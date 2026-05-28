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[마감시황] 미·이란 충돌에 코스피 8185 후퇴…개인 순매수로 낙폭 방어

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  • 코스피가 28일 미·이란 충돌·금통위 여파로
  • 장중 5% 급락했다가 저가 매수 유입에 낙폭을 줄였다.
  • 지수는 0.53% 내린 8185.29에 마감했고

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코스피, 43포인트 내린 8185 마감…개인 3조6339억 순매수
코스닥 28포인트 내린 1104…2차전지 강세, 조선·전력기기 약세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 28일 코스피가 미국·이란 군사 충돌 재확대와 금융통화위원회의 매파적 신호에 장중 한때 5% 안팎까지 급락했다가 개인 투자자의 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 상당 부분 만회했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 43.41포인트(0.53%) 내린 8185.29에 거래를 마쳤다. 거래대금은 52조1309억원으로 집계됐다. 개인이 3조6339억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 2조8902억원, 8883억원을 순매도했다.

이날 증시는 개장 전 미국의 이란 군사시설 공습 소식에 이어 오전 이란 혁명수비대의 미군 공군기지 보복 공격이 전해지며 지정학적 리스크가 급격히 확대됐다. 유가가 4%대 급등하며 WTI 선물이 장중 92.5달러까지 올랐고, 국내외 시장 금리도 상승 압력을 받았다. 금융통화위원회가 기준금리를 2.50%로 8회 연속 동결했으나 신임 한은 총재가 향후 기준금리 인상 가능성을 시사하는 매파적 발언을 내놓으면서 국고채 3년물 금리는 3.8% 부근에 근접했다. 외국인은 현·선물 순매도 규모를 재차 확대했으며, 국민연금의 국내주식 비중 목표 초과에 따른 수급 부담도 하락 압력으로 작용했다. 다만 오후 들어 유가와 금리가 고점을 형성한 뒤 반도체 대형주와 2차전지주로 저가 매수세가 유입되며 코스피는 8100선을 회복했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 28일 오후 코스피가 전장 종가보다 43.41 포인트(0.53%) 하락하며 8185.29로, SK하이닉스가 2.05% 상승하며 228만원에 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 0.80원 상승한 1502.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.28 yym58@newspim.com

한지영 키움증권 연구원은 "미·이란 지정학 리스크 재확대와 유가 급등, 금리 상승 부담이 겹친 데다 전일 국내 증시에서 역대 유례없는 수준의 반도체 쏠림 현상의 부작용이 복합적으로 작용했다"며 "다만 이익·밸류에이션 등 기존 상승 재료에 이상 요인이 발생하지 않은 환경에서 나온 급락인 만큼 단기 숨 고르기 성격으로 보는 것이 적절하다"고 전했다.

코스피 시가총액 상위 종목은 하락 종목이 우세했다. 삼성전자(-2.44%), SK스퀘어(-3.06%), HD현대중공업(-5.38%), 현대차(-0.59%), 두산에너빌리티(-2.40%) 등은 내렸다. 반면 삼성전기(+13.44%), LG에너지솔루션(+15.25%), SK하이닉스(+2.05%), 삼성생명(+0.85%) 등은 올랐다. 특히 삼성전기는 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 동반 호황에 장중 시총 4위에 오르며 52주 신고가를 경신했다. SK하이닉스는 삼성전자 시총의 93% 수준까지 근접했다.

업종별로는 2차전지 업종이 두드러진 강세를 보였다. LG에너지솔루션은 미국 DTE에너지와 16억달러 규모 에너지저장장치(ESS) 공급 계약을 체결했다는 소식에 급등했고, 삼성SDI·엘앤에프 등도 동반 상승했다. 백화점주는 부의 효과와 인바운드 수요 확대 기대에 강세를 보였으며, 비만치료제 관련주도 학회 모멘텀 속 상승했다. 반면 조선 업종은 차익실현 매물이 출회되며 HD현대중공업·한화오션·HD한국조선해양 등이 일제히 내렸다. 전력기기 업종도 LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·대한전선 등이 약세를 나타냈다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 28.77포인트(2.54%) 내린 1104.36에 거래를 마쳤다. 거래대금은 12조7264억원으로 집계됐다. 외국인과 개인이 각각 3777억원, 382억원을 순매수한 반면 기관은 4010억원을 순매도했다.

이경민 대신증권 FICC리서치부 연구원은 "최근 코스피 급반등의 주요 동력이었던 지정학적 리스크 완화 기대가 후퇴하고, 금통위 이후 채권금리가 추가 상승하면서 단기 급락으로 반전됐다"며 "다만 유가와 금리가 고점을 형성한 뒤 저가 매수세가 유입되며 낙폭이 축소됐고, 2차전지 등 일부 업종이 하락장에서도 선방했다"고 전했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 1.6원 오른 1502.8원에 거래를 마쳤다.

 

dconnect@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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