성향은 40.90%로 전년(39.72%)보다 1.18%포인트(p) 올랐다. 지난해 정부배당은 2조2987억원이었다.

[AI 일러스트=김범주 기자]

정부배당은 국유재산법에 따라 배당기초자료 제출, 배당협의체 운영, 배당 확정, 수납, 배당실적 국회 보고 및 공표 절차를 거쳐 확정된다. 정부는 배당대상기관의 당기순이익 규모, 기관의 재무건전성, 안정적 경영에 필요한 자금 등을 고려해 정부배당 규모를 결정한다.

올해 정부배당을 실시한 기관은 20개다. 나머지 20개 기관은 당기순손실 발생, 이월결손금 보전 등을 이유로 배당을 실시하지 못했다.

기관별로는 수출입은행의 증가 폭이 컸다. 지난해 2828억원이던 배당금은 올해 4762억원으로 1934억원 늘었다. 산업은행은 7587억원에서 8806억원으로 1219억원, 기업은행은 5053억원에서 5968억원으로 915억원 증가했다.

한국전력공사는 올해 1802억원을 배당했다. 지난해 배당액 249억원의 7배를 넘는 규모다. 인천국제공항공사는 올해 3194억원을 배당해 전년도 2210억원보다 984억원 늘었다.

반면 지난해 1491억원을 배당했던 한국토지주택공사(LH)는 올해 정부배당을 하지 않았다. 한국투자공사의 배당액도 올해 835억원으로 전년 1138억원보다 줄었다.

올해 정부배당금 2조7951억원 가운데 일반회계로 편입되는 자금은 2조2430억원, 특별회계·기금으로 편입되는 자금은 5521억원이다.

한편 3대 국책은행에 정부배당금이 집중되는 구조에 대한 지적도 나온다. 이와 관련해 재경부 관계자는 "정부 지분율이 높은 기관들이지만, 지분율 자체로만 배당금이 결정되는 것은 아니다"라며 "기관별 재무 상황과 배당 가능 이익 등을 고려해 협의를 거쳐 결정한다"고 설명했다.

wideopen@newspim.com