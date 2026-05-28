김경률 총장, 캐나다 CANSEC 방산전시회서 잠수함·해군 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 김경률 해군참모총장이 27~28일 캐나다 오타와에서 국방협력·방산협력 강화를 논의했다
- 캐나다 국방장관·국방차관·해군사령관 등과 리셉션·CANSEC에서 전략자산 운용·해군력 연계를 폭넓게 협의했다
- 캐나다 잠수함 사업 책임자 등과 면담하며 잠수함·함정 전력 분야 방산협력 및 조달 협력 가능성을 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CANSEC 현장에서 잠수함 사업 CPSP까지 협의
국방장관·국방총장·해군사령관 만나…해군 협력 채널 가동
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 김경률 해군참모총장이 27~28일(한국시각) 이틀간 캐나다 오타와에서 열린 국방부·상업공사 공동 네트워킹 리셉션과 국방안보전시회(CANSEC)에 잇따라 참석하며 캐나다 정부·군 수뇌부와 국방·방산 협력 강화를 논의했다.
이번 일정에는 캐나다 국방장관·국방차관·해군사령관·국방조달특임장관 등 주요 인사가 대거 참석해 향후 양국 간 전략자산 운용, 방산 협력, 해군력 연계 방안을 폭넓게 협의한 것으로 전해졌다.
27일(한국시각) 오타와에서 열린 캐나다 국방부-상업공사 주최 네트워킹 리셉션에서 김경률 해군참모총장은 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달특임장관을 만나 양국 간 국방협력 강화와 방산협력 지원 방안을 집중 논의했다.
같은 리셉션에서 김 총장은 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관, 임기모 주캐나다 한국대사, 김기영 국방부 전력정책국장, 이동원 캐나다 주재 국방무관 등과 기념촬영을 하는 등 한·캐나다 간 국방·외교 채널을 총망라한 네트워크를 이어갔다.
김경률 총장은 28일(한국시각) 오타와에서 열린 국방안보전시회(CANSEC)에 참석해 캐나다 국방조달·잠수함 전력과 관련한 협의를 이어갔다. 이날 김 총장은 스티븐 퓨어 국방조달특임장관과 다시 만나 방산협력 지원 방안을 논의한 데 이어, 캐나다 잠수함 사업(CPSP)을 담당하는 제이슨 암스트롱 소장(해군 미래함정능력부장)과 별도 면담을 갖고 양국 해군 간 잠수함·함정 전력 분야 협력 가능성을 점검했다.
CANSEC 현장에서 김경률 총장은 제니 카리냥 캐나다 국방총장과도 만나 양국 간 국방협력 강화와 방산협력 지원 방안을 논의했다. 또한 크리스티안 폭스 국방차관, 앵거스 탑쉬 캐나다 해군사령관(중장)과의 회동을 통해 국방정책·전력운용·해군 지휘부를 포괄하는 협의 채널을 가동한 것으로 알려졌다.
gomsi@newspim.com