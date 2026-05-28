한투운용, 유튜브 라이브 세미나 진행…고배당주에 삼전닉스 더한 ETF 소개

ACE ETF 공식 유튜브 채널서 오후 5시 30분부터 30분간 라이브

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 28일 ACE ETF 공식 유튜브 채널에서 라이브 세미나 '한투스테이션'을 진행한다고 밝혔다. 세미나는 이날 오후 5시 30분부터 30분간 진행된다.

한국투자신탁운용에 따르면 이번 라이브 세미나 주제는 'ACE가 선보이는 새로운 고배당주 상장지수펀드(ETF)'다. 세미나에는 오는 6월 신규 상장 예정인 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF 운용역인 제민정 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임이 출연한다.

[사진=한국투자신탁운용]

ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 주식 배당금을 통해 얻는 안정감과 시장 상승에 따른 자본 차익을 함께 가져가고 싶어 하는 투자자를 위해 한국투자신탁운용이 선보일 상품이다. 전통적인 고배당주 포트폴리오에 시장 상승을 이끄는 삼성전자와 SK하이닉스를 편입하는 전략이 특징으로, 배당 안정감과 시장 상승을 동시에 추구한다.

삼성전자와 SK하이닉스는 배당 정체성이 명확한 기업으로도 꼽힌다. 삼성전자는 2025년 한 해 동안에만 11조원이 넘는 주주 환원을 실시했고, SK하이닉스는 올해 정기 주주총회에서 배당 규모 확대와 더불어 4조원이 넘는 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하겠다고 밝힌 바 있다.

분배금 지급 또한 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF의 장점이다. ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 월 분배형 상품으로, 분배금 재원은 주식 배당금과 위클리 옵션 활용에 따른 프리미엄이다.

제 책임은 "상장 당시에는 위클리 옵션을 활용하겠지만 추후 자본시장법 시행령 개정으로 국내 시장에 데일리 옵션이 도입된다면 해당 옵션을 활용해 더 높은 분배금을 추구할 계획도 있다"며 "이 과정에서 액티브 ETF의 빠른 운용 전환이 강점이 될 것"이라고 말했다.

이어 "배당과 시장 상승 중 선택해 투자할 필요 없이 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF를 선택하시면 된다"며 "이번 세미나를 통해 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF가 활용하는 옵션 전략, 그리고 최근 트렌드로 자리매김한 감액배당 등에 대한 설명도 전할 예정이니 많은 시청 바란다"고 덧붙였다.

한국투자신탁운용은 라이브 세미나 시청자 대상 이벤트도 준비했다. 첫 번째 이벤트는 세미나 중 진행되는 깜짝이벤트로, 이벤트 참여자 중 20명을 추첨해 교촌치킨 허니한마리 세트를 제공한다. 이벤트 세부 내용은 세미나 시청 시 확인할 수 있다. 두 번째 이벤트는 세미나 시청 후기 설문 이벤트로, 설문 참여자 중 1명을 추첨해 에어팟 프로3를 증정할 예정이다.

rkgml925@newspim.com