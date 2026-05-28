"AI가 무역 업무 대신한다"…알리바바닷컴, '액시오 워크' 한국 출격

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알리바바, 28일 롯데호텔서 '액시오 워크' 국내 출시 기자간담회 열어

상품 소싱·가격 협상·SNS 홍보까지 AI 에이전트가 수행 특징

"B2B 넘어 A2A 시대 전환" 선언…AI 기반 자율무역 시장 선점 나서

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 알리바바닷컴이 생성형 인공지능(AI) 기반 비즈니스 솔루션 '액시오 워크(Accio Work)'를 앞세워 한국 기업 간 거래(B2B) 시장 공략에 속도를 낸다. 상품 소싱부터 가격 협상, 시장 조사, 마케팅에 이르는 무역 업무 전반을 AI 에이전트(Agent)가 밀착 지원해, 차세대 글로벌 생태계를 구축하겠다는 구상이다. AI 기반 자율무역 시장을 선점하겠다는 의도로 풀이된다.

알리바바닷컴은 28일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 엑시오 워크 국내 출시 관련 기자간담회를 열고 향후 사업 계획을 소개했다.

션 양 알리바바닷컴 아시아태평양(APAC) 지역 총괄 본부장(사진)이 28일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '액시오 워크(Accio Work)' 국내 출시 기념 기자간담회에서 사업 계획을 설명하고 있다. [ 사진=남라다 기자]

이날 간담회에는 알리바바닷컴의 제임스 장(James Zhang) 글로벌 셀러 제품·서비스 겸 아시아태평양(APAC) 지역 바이어 성장부문 총괄, 션 양 APAC 지역 총괄 본부장, 마르코 양 코리아 지사장 등이 참석했다.

이번에 선보인 액시오 워크는 단순한 질의응답형 AI를 넘어 스스로 판단하고 업무를 수행하는 '에이전트(Agent) AI 서비스'다. 시장 조사와 상품 기획, 공급업체 발굴, 가격 협상, 상품 등록, 글로벌 마케팅, 스토어 운영 등 무역 밸류체인 전반을 자율적으로 수행하는 것이 핵심이다.

션 양(Shawn Yang) 알리바바닷컴 총괄 본부장은 이날 간담회에서 "AI는 더 이상 미래 기술이 아니라 글로벌 무역 환경의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다"며 "액시오 워크는 중소기업과 1인 창업자들이 규모 있는 기업 수준의 운영 역량을 바탕으로 글로벌 시장에 진출하고 사업을 운영할 수 있도록 지원하기 위해 개발됐다"고 강조했다.

◆"한국은 AI·수출 경쟁력 겸비한 핵심 전략 시장"

알리바바닷컴은 한국 시장의 성장 잠재력에 주목했다. 높은 디지털 전환(DX) 수준과 탄탄한 수출 경쟁력을 동시에 갖춘 데다, 국내 중소기업들의 AI 툴 도입 수요가 빠르게 늘고 있어서다.

실제 한국 셀러들의 성장세는 가파르다. 알리바바닷컴에 따르면 지난해 국내에 무역 안전 결제 서비스인 '트레이드 어슈어런스(Trade Assurance)'를 도입한 이후, 플랫폼에 진입한 신규 국내 기업 수는 전년 대비 18% 증가했다. 한국 셀러를 대상으로 한 글로벌 바이어의 문의 건수는 무려 128% 급증해 한국 제품에 대한 글로벌 수요 확대를 보여줬다.

마르코 양 지사장은 "글로벌 바이어 문의의 폭발적 증가는 한국 제품에 대한 수요 확대를 보여주는 강력한 지표"라며 "단순히 수출 기업 숫자를 늘리는 외형 성장을 넘어, 국내 기업들이 증가하는 글로벌 문의를 체계적으로 관리하고 운영 업무를 효율화할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 있다"고 설명했다.

제임스 장 알리바바닷컴 글로벌 셀러 제품·서비스 겸 아태 지역 바이어 성장 부문 총괄(사진)이 28일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 기자간담회에서 '액시오 워크(Accio Work)'를 설명하고 있다. [사진=알리바바닷컴 제공]

◆"무역 비서에서 에이전트로"...B2B→A2A 패러다임 전환 선언

알리바바닷컴은 향후 글로벌 B2B 시장이 사람 중심의 거래 구조에서 AI 에이전트 간 거래 및 운영 체계인 'A2A(Agent-to-Agent)'로 패러다임이 전환될 것으로 전망했다. AI 에이전트가 소싱, 협상, 주문, 물류 등 복잡한 크로스보더(국경 간 거래) 무역 업무를 독립적으로 처리하는 시대가 열릴 것이라는 관측이다.

알리바바닷컴은 중소기업에 액시오 워크가 필요한 이유로 ▲글로벌 시장 진출 과정에서의 높은 학습·적응 부담 ▲전문 인력 확보의 어려움 ▲과도한 운영 업무 세 가지를 제시했다. 국가마다 언어와 규제, 세무 체계가 달라 글로벌 무역 진입 장벽이 높은 데다, 숙련된 B2B 무역 인력 확보도 쉽지 않다는 설명이다. 여기에 상품 소싱과 등록, 마케팅, 고객 응대 등 반복적인 운영 업무까지 더해지면서 중소기업들의 업무 부담이 커지고 있다는 것이다.

알리바바닷컴은 액시오 워크를 통해 시장 조사와 상품 운영, 소싱, 마케팅 등 무역 실무를 AI가 자동화함으로써 중소기업도 보다 효율적으로 글로벌 시장에 대응할 수 있을 것으로 기대했다.

제임스 장 총괄은 "기업들은 단순히 상품을 검색하는 것을 넘어 시장 조사부터 스토어 구축까지 전주기 운영 솔루션을 원하고 있다"고 짚었다. 실제 알리바바닷컴 내부 데이터에 따르면, 글로벌 셀러들의 AI 사용 목적 중 '이커머스 운영 및 관리' 비중이 20.2%로 가장 높았다. 제품 디자인(16.5%)과 시장 조사(10.8%)가 그 뒤를 이었다.

알리바바 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆상품 등록부터 단가 협상·홍보까지 AI가 대신

액시오 워크의 핵심 기능은 크게 ▲상품 등록부터 사이트 구축·출시까지 통합 지원 ▲비즈니스 문서와 데이터를 한곳에서 관리 ▲코딩 없이 기업 맞춤형 워크플로우 구축 세 가지다.

액시오 워크는 플러그앤플레이(Plug & Play) 방식으로 설계돼 별도의 개발팀이나 기술 인력 없이도 즉시 현업에 도입할 수 있다. 상품 등록, 스토어 구축, 바이어 응대, 마케팅 콘텐츠 제작 자동화는 물론 외부 플랫폼 및 이메일 시스템과의 연동을 지원하는 '커넥터' 기능도 탑재했다.

또한 사회관계망서비스(SNS) 기반의 상품 홍보를 자동으로 수행하고 글로벌 시장의 변화, 국가별 규제 및 정책 변동 사항을 실시간 모니터링하는 지능형 기능도 갖췄다. 지시를 기다리는 수동형 챗봇이 아니라, 능동적으로 시장을 분석해 운영 최적화 방안을 역제안하는 구조다.

다만 액시오 워크가 단순 응답형 AI를 넘어 실제 업무를 수행하는 능동형 AI 시스템이라는 점에서 부작용 우려도 제기됐다. 이용자가 AI 판단을 지나치게 신뢰할 경우 잘못된 의사결정으로 이어질 가능성이 있다는 지적이다.

이와 관련해 제임스 장 총괄은 "액시오 워크는 알리바바닷컴이 축적해온 글로벌 무역 데이터와 비즈니스 경험을 기반으로 구축된 서비스"라며 "무역 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제와 산업 지식을 반영해 설계됐다"고 설명했다. 이어 "에이전트는 실제 액션을 수행하기 전 단계별·등급별 통제 시스템 아래 작동하며, 핵심 의사결정은 반드시 사용자의 최종 확인 절차를 거친다"며 "모든 실행 및 판단 과정은 기록으로 남아 사용자가 언제든 확인하거나 중단할 수 있다"고 덧붙였다.

데이터 보안 우려와 관련해서도 션 양 총괄 본부장은 "한국을 포함한 각국의 현지 법률과 규제를 준수하고 있으며 고객사와 파트너사의 정보 보호를 위해 엄격한 보안 체계를 운영하고 있다"고 밝혔다.

액시오 워크는 월간·연간 구독형(SaaS) 모델로 운영된다. 요금제는 프리(Free), 프로(Pro·19.9달러), 엘리트(Elite·99달러), 울트라(Ultra·199달러) 등 4개 등급으로 나뉜다.

알리바바닷컴은 향후 한국 시장 특성과 국내 셀러들의 요구사항을 반영한 로컬 맞춤형 요금제도 추가로 선보일 계획이다.

nrd@newspim.com