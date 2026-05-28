김경률 총장, 캐나다 CANSEC 방산전시회서 잠수함·해군 협력 논의

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국방부-상업공사 리셉션에서 정상급 교류

CANSEC 현장에서 잠수함 사업 CPSP까지 협의

국방장관·국방총장·해군사령관 만나…해군 협력 채널 가동

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 김경률 해군참모총장이 27~28일(한국시각) 이틀간 캐나다 오타와에서 열린 국방부·상업공사 공동 네트워킹 리셉션과 국방안보전시회(CANSEC)에 잇따라 참석하며 캐나다 정부·군 수뇌부와 국방·방산 협력 강화를 논의했다.

이번 일정에는 캐나다 국방장관·국방차관·해군사령관·국방조달특임장관 등 주요 인사가 대거 참석해 향후 양국 간 전략자산 운용, 방산 협력, 해군력 연계 방안을 폭넓게 협의한 것으로 전해졌다.

김경률 해군참모총장(왼쪽)이 한국시각으로 27일 캐나다 오타와에서 열린 캐나다 국방부-상업공사 주최 네트워킹 리셉션에 참가한 가운데 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달특임장관(오른쪽)과 만나 양국 간 국방협력 강화 및 방산협력 지원 방안을 논의하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

27일(한국시각) 오타와에서 열린 캐나다 국방부-상업공사 주최 네트워킹 리셉션에서 김경률 해군참모총장은 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달특임장관을 만나 양국 간 국방협력 강화와 방산협력 지원 방안을 집중 논의했다.

같은 리셉션에서 김 총장은 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관, 임기모 주캐나다 한국대사, 김기영 국방부 전력정책국장, 이동원 캐나다 주재 국방무관 등과 기념촬영을 하는 등 한·캐나다 간 국방·외교 채널을 총망라한 네트워크를 이어갔다.

김경률 총장은 28일(한국시각) 오타와에서 열린 국방안보전시회(CANSEC)에 참석해 캐나다 국방조달·잠수함 전력과 관련한 협의를 이어갔다. 이날 김 총장은 스티븐 퓨어 국방조달특임장관과 다시 만나 방산협력 지원 방안을 논의한 데 이어, 캐나다 잠수함 사업(CPSP)을 담당하는 제이슨 암스트롱 소장(해군 미래함정능력부장)과 별도 면담을 갖고 양국 해군 간 잠수함·함정 전력 분야 협력 가능성을 점검했다.

김경률 해군참모총장(왼쪽에서 4번째)이 한국시간으로 27일 캐나다 오타와에서 열린 국방부-상업공사 주최 네트워킹 리셉션에 참석해 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관(왼쪽에서 세번째)과 기념사진을 촬영하고 있다. 이동원 대령(캐나다 국방무관, 왼쪽에서 첫번째), 임기모 주캐나다대사(왼쪽에서 두번째), 김기영 국방부 전력정책국장(왼쪽에서 네번째)의 모습도 보인다. [사진= 해군 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

CANSEC 현장에서 김경률 총장은 제니 카리냥 캐나다 국방총장과도 만나 양국 간 국방협력 강화와 방산협력 지원 방안을 논의했다. 또한 크리스티안 폭스 국방차관, 앵거스 탑쉬 캐나다 해군사령관(중장)과의 회동을 통해 국방정책·전력운용·해군 지휘부를 포괄하는 협의 채널을 가동한 것으로 알려졌다.

김경률 총장(오른쪽)이 28일 국방안보전시회(CANSEC)에 참가해데 캐나다 잠수함 사업(CPSP)을 담당하고 있는 제이슨 암스트롱 소장(캐나다 해군 미래함정능력부장, 왼쪽)과 만나 양국 간 국방 협력 강화 및 방산 협력 방안을 논의하고 있다. [사진= 해군 제공] 2026.05.28 gomsi@newspim.com

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