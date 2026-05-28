전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.29 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

"AI가 무역 업무 대신한다"…알리바바닷컴, '액시오 워크' 한국 출격

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 알리바바닷컴이 28일 액시오 워크를 한국에 출시했다
  • 상품 등록·협상·마케팅을 AI 에이전트가 지원한다
  • 한국을 B2B AI 자율무역 핵심 시장으로 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알리바바, 28일 롯데호텔서 '액시오 워크' 국내 출시 기자간담회 열어
상품 소싱·가격 협상·SNS 홍보까지 AI 에이전트가 수행 특징
"B2B 넘어 A2A 시대 전환" 선언…AI 기반 자율무역 시장 선점 나서

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 알리바바닷컴이 생성형 인공지능(AI) 기반 비즈니스 솔루션 '액시오 워크(Accio Work)'를 앞세워 한국 기업 간 거래(B2B) 시장 공략에 속도를 낸다. 상품 소싱부터 가격 협상, 시장 조사, 마케팅에 이르는 무역 업무 전반을 AI 에이전트(Agent)가 밀착 지원해, 차세대 글로벌 생태계를 구축하겠다는 구상이다. AI 기반 자율무역 시장을 선점하겠다는 의도로 풀이된다.

알리바바닷컴은 28일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 엑시오 워크 국내 출시 관련 기자간담회를 열고 향후 사업 계획을 소개했다.

션 양 알리바바닷컴 아시아태평양(APAC) 지역 총괄 본부장(사진)이 28일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '액시오 워크(Accio Work)' 국내 출시 기념 기자간담회에서 사업 계획을 설명하고 있다. [ 사진=남라다 기자]

이날 간담회에는 알리바바닷컴의 제임스 장(James Zhang) 글로벌 셀러 제품·서비스 겸 아시아태평양(APAC) 지역 바이어 성장부문 총괄, 션 양 APAC 지역 총괄 본부장, 마르코 양 코리아 지사장 등이 참석했다.

이번에 선보인 액시오 워크는 단순한 질의응답형 AI를 넘어 스스로 판단하고 업무를 수행하는 '에이전트(Agent) AI 서비스'다. 시장 조사와 상품 기획, 공급업체 발굴, 가격 협상, 상품 등록, 글로벌 마케팅, 스토어 운영 등 무역 밸류체인 전반을 자율적으로 수행하는 것이 핵심이다.

션 양(Shawn Yang) 알리바바닷컴 총괄 본부장은 이날 간담회에서 "AI는 더 이상 미래 기술이 아니라 글로벌 무역 환경의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다"며 "액시오 워크는 중소기업과 1인 창업자들이 규모 있는 기업 수준의 운영 역량을 바탕으로 글로벌 시장에 진출하고 사업을 운영할 수 있도록 지원하기 위해 개발됐다"고 강조했다.

◆"한국은 AI·수출 경쟁력 겸비한 핵심 전략 시장"
알리바바닷컴은 한국 시장의 성장 잠재력에 주목했다. 높은 디지털 전환(DX) 수준과 탄탄한 수출 경쟁력을 동시에 갖춘 데다, 국내 중소기업들의 AI 툴 도입 수요가 빠르게 늘고 있어서다.

실제 한국 셀러들의 성장세는 가파르다. 알리바바닷컴에 따르면 지난해 국내에 무역 안전 결제 서비스인 '트레이드 어슈어런스(Trade Assurance)'를 도입한 이후, 플랫폼에 진입한 신규 국내 기업 수는 전년 대비 18% 증가했다. 한국 셀러를 대상으로 한 글로벌 바이어의 문의 건수는 무려 128% 급증해 한국 제품에 대한 글로벌 수요 확대를 보여줬다.

마르코 양 지사장은 "글로벌 바이어 문의의 폭발적 증가는 한국 제품에 대한 수요 확대를 보여주는 강력한 지표"라며 "단순히 수출 기업 숫자를 늘리는 외형 성장을 넘어, 국내 기업들이 증가하는 글로벌 문의를 체계적으로 관리하고 운영 업무를 효율화할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 있다"고 설명했다.

제임스 장 알리바바닷컴 글로벌 셀러 제품·서비스 겸 아태 지역 바이어 성장 부문 총괄(사진)이 28일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 기자간담회에서 '액시오 워크(Accio Work)'를 설명하고 있다. [사진=알리바바닷컴 제공]

◆"무역 비서에서 에이전트로"...B2B→A2A 패러다임 전환 선언

알리바바닷컴은 향후 글로벌 B2B 시장이 사람 중심의 거래 구조에서 AI 에이전트 간 거래 및 운영 체계인 'A2A(Agent-to-Agent)'로 패러다임이 전환될 것으로 전망했다. AI 에이전트가 소싱, 협상, 주문, 물류 등 복잡한 크로스보더(국경 간 거래) 무역 업무를 독립적으로 처리하는 시대가 열릴 것이라는 관측이다.

알리바바닷컴은 중소기업에 액시오 워크가 필요한 이유로 ▲글로벌 시장 진출 과정에서의 높은 학습·적응 부담 ▲전문 인력 확보의 어려움 ▲과도한 운영 업무 세 가지를 제시했다. 국가마다 언어와 규제, 세무 체계가 달라 글로벌 무역 진입 장벽이 높은 데다, 숙련된 B2B 무역 인력 확보도 쉽지 않다는 설명이다. 여기에 상품 소싱과 등록, 마케팅, 고객 응대 등 반복적인 운영 업무까지 더해지면서 중소기업들의 업무 부담이 커지고 있다는 것이다.

알리바바닷컴은 액시오 워크를 통해 시장 조사와 상품 운영, 소싱, 마케팅 등 무역 실무를 AI가 자동화함으로써 중소기업도 보다 효율적으로 글로벌 시장에 대응할 수 있을 것으로 기대했다. 

제임스 장 총괄은 "기업들은 단순히 상품을 검색하는 것을 넘어 시장 조사부터 스토어 구축까지 전주기 운영 솔루션을 원하고 있다"고 짚었다. 실제 알리바바닷컴 내부 데이터에 따르면, 글로벌 셀러들의 AI 사용 목적 중 '이커머스 운영 및 관리' 비중이 20.2%로 가장 높았다. 제품 디자인(16.5%)과 시장 조사(10.8%)가 그 뒤를 이었다.

알리바바 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆상품 등록부터 단가 협상·홍보까지 AI가 대신

액시오 워크의 핵심 기능은 크게 ▲상품 등록부터 사이트 구축·출시까지 통합 지원 ▲비즈니스 문서와 데이터를 한곳에서 관리 ▲코딩 없이 기업 맞춤형 워크플로우 구축 세 가지다.

액시오 워크는 플러그앤플레이(Plug & Play) 방식으로 설계돼 별도의 개발팀이나 기술 인력 없이도 즉시 현업에 도입할 수 있다. 상품 등록, 스토어 구축, 바이어 응대, 마케팅 콘텐츠 제작 자동화는 물론 외부 플랫폼 및 이메일 시스템과의 연동을 지원하는 '커넥터' 기능도 탑재했다.

또한 사회관계망서비스(SNS) 기반의 상품 홍보를 자동으로 수행하고 글로벌 시장의 변화, 국가별 규제 및 정책 변동 사항을 실시간 모니터링하는 지능형 기능도 갖췄다. 지시를 기다리는 수동형 챗봇이 아니라, 능동적으로 시장을 분석해 운영 최적화 방안을 역제안하는 구조다.

다만 액시오 워크가 단순 응답형 AI를 넘어 실제 업무를 수행하는 능동형 AI 시스템이라는 점에서 부작용 우려도 제기됐다. 이용자가 AI 판단을 지나치게 신뢰할 경우 잘못된 의사결정으로 이어질 가능성이 있다는 지적이다.

이와 관련해 제임스 장 총괄은 "액시오 워크는 알리바바닷컴이 축적해온 글로벌 무역 데이터와 비즈니스 경험을 기반으로 구축된 서비스"라며 "무역 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제와 산업 지식을 반영해 설계됐다"고 설명했다. 이어 "에이전트는 실제 액션을 수행하기 전 단계별·등급별 통제 시스템 아래 작동하며, 핵심 의사결정은 반드시 사용자의 최종 확인 절차를 거친다"며 "모든 실행 및 판단 과정은 기록으로 남아 사용자가 언제든 확인하거나 중단할 수 있다"고 덧붙였다. 

데이터 보안 우려와 관련해서도 션 양 총괄 본부장은 "한국을 포함한 각국의 현지 법률과 규제를 준수하고 있으며 고객사와 파트너사의 정보 보호를 위해 엄격한 보안 체계를 운영하고 있다"고 밝혔다.

액시오 워크는 월간·연간 구독형(SaaS) 모델로 운영된다. 요금제는 프리(Free), 프로(Pro·19.9달러), 엘리트(Elite·99달러), 울트라(Ultra·199달러) 등 4개 등급으로 나뉜다.

알리바바닷컴은 향후 한국 시장 특성과 국내 셀러들의 요구사항을 반영한 로컬 맞춤형 요금제도 추가로 선보일 계획이다.

nrd@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
사진
서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동