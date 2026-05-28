"국평 30억에도 수요 몰려"…흑석·노량진 동시 청약 승자는?

AI 핵심 요약beta
- 서울 동작구 흑석동 써밋더힐이 27일 1순위 청약에 32.51대1을 기록했다
- 같은날 청약한 노량진 아크로리버스카이는 평균 19.78대1로 상대적으로 저조했다
- 30억원 육박 고분양가에도 한강변 입지·신축 희소성이 흑석 수요를 끌어모았다는 분석이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노량진 재개발 아크로리버스카이 19.78대 1
분양가상한제 제외에 국평 30억원 육박
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 동작구 흑석뉴타운과 노량진뉴타운에서 동시에 나온 고가 분양 단지의 청약 성적이 엇갈렸다. 양 단지 모두 이른바 '국민평수'로 불리는 84㎡(이하 전용면적) 분양가가 30억원 안팎에 형성되며 청약 전부터 고분양가 논란이 일었지만, 흑석뉴타운 단지에 더 많은 수요가 몰렸다.
28일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 서울 동작구 흑석동 '써밋더힐'(흑석11구역 재개발) 1순위 청약에는 211가구 모집에 6860명이 신청했다. 평균 경쟁률은 32.51대 1로 집계됐다.
주택형별로는 84㎡ C타입이 1가구 모집에 78명이 접수하면서 78.00대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 84㎡ A타입은 8가구 모집에 482명이 신청해 60.25대 1을 기록했다. 39㎡ A타입도 57.00대 1의 경쟁률을 나타냈다.
같은 날 청약을 받은 동작구 대방동 '아크로리버스카이'(노량진8구역 재개발)는 132가구 모집에 2611명이 신청하며 평균 19.78대 1이라는 경쟁률을 썼다.
이 단지에선 44㎡ 경쟁률이 가장 높았다. 4가구 모집에 307명이 신청해 76.75대 1을 기록했다. 이어 51㎡ C타입이 62.20대 1, 59㎡ A타입이 57.67대 1의 경쟁률을 각각 나타냈다.
두 단지는 모두 동작구 뉴타운 재개발 사업지라는 공통점이 있다. 분양가도 높은 수준으로 책정됐다. 써밋더힐은 분양가 상한제가 적용되지 않아 분양가가 11억6320만~29억7820만원까지 형성됐다. 84㎡ 기준 최고 분양가가 30억원에 육박한 셈이다. 아크로리버스카이 역시 분상제를 피해가며 국평 기준 25억1830만~27억9580만원 수준으로 책정됐다.
다만 고분양가에 따른 현금 마련 부담이 상당하다. 서울 전역을 포함한 규제지역에서는 주택담보대출 한도가 주택 가격에 따라 차등 적용된다. 25억원을 초과하는 주택의 경우 대출 한도는 최대 2억원이다. 전용 84㎡ 당첨자가 실제 계약에 나서려면 대출 가능 금액을 제외하고도 고액의 현금을 보유해야 한다.
두 단지는 당첨자 발표일도 다음 달 5일로 같아 예비 청약자는 두 단지에 중복으로 청약할 수 없었다. 같은 생활권의 고가 분양 단지를 두고 청약 수요가 갈린 가운데, 더 높은 분양가에도 흑석뉴타운 단지에 청약자가 더 많이 몰렸다.
업계에서는 서울 신축 아파트 공급 부족과 한강변 재개발 입지에 대한 선호가 청약 결과에 영향을 준 것으로 보고 있다. 분양가 부담이 커질수록 청약 문턱은 높아지지만, 자금 여력이 있는 수요자는 가격보다 입지와 새 아파트 희소성을 우선해 움직이고 있다는 분석이다.
써밋더힐의 정당계약은 다음 달 16일부터 18일까지 진행된다. 아크로리버스카이는 같은 달 20일부터 24일까지 계약을 받는다.
chulsoofriend@newspim.com