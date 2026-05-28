NH투자증권, 디스코와 함께 고액자산가 빌딩 투자자 대상 세미나 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 4~18일 매주 목요일 NH투자증권 PB강북센터에서 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권이 고액자산가(HNWI) 빌딩 투자자 대상 세미나를 진행한다.

28일 NH투자증권은 국내 1위 상업용 부동산 데이터 플랫폼 디스코와 공동으로 '디스코 클래스 2026'를 연다고 밝혔다.

디스코 클래스는 증권사와 상업용 부동산 데이터 플랫폼이 협업해 금융자산 중심의 자산관리 서비스를 실물자산 영역까지 확장한 새로운 형태의 프로그램으로, 지난해 '디스코 클래스 2025'에 이어 두 번째로 개최된다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

양사는 NH투자증권의 자산관리 역량과 디스코의 상업용 부동산 데이터 및 매물 인프라를 결합해 부동산 정보와 금융 자문을 통합한 차별화된 고객 설루션을 제공할 계획이다.

디스코 클래스 오는 6월 4일부터 18일까지 3주간 매주 목요일 NH투자증권 PB강북센터에서 진행된다. 프로그램은 회차별 강연 2인 체제로 운영되며, 총 7.5시간 과정으로 구성된다.

매각(EXIT)·신축(BUILD)·매입(BUY) 등 상업용 빌딩 투자 전 주기를 주제로 일반론적 시장 전망보다 실제 투자 의사결정에 필요한 실전 중심 인사이트를 제공할 예정이다. 참가 대상은 HNWI 빌딩 투자자 20명으로 한정 운영된다.

1회차(6월 4일)에는 김현태 솔루션비플랜 대표가 'NPL자산 LH공사 매입약정사업 활용방안'을 주제로 출구 전략 중심의 투자 솔루션을 제시하며, 이어 한광열 NH투자증권 부장이 '고액 자산가들의 투자사례를 통한 금융자산 투자전략'을 소개한다.

2회차(6월 11일)에는 이재욱 INSSAC 대표가 '꼬마빌딩 건축 실전 투자 원포인트 레슨'을 통해 꼬마빌딩을 직접 짓는 투자자를 위한 실전 강의를 진행하며, 김윤기 법무법인(유)클라스한결 변호사가 '부동산 거래 및 개발사업에서의 분쟁사례와 유의 사항'을 주제로 부동산 거래 및 개발사업에서 빈번하게 발생하는 분쟁 사례 중심의 법률 이슈를 다룬다. 2회차 종료 후에는 참석자 간 네트워킹을 위한 석찬도 진행될 예정이다.

3회차(6월 18일)에는 신기동 리얼티코리아부동산중개 대표가 '좋은 빌딩 찾는 법, 프로의 눈'을 주제로 우량 매물 선별 및 딜 클로징 노하우를 공유하며, 마지막 순서로 송성진 NH투자증권 세무사가 '상업용 부동산 보유자의 마지막 의사결정'을 주제로 절세 전략을 제시한다.

배우순 디스코 대표는 "그동안 빌딩 투자자들은 시장 전망에 대한 정보는 쉽게 접할 수 있었지만 실제 자신의 자산을 어떻게 매각·신축·매입해야 하는지에 대한 구체적인 실행 솔루션은 부족했다"며 "디스코의 데이터·분석 역량과 NH투자증권의 자산관리 노하우가 결합되면서, 부동산 데이터 플랫폼과 증권사 PB가 시너지를 낼 수 있는 새로운 협업 모델이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김휘곤 NH투자증권 Tax센터장은 "최근 고액자산가 고객들의 관심이 금융자산을 넘어 상업용 부동산 등 실물자산 영역으로 빠르게 확대되고 있다"며 "디스코와의 협업을 통해 고객들에게 보다 전문적이고 실질적인 부동산 투자 인사이트를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com