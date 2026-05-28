"국평 30억에도 수요 몰려"…흑석·노량진 동시 청약 승자는?

써밋더힐 1순위 경쟁률 32.51대 1

노량진 재개발 아크로리버스카이 19.78대 1

분양가상한제 제외에 국평 30억원 육박

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 동작구 흑석뉴타운과 노량진뉴타운에서 동시에 나온 고가 분양 단지의 청약 성적이 엇갈렸다. 양 단지 모두 이른바 '국민평수'로 불리는 84㎡(이하 전용면적) 분양가가 30억원 안팎에 형성되며 청약 전부터 고분양가 논란이 일었지만, 흑석뉴타운 단지에 더 많은 수요가 몰렸다.

'써밋 더힐' 조감도 [자료=대우건설]

28일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 서울 동작구 흑석동 '써밋더힐'(흑석11구역 재개발) 1순위 청약에는 211가구 모집에 6860명이 신청했다. 평균 경쟁률은 32.51대 1로 집계됐다.

주택형별로는 84㎡ C타입이 1가구 모집에 78명이 접수하면서 78.00대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 84㎡ A타입은 8가구 모집에 482명이 신청해 60.25대 1을 기록했다. 39㎡ A타입도 57.00대 1의 경쟁률을 나타냈다.

같은 날 청약을 받은 동작구 대방동 '아크로리버스카이'(노량진8구역 재개발)는 132가구 모집에 2611명이 신청하며 평균 19.78대 1이라는 경쟁률을 썼다.

이 단지에선 44㎡ 경쟁률이 가장 높았다. 4가구 모집에 307명이 신청해 76.75대 1을 기록했다. 이어 51㎡ C타입이 62.20대 1, 59㎡ A타입이 57.67대 1의 경쟁률을 각각 나타냈다.

두 단지는 모두 동작구 뉴타운 재개발 사업지라는 공통점이 있다. 분양가도 높은 수준으로 책정됐다. 써밋더힐은 분양가 상한제가 적용되지 않아 분양가가 11억6320만~29억7820만원까지 형성됐다. 84㎡ 기준 최고 분양가가 30억원에 육박한 셈이다. 아크로리버스카이 역시 분상제를 피해가며 국평 기준 25억1830만~27억9580만원 수준으로 책정됐다.

아크로리버스카이 단지 투시도 [자료=DL이앤씨]

다만 고분양가에 따른 현금 마련 부담이 상당하다. 서울 전역을 포함한 규제지역에서는 주택담보대출 한도가 주택 가격에 따라 차등 적용된다. 25억원을 초과하는 주택의 경우 대출 한도는 최대 2억원이다. 전용 84㎡ 당첨자가 실제 계약에 나서려면 대출 가능 금액을 제외하고도 고액의 현금을 보유해야 한다.

두 단지는 당첨자 발표일도 다음 달 5일로 같아 예비 청약자는 두 단지에 중복으로 청약할 수 없었다. 같은 생활권의 고가 분양 단지를 두고 청약 수요가 갈린 가운데, 더 높은 분양가에도 흑석뉴타운 단지에 청약자가 더 많이 몰렸다.

업계에서는 서울 신축 아파트 공급 부족과 한강변 재개발 입지에 대한 선호가 청약 결과에 영향을 준 것으로 보고 있다. 분양가 부담이 커질수록 청약 문턱은 높아지지만, 자금 여력이 있는 수요자는 가격보다 입지와 새 아파트 희소성을 우선해 움직이고 있다는 분석이다.

써밋더힐의 정당계약은 다음 달 16일부터 18일까지 진행된다. 아크로리버스카이는 같은 달 20일부터 24일까지 계약을 받는다.

chulsoofriend@newspim.com