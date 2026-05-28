대화감정평가법인, 국토부 인증 획득

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국토부 '우수 부동산서비스사업자' 선정

AI 프롭테크 기반 서비스 확대 추진

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 대화감정평가법인이 국토교통부가 주관하는 '우수 부동산서비스사업자' 인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

우수 부동산서비스사업자 인증은 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 평가, 자문 등 다양한 서비스를 연계해 제공하는 사업자에게 국토교통부 장관이 부여하는 제도다. 인증 심사는 국토연구원이 수행한다.

대화감정평가법인은 제41회 인증심사에서 '평가' 분야 인증을 획득했다. 회사 측은 감정평가를 중심으로 자문·중개 등을 연계한 원스톱 부동산 서비스 체계를 구축한 점이 평가받았다고 설명했다.

대화감정평가법인은 연계사업자로 인증받은 DH퍼스트컨설팅그룹, DH퍼스트부동산중개법인과 협업 체계를 운영하고 있다. 이를 통해 사업 타당성 검토, 권리 분석, 보상 자문, 매입·매각 중개 등 부동산 관련 서비스를 통합 제공하고 있다.

회사 측은 전국 단위 지사 네트워크와 전문 인력을 기반으로 업무 수행 체계를 운영 중이라고 밝혔다. 또한 기업신용평가 AAA 등급을 유지하고 있으며, ESG 경영인증 AA를 획득했다고 덧붙였다.

대화감정평가법인은 현재 국세청 비주거용 부동산 감정평가 사업과 함께 한국주택금융공사(HF), 주택도시보증공사(HUG) 등 공공기관 관련 업무를 수행하고 있다.

이와 함께 AI 프롭테크 기반 디지털 전환도 추진하고 있다. 회사 측은 자체 AI 챗봇 시스템을 활용해 부동산 데이터 기반 업무 효율화와 서비스 품질 개선을 진행 중이라고 설명했다.

대화감정평가법인 관계자는 "감정평가와 컨설팅, 중개를 연계한 서비스 역량을 인정받았다"며 "정비사업과 대기업 자산관리(PM) 시장 확대에 나설 계획"이라고 말했다.

[이미지=대화감정평가법인]

whitss@newspim.com