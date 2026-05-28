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동남아는 안착, 미국·유럽은 성장통…대상 해외사업 엇갈린 성적표

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AI 핵심 요약

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  • 대상이 28일 2025년 해외사업 실적을 공개하며 아시아·유럽 성장과 아메리카 부진을 밝혔다
  • 동남아는 인도네시아·베트남 중심 현지화 안착으로 매출이 꾸준히 늘고 수익성이 안정됐다
  • 선진국은 K푸드 수요를 선점하기 위해 미국·유럽에 공격 투자하며 단기 수익성 악화를 감수하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

잘 키운 동남아, 계속 커지는 베트남
아메리카쪽은 투자 확대…수익성은 아직 숙제
라이신 변수 흔든 유럽…기저효과까지 겹쳤다
동남아는 안정 궤도, 선진국은 아직 투자 단계

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상의 해외사업이 지역별로 서로 다른 흐름을 보이고 있다. 인도네시아·베트남 등 동남아 사업은 수십년간 축적한 현지 생산·유통 기반을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어가는 반면, 미국·유럽 등 선진국 시장은 공격적인 투자 확대와 외부 변수 영향으로 수익성 변동성이 커지는 모습이다.

28일 전자공시시스템에 따르면 대상의 2025년 기준 아시아 매출액은 9876억 원으로 전년(9113억 원) 대비 8.4% 늘었다. 유럽 역시 2024년 2055억 원에서 2025년 2423억 원으로 증가했다. 반면 아메리카 지역 매출은 같은 기간 2685억 원에서 2425억 원으로 9.7% 감소했다.

베트남 현지 유통채널 내 오푸드 제품 진열 사진. [사진=대상 제공]

◆ 잘 키운 동남아, 계속 커지는 베트남

아시아 사업의 성장을 이끈 것은 인도네시아와 베트남 법인이다. 대상은 1973년 인도네시아에 자회사를 설립한 이후 꾸준히 현지 생산 거점을 확대해왔다. 현재 인도네시아에서는 MSG 등 조미료와 전분류 제품을 현지 제조·판매하고 있으며, 2025년 매출은 1797억 원을 기록했다.

베트남 역시 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 대상은 베트남에서 조미료와 전분당 사업을 기반으로 현지 주요 유통점과 온라인 채널을 확대해왔다. 베트남 법인 매출은 2024년 1555억 원에서 2025년 1773억 원으로 14.0% 증가했다. 회사 측은 "선택과 집중 전략을 통해 강세 지역 중심으로 영업력을 강화한 결과"라고 설명했다.

업계에서는 동남아 사업의 경우 이미 '현지화 안착 단계'에 들어섰다는 평가가 나온다. 수십 년 동안 현지 생산·유통망을 직접 구축하면서 원가 구조와 판매 채널을 안정적으로 확보했다는 것이다.

반면 아메리카 대륙 사업은 여전히 투자 단계 성격이 강하다. 대상은 2022년 미국 LA 공장을 완공한 데 이어 현지 식품업체를 추가 인수하며 생산 기반을 확대했다. 2025년에는 DAESANG O'FOOD를 설립해 축육가공식품 사업까지 영역을 넓혔다. 미국에서는 슈퍼마켓·편의점·창고형클럽 등을 중심으로 K푸드와 K컬처 트렌드를 겨냥한 현지 맞춤형 제품 판매를 확대하고 있다.

실제 대상 미국 법인의 개별 매출은 식품·소재 부문 모두 전년 대비 증가한 것으로 나타났다. 다만 아메리카 지역 전체 매출은 감소세를 보였는데, 업계에서는 북남미 전체를 포함한 지역 기준인 데다 상호관세 영향과 원재료 가격 부담, 현지 생산 확대에 따른 고정비 증가 등이 복합적으로 반영되면서 수익성 부담이 커진 결과라고 보고 있다.

유럽은 사업 자체보다는 라이신 시장이라는 외부 변수가 실적에 영향을 미쳤다. 중국 내 축산업 둔화 이후 중국 업체들이 사료용 필수 아미노산인 라이신을 저가 공급(덤핑)하면서 시장 가격이 흔들렸고, EU가 중국산 라이신에 반덤핑 관세를 부과하면서 지난해 국내 업체들이 반사 수혜를 누렸다는 설명이다. 다만 올해 들어서는 기저효과 영향이 반영되며 1분기 매출이 전년 동기 대비 10.3% 감소했다.

대상 미국 LA공장 전경. 사진=대상그룹

◆ "지금 안 잡으면 늦는다"…선진국 투자 계속

대상의 글로벌 사업 온도 차의 핵심은 '현지화의 깊이'에 있다. 동남아 법인은 수십 년에 걸쳐 현지 생산·유통망을 직접 구축하며 원가 구조와 판매 채널을 동시에 통제할 수 있는 체계를 갖춰왔다. 반면 미국·유럽 등 선진국 시장은 아직 진출 초기인 데다 상호관세와 원자재 가격 변동 같은 대외 변수에 수익성이 곧바로 노출되는 구조다.

다만 대상 입장에서는 K푸드 수요가 빠르게 늘고 있는 선진국 시장을 지금 잡아두지 않으면 나중엔 더 어려워질 수 있기 때문에 당장 손해를 보더라도 투자를 멈추기 어려운 상황이다.

대상은 꾸준히 투자 기조를 이어가고 있다. 유럽에서는 추가 공장 건설을 통한 현지 생산 역량 강화를 검토 중이고, 미국에서는 현지 제조 인프라를 활용해 중장기 성장동력을 키워나간다는 방침이다. 2026년에는 독일의 의약용 아미노산 기업을 인수하며 유럽 소재사업 포트폴리오도 보강했다.

회사 측은 "비우호적인 환경 속에서도 핵심 역량을 집중하고, 저효율·비핵심 카테고리 정리와 포트폴리오 슬림화를 통해 운영 효율을 극대화하겠다"고 밝혔다.

대상 관계자는 "동남아와 선진국은 사업 구조와 취급 제품 자체가 달라 단순 비교가 어렵다"며 "각 시장별로 손익 구조를 점검하고 포트폴리오를 최적화해 나가고 있다"고 말했다. 동남아에서 쌓아온 현지화 성공 방정식을 미주·유럽으로 어떻게 이식할지가 대상 글로벌 전략의 핵심 과제로 부상하고 있다.

미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 올라간 대상 종가의 김치 글로벌 광고. [사진= 대상]

mkyo@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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