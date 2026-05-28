서영교 민주당 공동선대위원장 "포항 철강산업위한 '전기요금 인하' 법제화 약속"

AI 핵심 요약beta
- 서영교 공동선대위원장이 28일 포항서 박희정 지원 유세했다.
- 철강산업 회복 위해 이재명 정부와 적극 지원하겠다고 했다.
- 법안 통과와 예산으로 뒷받침하며 박희정 지지를 호소했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 서영교 더불어민주당 공동선대위원장(국회 법사위원장)이 포항으로 달려와 최근 가파른 상승세를 보이고 있는 박희정 포항시장 후보 지원 유세를 펼치며 힘을 실었다.
서 공동선대위원장은 28일 포항 원도심 내 철길숲에서 가진 지원 유세에서 "포항 철강산업을 되살리기 위해 이재명 정부와 함께 적극 지원하겠다"며 박희정 후보의 지지를 호소했다.
서 공동선대위원장은 "박희정 후보가 찾아와 '(포항의) 철강 산업을 되살리기 위해서는 전기 요금 인하 등의 법제화가 절실하다'고 요청했다"고 밝히고 "민병덕 의원 등이 '전기사업법 일부개정법률안'을 대표 발의하도록 했다"며 "법사위원장으로서 꼭 통과시키겠다"고 약속했다.
그러면서 서영교 위원장은 "위기의 포항 철강산업을 구할 적임자는 박희정 시장 후보"라고 거듭 박희정 후보에게 힘을 싣고 "박희정 뒤에는 서영교가 있고, 법사위원장이 중앙당과 함께 입법과 예산으로 뒷받침하겠다. 이재명 정부와 함께 위기에 처한 포항의 철강 산업을 되살리겠다"며 거듭 박희정 후보 지지를 호소했다.
서 위원장은 또 최근 포항시장 선거 과정서 불거진 '법정 토론 불참' 논란을 언급하고 "국민의힘 후보는 박희정이 두려워서 법정 TV 토론회에 안 나온 것 아니냐"며 "국힘 후보는 윤석열과 똑같다"고 비판했다.
nulcheon@newspim.com